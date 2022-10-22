https://ukraina.ru/20221022/1040030798.html
Главы МИД и Минобороны ФРГ потребовали выделить еще 1,5 млрд евро на военные поставки Киеву
Главы МИД и Минобороны ФРГ потребовали выделить еще 1,5 млрд евро на военные поставки Киеву - 22.10.2022 Украина.ру
Главы МИД и Минобороны ФРГ потребовали выделить еще 1,5 млрд евро на военные поставки Киеву
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Кристин Ламбрехт потребовали увеличить затраты на военную помощь Украине. Об этом сообщают журналисты немецкого издания Spiegel, ссылаясь на письмо глав ведомств министру финансов Кристиану Линднеру
2022-10-22T10:35
2022-10-22T10:35
2022-10-22T10:35
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Власти ФРГ предложили увеличить специальный фонд помощи Украине с 697 млн евро до 2,2 млрд евро в 2023 году. Германия может "показательно взять на себя ответственность", что от нее ожидают международные партнеры. В 2022 году ФРГ оплатила оборонным предприятиям поставки вооружений на Украину. Берлин профинансировал поставки танков, которые Чехия или Греция получили взамен устаревших моделей, отправленных в Киев. Министры потребовали увеличить бюджет на полтора миллиарда евро. Сумму могут утвердить в середине ноября. Запланированный ранее бюджет сужает пространство для маневра до минимума, который уже не является политически оправданным, говорится в письме. Кроме этого, Линднер должен позволить двум палатам парламента ФРГ заключить декларации об обязательствах на сумму 1 млрд евро для многолетних проектов вооружений в 2023 году.
https://ukraina.ru/20221014/1039732239.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, поставки, фрг, украина, танки
Новости, поставки, ФРГ, Украина, танки
Главы МИД и Минобороны ФРГ потребовали выделить еще 1,5 млрд евро на военные поставки Киеву
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Кристин Ламбрехт потребовали увеличить затраты на военную помощь Украине. Об этом сообщают журналисты немецкого издания Spiegel, ссылаясь на письмо глав ведомств министру финансов Кристиану Линднеру
Власти ФРГ предложили увеличить специальный фонд помощи Украине с 697 млн евро до 2,2 млрд евро в 2023 году. Германия может "показательно взять на себя ответственность", что от нее ожидают международные партнеры.
В 2022 году ФРГ оплатила оборонным предприятиям поставки вооружений на Украину. Берлин профинансировал поставки танков, которые Чехия или Греция получили взамен устаревших моделей, отправленных в Киев.
Министры потребовали увеличить бюджет на полтора миллиарда евро. Сумму могут утвердить в середине ноября. Запланированный ранее бюджет сужает пространство для маневра до минимума, который уже не является политически оправданным, говорится в письме.
Кроме этого, Линднер должен позволить двум палатам парламента ФРГ заключить декларации об обязательствах на сумму 1 млрд евро для многолетних проектов вооружений в 2023 году.