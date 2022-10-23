"Нам будет легче на фронте": Евсеев о том, зачем ВС РФ наносят массированные удары по энергетики Украины - 23.10.2022 Украина.ру
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"Нам будет легче на фронте": Евсеев о том, зачем ВС РФ наносят массированные удары по энергетики Украины
"Нам будет легче на фронте": Евсеев о том, зачем ВС РФ наносят массированные удары по энергетики Украины - 23.10.2022 Украина.ру
"Нам будет легче на фронте": Евсеев о том, зачем ВС РФ наносят массированные удары по энергетики Украины
Россия ударами по энергетике Украины заставляет Киев снимать с фронта системы ПВО, которые размещены на линии фронта, и отправляет их в тыл, чтобы ВС РФ смогли легче наносить удары боевой авиацией, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-10-23T06:15
2022-10-23T06:15
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энергетика
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Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.По его словам, системы ПВО, которые использует Украина, не могут противодействовать ударам беспилотников, а при массовом их применении российские войска смогут добиться уничтожения украинской энергетической инфраструктуры и транспортной.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, вс рф, украина, энергетика
Новости, ВС РФ, Украина, энергетика

"Нам будет легче на фронте": Евсеев о том, зачем ВС РФ наносят массированные удары по энергетики Украины

06:15 23.10.2022
 
© CC0, FreepikКиев
Киев
© CC0, Freepik
Читать в
Россия ударами по энергетике Украины заставляет Киев снимать с фронта системы ПВО, которые размещены на линии фронта, и отправляет их в тыл, чтобы ВС РФ смогли легче наносить удары боевой авиацией, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.
Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.
Мы вынуждаем Украину снимать системы ПВО, которые размещены на линии фронта, и отправлять их в тыл. И на линии фронта нам будет легче наносить удары боевой авиацией.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, системы ПВО, которые использует Украина, не могут противодействовать ударам беспилотников, а при массовом их применении российские войска смогут добиться уничтожения украинской энергетической инфраструктуры и транспортной.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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