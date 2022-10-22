https://ukraina.ru/20221022/1040030798.html

Главы МИД и Минобороны ФРГ потребовали выделить еще 1,5 млрд евро на военные поставки Киеву

Главы МИД и Минобороны ФРГ потребовали выделить еще 1,5 млрд евро на военные поставки Киеву - 22.10.2022 Украина.ру

Главы МИД и Минобороны ФРГ потребовали выделить еще 1,5 млрд евро на военные поставки Киеву

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Кристин Ламбрехт потребовали увеличить затраты на военную помощь Украине. Об этом сообщают журналисты немецкого издания Spiegel, ссылаясь на письмо глав ведомств министру финансов Кристиану Линднеру

2022-10-22T10:35

2022-10-22T10:35

2022-10-22T10:35

новости

поставки

фрг

украина

танки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/02/1039289520_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a204402800ca79e36b29e4b4f6ee3d0f.jpg.webp

Власти ФРГ предложили увеличить специальный фонд помощи Украине с 697 млн евро до 2,2 млрд евро в 2023 году. Германия может "показательно взять на себя ответственность", что от нее ожидают международные партнеры. В 2022 году ФРГ оплатила оборонным предприятиям поставки вооружений на Украину. Берлин профинансировал поставки танков, которые Чехия или Греция получили взамен устаревших моделей, отправленных в Киев. Министры потребовали увеличить бюджет на полтора миллиарда евро. Сумму могут утвердить в середине ноября. Запланированный ранее бюджет сужает пространство для маневра до минимума, который уже не является политически оправданным, говорится в письме. Кроме этого, Линднер должен позволить двум палатам парламента ФРГ заключить декларации об обязательствах на сумму 1 млрд евро для многолетних проектов вооружений в 2023 году.

https://ukraina.ru/20221014/1039732239.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, поставки, фрг, украина, танки