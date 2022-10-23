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Военный эксперт Евсеев предположил, что ждет Украину в ближайшее время
Военный эксперт Евсеев предположил, что ждет Украину в ближайшее время - 23.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт Евсеев предположил, что ждет Украину в ближайшее время
Подготовка мобилизованных и их боевое слаживание проходит близко к линии фронта, поэтому в скором времени действия РФ поставят противника в сложную ситуацию, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-10-23T05:45
2022-10-23T05:45
2022-10-23T05:45
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Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.По его мнению, с учетом поступления вооружений и личного состава Россия в середине ноября сможет провести масштабную наступательную операцию по нескольким направлениям.Действия, которые готовит РФ, поставят противника в сложную ситуацию, потому что все ресурсы ВСУ сейчас брошены на харьковское и херсонское направление, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221021/1040001081.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия, украина
Новости, ВСУ, Россия, Украина
Военный эксперт Евсеев предположил, что ждет Украину в ближайшее время
Подготовка мобилизованных и их боевое слаживание проходит близко к линии фронта, поэтому в скором времени действия РФ поставят противника в сложную ситуацию, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Президент России Владимир Путин
объявил 21 сентября частичную мобилизацию. Призыву подлежат около 300 тысяч человек, в первую очередь имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.
Их подготовка и боевое слаживание проходит близко к линии фронта. Мобилизованными никто не затыкает дыры. Если бы мы это делали, среди них было бы очень много погибших. Если они попадают на линию фронта, речь идет о восполнении потерь, которые есть в передовых частях. Еще может идти речь о дополнительном мобразвертывании. Мы же до сих пор воюем по штатам мирного времени.
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его мнению, с учетом поступления вооружений и личного состава Россия в середине ноября сможет провести масштабную наступательную операцию по нескольким направлениям.
Действия, которые готовит РФ, поставят противника в сложную ситуацию, потому что все ресурсы ВСУ сейчас брошены на харьковское и херсонское направление, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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