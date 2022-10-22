https://ukraina.ru/20221022/1040031646.html
"Это в интересах Запада". Байден признался, зачем США финансируют Киев
"Это в интересах Запада". Байден признался, зачем США финансируют Киев - 22.10.2022 Украина.ру
"Это в интересах Запада". Байден признался, зачем США финансируют Киев
США тратят деньги на вооружение Украины потому, что это в интересах НАТО и Запада. Об этом в интервью американскому телеканалу MSNBC сообщил президент США Джозеф Байден
2022-10-22T11:35
2022-10-22T11:35
2022-10-22T11:35
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Президент США Джозеф Байден объяснил, почему Вашингтон тратит деньги на помощь Украине. В эфире телеканала MSNBC он прокомментировал заявления лидера Республиканской партии Кевина Маккарти о необходимости сократить помощь Киеву.США также тратят деньги на Украину для того, чтобы не дать победить президенту России Владимиру Путину. "Это понятие власти", добавил Байден. Ранее лидер Республиканской партии США Кевин Маккарти раскртикиковал политику Джозефа Байдена в отношении Украины. Администрация Байдена, по его словам, игнорирует вопросы внутренней политики. В случае победы партии на грядущих выборах, Маккарти пообещал сократить финансирование Киева. "Если вы живете в приграничном регионе и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете", пояснил Маккарти.
https://ukraina.ru/20221012/1039649672.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, джо байден, сша, украина, запад, нато
Новости, Джо Байден, США, Украина, Запад, НАТО
"Это в интересах Запада". Байден признался, зачем США финансируют Киев
США тратят деньги на вооружение Украины потому, что это в интересах НАТО и Запада. Об этом в интервью американскому телеканалу MSNBC сообщил президент США Джозеф Байден
Президент США Джозеф Байден объяснил, почему Вашингтон тратит деньги на помощь Украине. В эфире телеканала MSNBC он прокомментировал заявления лидера Республиканской партии Кевина Маккарти о необходимости сократить помощь Киеву.
"Ну, смотрите, я могу понять того, кто считает себя неинформированным и верит в то, что это стоит очень больших денег - помогать украинцам. Мы тратим много денег на помощь украинцам, но это гораздо больше не про Украину, а про НАТО и Запад", - сказал Байден.
США также тратят деньги на Украину для того, чтобы не дать победить президенту России Владимиру Путину. "Это понятие власти", добавил Байден.
Ранее лидер Республиканской партии США Кевин Маккарти раскртикиковал политику Джозефа Байдена в отношении Украины. Администрация Байдена, по его словам, игнорирует вопросы внутренней политики. В случае победы партии на грядущих выборах, Маккарти пообещал сократить финансирование Киева. "Если вы живете в приграничном регионе и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете", пояснил Маккарти.