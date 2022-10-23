https://ukraina.ru/20221023/1040003696.html
"Сами дураки": эксперт по энергетике исключил роль США в газовом кризисе в Европе
"Сами дураки": эксперт по энергетике исключил роль США в газовом кризисе в Европе - 23.10.2022 Украина.ру
"Сами дураки": эксперт по энергетике исключил роль США в газовом кризисе в Европе
Текущее бедственное положение Европы – подарок для США, потому что позволяет частично закрыть ряд проблем, с которыми Америка столкнулась в последние 15 лет. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов
2022-10-23T05:00
2022-10-23T05:00
2022-10-23T05:00
новости
эксперт
энергетика
сша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037855706_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f10bf800994bd43e6f9b28c39e00de1.jpg
Эксперт добавил, не возьмется объяснить мотивацию поступков лидеров ЕС, но они "максимально последовательны в шагах, которые максимизируют убытки для европейской промышленности и потребителей".Пример тому – зависимость европейского энергетического рынка от биржевых котировок. Американцы не заставляли ЕС выбирать такой путь, его предпочли сами европейцы, подчеркнул специалист. Еще один просчет Евросоюза – отказ от угольной генерации взамен ее модернизации.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221021/1039963264.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037855706_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_1731c72e34c79af0149d2e5d8ef994f4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, энергетика, сша, европа
Новости, эксперт, энергетика, США, Европа
"Сами дураки": эксперт по энергетике исключил роль США в газовом кризисе в Европе
Текущее бедственное положение Европы – подарок для США, потому что позволяет частично закрыть ряд проблем, с которыми Америка столкнулась в последние 15 лет. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов
"Начиная с 2008 года, когда на пост главы Штатов избрали Барака Обаму, он и все последующие президенты говорили о необходимости реиндустриализации страны. Но что-то пошло не так. А тут бедственное положение Европы приводит к тому, что часть предприятий начинает "драпать" в США, увозя с собой ценных сотрудников, компетенции и оборудование. Проблемы Евросоюза – это возможности для США", - сказал он.
Эксперт добавил, не возьмется объяснить мотивацию поступков лидеров ЕС, но они "максимально последовательны в шагах, которые максимизируют убытки для европейской промышленности и потребителей".
Пример тому – зависимость европейского энергетического рынка от биржевых котировок. Американцы не заставляли ЕС выбирать такой путь, его предпочли сами европейцы, подчеркнул специалист. Еще один просчет Евросоюза – отказ от угольной генерации взамен ее модернизации.
"Такая стратегия Европы на рынке энергетики привела к текущему положению вещей. А то что США этим воспользовались, так извините: вы сами подставились, сами - дураки", - сказал Фролов.
Полностью интервью можно прочитать здесь: