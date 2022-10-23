"Сами дураки": эксперт по энергетике исключил роль США в газовом кризисе в Европе - 23.10.2022 Украина.ру
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"Сами дураки": эксперт по энергетике исключил роль США в газовом кризисе в Европе
"Сами дураки": эксперт по энергетике исключил роль США в газовом кризисе в Европе - 23.10.2022 Украина.ру
"Сами дураки": эксперт по энергетике исключил роль США в газовом кризисе в Европе
Текущее бедственное положение Европы – подарок для США, потому что позволяет частично закрыть ряд проблем, с которыми Америка столкнулась в последние 15 лет. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов
2022-10-23T05:00
2022-10-23T05:00
новости
эксперт
энергетика
сша
европа
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Эксперт добавил, не возьмется объяснить мотивацию поступков лидеров ЕС, но они "максимально последовательны в шагах, которые максимизируют убытки для европейской промышленности и потребителей".Пример тому – зависимость европейского энергетического рынка от биржевых котировок. Американцы не заставляли ЕС выбирать такой путь, его предпочли сами европейцы, подчеркнул специалист. Еще один просчет Евросоюза – отказ от угольной генерации взамен ее модернизации.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221021/1039963264.html
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новости, эксперт, энергетика, сша, европа
Новости, эксперт, энергетика, США, Европа

"Сами дураки": эксперт по энергетике исключил роль США в газовом кризисе в Европе

05:00 23.10.2022
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Текущее бедственное положение Европы – подарок для США, потому что позволяет частично закрыть ряд проблем, с которыми Америка столкнулась в последние 15 лет. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов
"Начиная с 2008 года, когда на пост главы Штатов избрали Барака Обаму, он и все последующие президенты говорили о необходимости реиндустриализации страны. Но что-то пошло не так. А тут бедственное положение Европы приводит к тому, что часть предприятий начинает "драпать" в США, увозя с собой ценных сотрудников, компетенции и оборудование. Проблемы Евросоюза – это возможности для США", - сказал он.
Эксперт добавил, не возьмется объяснить мотивацию поступков лидеров ЕС, но они "максимально последовательны в шагах, которые максимизируют убытки для европейской промышленности и потребителей".
Пример тому – зависимость европейского энергетического рынка от биржевых котировок. Американцы не заставляли ЕС выбирать такой путь, его предпочли сами европейцы, подчеркнул специалист. Еще один просчет Евросоюза – отказ от угольной генерации взамен ее модернизации.
"Такая стратегия Европы на рынке энергетики привела к текущему положению вещей. А то что США этим воспользовались, так извините: вы сами подставились, сами - дураки", - сказал Фролов.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Александр Фролов интервью
21 октября, 07:00
Кому нужен новый газовый хаб в Турции и другие проблемы европейской энергетики – Александр Фролов
 
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