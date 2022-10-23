https://ukraina.ru/20221023/1040010937.html

Военный эксперт Евсеев предположил, что ждет Украину в ближайшее время

Военный эксперт Евсеев предположил, что ждет Украину в ближайшее время - 23.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт Евсеев предположил, что ждет Украину в ближайшее время

Подготовка мобилизованных и их боевое слаживание проходит близко к линии фронта, поэтому в скором времени действия РФ поставят противника в сложную ситуацию, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-10-23T05:45

2022-10-23T05:45

2022-10-23T05:45

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Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.По его мнению, с учетом поступления вооружений и личного состава Россия в середине ноября сможет провести масштабную наступательную операцию по нескольким направлениям.Действия, которые готовит РФ, поставят противника в сложную ситуацию, потому что все ресурсы ВСУ сейчас брошены на харьковское и херсонское направление, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221021/1040001081.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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