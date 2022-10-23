Военный эксперт Евсеев предположил, что ждет Украину в ближайшее время - 23.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Евсеев предположил, что ждет Украину в ближайшее время
Военный эксперт Евсеев предположил, что ждет Украину в ближайшее время - 23.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт Евсеев предположил, что ждет Украину в ближайшее время
Подготовка мобилизованных и их боевое слаживание проходит близко к линии фронта, поэтому в скором времени действия РФ поставят противника в сложную ситуацию, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-10-23T05:45
2022-10-23T05:45
новости
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Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.По его мнению, с учетом поступления вооружений и личного состава Россия в середине ноября сможет провести масштабную наступательную операцию по нескольким направлениям.Действия, которые готовит РФ, поставят противника в сложную ситуацию, потому что все ресурсы ВСУ сейчас брошены на харьковское и херсонское направление, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221021/1040001081.html
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новости, всу, россия, украина
Новости, ВСУ, Россия, Украина

Военный эксперт Евсеев предположил, что ждет Украину в ближайшее время

05:45 23.10.2022
 
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
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Подготовка мобилизованных и их боевое слаживание проходит близко к линии фронта, поэтому в скором времени действия РФ поставят противника в сложную ситуацию, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.
Их подготовка и боевое слаживание проходит близко к линии фронта. Мобилизованными никто не затыкает дыры. Если бы мы это делали, среди них было бы очень много погибших. Если они попадают на линию фронта, речь идет о восполнении потерь, которые есть в передовых частях. Еще может идти речь о дополнительном мобразвертывании. Мы же до сих пор воюем по штатам мирного времени.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его мнению, с учетом поступления вооружений и личного состава Россия в середине ноября сможет провести масштабную наступательную операцию по нескольким направлениям.
Действия, которые готовит РФ, поставят противника в сложную ситуацию, потому что все ресурсы ВСУ сейчас брошены на харьковское и херсонское направление, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 14:15
Мобилизация на убой. Запад готовит новых солдат для войны на Украине
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Военный эксперт Евсеев предположил, что ждет Украину в ближайшее время
05:30"Сейчас идет прощупывание позиций": военный эксперт назвал направление главного удара ВСУ
05:15Юшков объяснил, почему "Турецкий поток" очень важен для России
05:00"Сами дураки": эксперт по энергетике исключил роль США в газовом кризисе в Европе
04:45За что боролись, на то и напоролись: эксперт рассказал, где ЕС поскользнулся в погоне за газом
04:30Эксперт рассказал, как постсоветские станы поддерживают Россию на Украине
04:15"Украине помогает ее слабость": эксперт объяснил, почему Москва проигрывает информационную войну Киеву
04:00"Другого пути теперь нет": эксперт рассказал, что будет, если Польша зайдет на территорию Белоруссию
00:58"Вокруг Булгакова": водка или спирт?
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