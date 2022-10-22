В России расширили санкции против резидентов Украины
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ
Правительство России расширило санкции в отношении резидентов Украины, введенных президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации
Правительство России заблокировало безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущество в РФ, запретило вывод капитала и сделки с подсанкционными лицами. Физическим лицам можно ввозить товары для личного использования.
Запреты вступают в силу при наличии информации о том, что внешнеэкономические или финансовые операции совершаются подсанкционными лицами или в их пользу.
Обеспечение мер возложили на Федеральную таможенную службу (ФТС).
10 октября, 10:21В восьмом пакете санкций будет предусмотрено "наказание за помощь России"В новом, восьмом пакете антироссийских санкций ЕС предусмотрены ограничения против физических и юридических лиц, которые помогают России в обходе ограничения. Об этом 10 октября сообщает РБК, цитируя управляющего партнера консалтинговой компании EuTradeDefense Томаша Влостовски