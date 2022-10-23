https://ukraina.ru/20221023/1040003696.html

"Сами дураки": эксперт по энергетике исключил роль США в газовом кризисе в Европе

"Сами дураки": эксперт по энергетике исключил роль США в газовом кризисе в Европе - 23.10.2022 Украина.ру

"Сами дураки": эксперт по энергетике исключил роль США в газовом кризисе в Европе

Текущее бедственное положение Европы – подарок для США, потому что позволяет частично закрыть ряд проблем, с которыми Америка столкнулась в последние 15 лет. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов

2022-10-23T05:00

2022-10-23T05:00

2022-10-23T05:00

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Эксперт добавил, не возьмется объяснить мотивацию поступков лидеров ЕС, но они "максимально последовательны в шагах, которые максимизируют убытки для европейской промышленности и потребителей".Пример тому – зависимость европейского энергетического рынка от биржевых котировок. Американцы не заставляли ЕС выбирать такой путь, его предпочли сами европейцы, подчеркнул специалист. Еще один просчет Евросоюза – отказ от угольной генерации взамен ее модернизации.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221021/1039963264.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, энергетика, сша, европа