https://ukraina.ru/20221023/1040011061.html

"Нам будет легче на фронте": Евсеев о том, зачем ВС РФ наносят массированные удары по энергетики Украины

"Нам будет легче на фронте": Евсеев о том, зачем ВС РФ наносят массированные удары по энергетики Украины - 23.10.2022 Украина.ру

"Нам будет легче на фронте": Евсеев о том, зачем ВС РФ наносят массированные удары по энергетики Украины

Россия ударами по энергетике Украины заставляет Киев снимать с фронта системы ПВО, которые размещены на линии фронта, и отправляет их в тыл, чтобы ВС РФ смогли легче наносить удары боевой авиацией, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-10-23T06:15

2022-10-23T06:15

2022-10-23T06:15

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Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.По его словам, системы ПВО, которые использует Украина, не могут противодействовать ударам беспилотников, а при массовом их применении российские войска смогут добиться уничтожения украинской энергетической инфраструктуры и транспортной.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221021/1040004681.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, вс рф, украина, энергетика