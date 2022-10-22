https://ukraina.ru/20221022/1040030160.html

В России расширили санкции против резидентов Украины

В России расширили санкции против резидентов Украины - 22.10.2022 Украина.ру

В России расширили санкции против резидентов Украины

Правительство России расширило санкции в отношении резидентов Украины, введенных президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации

2022-10-22T10:05

2022-10-22T10:05

2022-10-22T10:05

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Правительство России заблокировало безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущество в РФ, запретило вывод капитала и сделки с подсанкционными лицами. Физическим лицам можно ввозить товары для личного использования. Запреты вступают в силу при наличии информации о том, что внешнеэкономические или финансовые операции совершаются подсанкционными лицами или в их пользу. Обеспечение мер возложили на Федеральную таможенную службу (ФТС).

https://ukraina.ru/20221010/1039552285.html

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новости, санкции, россия, украина