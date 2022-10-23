https://ukraina.ru/20221023/1040011061.html
"Нам будет легче на фронте": Евсеев о том, зачем ВС РФ наносят массированные удары по энергетики Украины
"Нам будет легче на фронте": Евсеев о том, зачем ВС РФ наносят массированные удары по энергетики Украины - 23.10.2022 Украина.ру
"Нам будет легче на фронте": Евсеев о том, зачем ВС РФ наносят массированные удары по энергетики Украины
Россия ударами по энергетике Украины заставляет Киев снимать с фронта системы ПВО, которые размещены на линии фронта, и отправляет их в тыл, чтобы ВС РФ смогли легче наносить удары боевой авиацией, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-10-23T06:15
2022-10-23T06:15
2022-10-23T06:15
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Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.По его словам, системы ПВО, которые использует Украина, не могут противодействовать ударам беспилотников, а при массовом их применении российские войска смогут добиться уничтожения украинской энергетической инфраструктуры и транспортной.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221021/1040004681.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, украина, энергетика
"Нам будет легче на фронте": Евсеев о том, зачем ВС РФ наносят массированные удары по энергетики Украины
Россия ударами по энергетике Украины заставляет Киев снимать с фронта системы ПВО, которые размещены на линии фронта, и отправляет их в тыл, чтобы ВС РФ смогли легче наносить удары боевой авиацией, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и в других городах и областях.
Президент РФ Владимир Путин
позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ВС РФ за 10 и 11 октября поразили около 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины.
Мы вынуждаем Украину снимать системы ПВО, которые размещены на линии фронта, и отправлять их в тыл. И на линии фронта нам будет легче наносить удары боевой авиацией.
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, системы ПВО, которые использует Украина, не могут противодействовать ударам беспилотников, а при массовом их применении российские войска смогут добиться уничтожения украинской энергетической инфраструктуры и транспортной.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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