https://ukraina.ru/20221023/1040002673.html

Западная Украина за минувшую неделю

Западная Украина за минувшую неделю - 23.10.2022 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю

Весь регион привыкает жить без электроэнергии, а в Черновцах под санкции Киева попал местный машиностроительный завод

2022-10-23T08:18

2022-10-23T08:18

2022-10-23T08:18

эксклюзив

западная украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103311/52/1033115244_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_db5a4ebe6b5a3c54a47744047b094a7d.jpg

В регионе принудительно ограничивают энергопотребление промышленных предприятий и бизнеса. Население пока лишь убеждают, однако в случае недостаточной экономии угрожают отключать целые населенные пункты.Хроники тёмных времёнНа Западной Украине как и на остальной подконтрольной Киеву территории на уходящей неделе ввели ограничение потребления электроэнергии. Пока принудительно ограничивают только промышленные предприятия и бизнес – при этом сразу нашлись объекты, собственников которых никто об экономии не спрашивает. Кроме того, в отдельных городах отключают даже уличное освещение. Население пока убеждают, однако в случае недостаточной экономии от электросети угрожают отключать целые населенные пункты.Своеобразной моделью можно считать Львовскую область. Глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий 20 октября заявил о необходимости снизить уровень потребления электроэнергии на 15% от повседневного. Перед этим в "Львовоблэнерго" сообщили о введении графика ограничения потребления электроэнергии для промышленных потребителей. Пока распределительная компания электроэнергию для бытовых пользователей не отключает. Для них ограничения начнут действовать, когда опубликуют графики диспетчерского центра "Укрэнерго", на которые местные власти не имеют влияния.При этом Максим Козицкий специально обратился к жителям Львовщины, попросил экономно потреблять электроэнергию, и поблагодарил бизнес, который прислушивался к рекомендациям власти и пользовался электричеством экономно. Губернатор подчеркнул, что ограничения по максимальному уменьшению использования электроэнергии с 07:00 до 23:00 пока продлили до 21 октября включительно.В связи с ударами по энергетической системе Украины во Львовской области возможны два варианта развития событий. Первый сценарий – это сознательное существенное уменьшение потребления электроэнергии, а второй – "веерные" отключения. Об этом 20 октября рассказал первый заместитель председателя Львовской ОВА Андрей Годик."Сегодня к концу дня мы подготовим приказ главы Львовской ОВА в части ограничения наружной световой рекламы, наружных подсветок и так далее. В частности, после окончания работы предприятия, учреждения или организации, и во время комендантского часа", – сказал чиновник.Он также отметил, что после 10 и 11 октября, когда объекты критической инфраструктуры Львовщины были поражены российскими ракетами, бизнес не прислушался к власти и не снизил электропотребление. Поэтому ОВА проведет встречу с представителями профильных ассоциаций, чтобы найти пути, как побудить предпринимателей к экономному потреблению электроэнергии."Будем говорить об алгоритме совместного и конструктивного взаимодействия, чтобы бизнес понимал, кого и по какому принципу будут ограничивать в потреблении электрической энергии. И чем могут власти помочь, чтобы сам бизнес перестраивал свой производственный процесс, где это возможно, на работу в ночное время, таким образом сбалансировав пиковые нагрузки", – подчеркнул Годик.По его словам, если снизить энергопотребление не удастся, в области могут начаться "веерные" отключения электроэнергии. "Если мы своими усилиями, теми простыми шагами каждый на своем уровне, кто-то отключив электроприбор, кто-то переведя работу предприятия на ночное время, не снизим потребление электроэнергии в ближайшие дни, то будут применяться шаги по ограничению потребления, и при необходимости, временное отключение электроснабжения – как для отдельных субъектов, так и для более широкого круга абонентов. Но я искренне убежден, что сможем найти компромиссное решение, и нам эти более радикальные шаги не предпримут", – добавил Андрей Годик.В тот же день на территории Львовской области во время действия комендантского часа запретили использование всех видов наружного освещения, кроме освещения улично-дорожной сети и объектов критической инфраструктуры. А освещение наружной рекламы, размещенной на фасадах зданий и сооружений, специальных конструкций было запрещено после завершения рабочего времени хозяйствующих субъектов – независимо от организационно-правовой формы.При этом, как сообщил советник главы Львовской ОВА Олег Радик, нарушителей будут наказывать. "Из властных кабинетов услышал, что планируется: Кто не будет выполнять ограничения по выключению освещения наружной рекламы, тому будут в первую очередь выключать электроснабжение принудительно, и не только на комендантский час", – говорится в его сообщении в социальных сетях.Однако в некоторых областях карательные меры анонсировали лично губернаторы. Так, глава Тернопольской ОВА Владимир Труш на брифинге 20 октября заявил, что полиция будет патрулировать областной центр, обнаруживая предпринимателей, не выключивших наружное освещение, и у нарушителей будут проблемы. "Пожалуйста, выключите наружную рекламу, потому что будете иметь неприятности. Полицейские, которые будут патрулировать город, будут заходить в это помещение и привлекать к ответственности", – заявил губернатор.Действительно, в тот же вечер две оперативные группы работников полиции и муниципальной инспекции Тернопольского городского совета уже осуществляли проверки субъектов хозяйствования на соблюдение требований экономии света. "По результатам обследований проведено около 100 профилактических бесед с предпринимателями, грубых нарушений не обнаружено. Источники наружного освещения в городе также были отключены" – сообщили проверяющие. Кроме того, по всему региону начались массовые публикации местных СМИ, а также звонки в органы власти и правоохранителям в стиле "а у соседа свет горит!"Но журналисты обращают внимание на нарушителей режима экономии очень избирательно. Например, к аквапарку во Львове, который для освещения и подогрева воды использует столько электроэнергии, что хватило бы на целый квартал, у львовских медиа и правоохранителей никаких претензий нет. Очевидно, дело в том, что аквапарк принадлежит Андрию Гутнику, одному из ключевых спонсоров националистической партии "Свобода", которая имеет фракции во Львовском областном и городском советах.В отдельных областных центрах Западной Украины местные власти в попытках сэкономить электроэнергию пошли ещё дальше. Так, в Черновцах и Луцке объявили об отключении уличного освещения, а в Ровно 20 октября даже сократили количество троллейбусов на линиях – правда, на следующий день от этого шага отказались. В целом чиновники областного и городского уровня пугают карами в основном бизнес, а население пока лишь уговаривают выключать электроприборы. Исключением стал губернатор Тернопольской области Труш, прямо заявивший: "Если жители области превысят объем электроэнергии, который следует использовать, отключения будут в целых общинах".За первые сутки подобных мер в областях региона удалось снизить потребление электроэнергии на в среднем 10-15%. При этом меньше всех сэкономили в Ровенской области – 8,5%, а о самых больших достижениях отчитались на Буковине. В "Черновцыоблэнерго" сообщили, что 20 октября потребление электроэнергии промышленными предприятиями уменьшилось на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако данные об экономии бытовых потребителей энергии в области не обнародованы.Под санкции Киева попал машиностроительный завод в ЧерновцахПри этом одно из известнейших и старейших предприятий Буковины, Черновицкий машиностроительный завод (ООО "Машзавод"), с 20 октября прекратило потребление электроэнергии почти полностью – и вовсе не потому, что решило перевыполнить требования местных властей. Причиной стало решение властей киевских – завод стал единственным украинским субъектом, попавшим в новый санкционный список СНБОУ, который президент Украины Владимир Зеленский утвердил указом от 19 октября.Согласно указу к предприятию сроком на 5 лет применены следующие санкции:1) ограничение торговых операций (полное прекращение);2) предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;3) остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;4) прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности, в сфере безопасности и обороны;5) запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.По информации местного портала "БукИнфо", "Машзавод" попал в санкционный список по подаче СБУ, и для бюджета Черновицкой области это будет иметь печальные последствия. "Очевидно, что это стало громом среди ясного неба для руководства и всего коллектива предприятия. Это очевидное основание. Мы в редакции проверили: из 1374 (!) предприятий, внесённых в санкционный список СНБОУ, – все юридические адреса российские (как и бизнес). Кроме… единственного украинского – Черновицкого машиностроительного завода, который является крупнейшим налогоплательщиком в Черновицкой области, и всегда был одним из проукраинских предприятий-флагманов машиностроительной индустрии страны" – пишет издание.Автор статьи убежден, что предприятие попало в санкционный список не случайно, а с подачи "врагов Украины". "Поэтому становится очевидным, это 100% подстава и вредительство врагов украинского государства, которые точно ещё есть в высших эшелонах власти, кто и непонятно на каких основаниях подбросил через СБУ к этому списку СНБОУ Черновицкий машиностроительный завод", – пишет он. Среди таких людей на Буковине называют нового главу НБУ Андрея Пышного и его политического и бизнес-партнера, экс-премьера Арсения Яценюка, – выходцев из Черновцов, ніне стремящихся улучшить свое материальное положение.Генеральный директор ООО "Машзавод" Виктор Сидляр, вместе с коллективом поддержавший и "оранжевую революцию" в 2004-м, и "евромайдан" в 2014-м, и войну на Востоке, комментирует ситуацию в стиле "товарищ Зеленский, произошла страшная ошибка!" В интервью черновицкой газете "Молодой буковинец" Сидляр заявил, что причин для санкций "тупо не существует"."В Россию я с 2014 года ничего не экспортировал, абсолютно не было ни одной поставки. Также ничего не получал. Белоруссия до 2022 года не была под санкциями, но когда началась война, я ничего не поставлял и не получал. Учредители и владельцы предприятия – граждане Украины. Какие другие могут быть основания для введения санкций? Единственное предприятие на Буковине, на которое были наложены санкции – ООО "Машзавод". Без работы осталось 320 человек. Здесь количество людей важно, но важно еще и то, что мы уплатили 50 миллионов налогов за десять месяцев. На одного человека у нас налоговая нагрузка больше, чем у любого на Украине. К тому же у нас нет долгов ни перед местным бюджетом, перед банками, поставщиками электроэнергии. У нас нет каких-либо долгов" – рассказал директор завода."Мы сегодня написали письма в СНБОУ, СБУ и президенту Украины. В письме попросили исправить ошибку, а какие будут решения – посмотрим. У нас не было ни одной проверки, до сих пор ни одной претензии ни от кого не поступало, что мы что-то нарушаем. Причин логических нет, это могу гарантировать. Возможно, кто-то объяснит" – жалуется Сидляр.Думаю, ответ следует искать в российской классике, ныне запретной на территории Украины. Например, в басне Крылова, где волк говорит ягненку: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"…

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20221013/1039686321.html

https://ukraina.ru/20221011/1039603722.html

https://ukraina.ru/20221018/1039806268.html

https://ukraina.ru/20220525/1034030176.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, западная украина