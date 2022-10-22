В Белгородской и Курской областях продлили "желтый" уровень террористической опасности

Полномасштабного вторжения в сторону Белгорода не будет – Алехин про ВСУ Полномасштабное вторжение на территорию Белгородской области со стороны ВСУ не будет, потому что у них на это нет сил и средств, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру