В России расширили санкции против резидентов Украины - 22.10.2022 Украина.ру
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В России расширили санкции против резидентов Украины
В России расширили санкции против резидентов Украины - 22.10.2022 Украина.ру
В России расширили санкции против резидентов Украины
Правительство России расширило санкции в отношении резидентов Украины, введенных президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации
2022-10-22T10:05
2022-10-22T10:05
новости
санкции
россия
украина
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Правительство России заблокировало безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущество в РФ, запретило вывод капитала и сделки с подсанкционными лицами. Физическим лицам можно ввозить товары для личного использования. Запреты вступают в силу при наличии информации о том, что внешнеэкономические или финансовые операции совершаются подсанкционными лицами или в их пользу. Обеспечение мер возложили на Федеральную таможенную службу (ФТС).
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новости, санкции, россия, украина
Новости, санкции, Россия, Украина

В России расширили санкции против резидентов Украины

10:05 22.10.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Правительство России расширило санкции в отношении резидентов Украины, введенных президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации
Правительство России заблокировало безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущество в РФ, запретило вывод капитала и сделки с подсанкционными лицами. Физическим лицам можно ввозить товары для личного использования.
Запреты вступают в силу при наличии информации о том, что внешнеэкономические или финансовые операции совершаются подсанкционными лицами или в их пользу.
Обеспечение мер возложили на Федеральную таможенную службу (ФТС).
VISA и Mastercard перестали проводить операции банка Россия и СМП Банка - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 10:21
В восьмом пакете санкций будет предусмотрено "наказание за помощь России"В новом, восьмом пакете антироссийских санкций ЕС предусмотрены ограничения против физических и юридических лиц, которые помогают России в обходе ограничения. Об этом 10 октября сообщает РБК, цитируя управляющего партнера консалтинговой компании EuTradeDefense Томаша Влостовски
 
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