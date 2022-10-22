В Белгородской и Курской областях продлили "желтый" уровень террористической опасности - 22.10.2022 Украина.ру
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В Белгородской и Курской областях продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Белгородской и Курской областях продлили "желтый" уровень террористической опасности - 22.10.2022 Украина.ру
В Белгородской и Курской областях продлили "желтый" уровень террористической опасности
Власти Белгородской и Курской областей продлили "желтый" уровень террористической опасности на 15 суток. Об этом сообщили главы регионов в телегам-каналах
2022-10-22T09:40
2022-10-22T09:40
новости
белгородская область
курская область
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В Белгородской и Курской областях "желтый" уровень продлили до 6 ноября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков напомнил о запрете на запуск петард, фейерверков и салютов. Губернатор Курской области Роман Старовойт попросил граждан быть бдительными, сообщать о беспилотниках и оставленных предметах по номеру 112. "Ни в коем случае не трогайте неразорвавшиеся боеприпасы", заключил он.
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новости, белгородская область, курская область
Новости, Белгородская область, Курская область

В Белгородской и Курской областях продлили "желтый" уровень террористической опасности

09:40 22.10.2022
 
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramБелгород обстрел
Белгород обстрел - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Читать в
Власти Белгородской и Курской областей продлили "желтый" уровень террористической опасности на 15 суток. Об этом сообщили главы регионов в телегам-каналах
В Белгородской и Курской областях "желтый" уровень продлили до 6 ноября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков напомнил о запрете на запуск петард, фейерверков и салютов.
Губернатор Курской области Роман Старовойт попросил граждан быть бдительными, сообщать о беспилотниках и оставленных предметах по номеру 112. "Ни в коем случае не трогайте неразорвавшиеся боеприпасы", заключил он.
Аккерман Название города Белгород-Днестровский на Украине до 1944 года - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 07:15
Полномасштабного вторжения в сторону Белгорода не будет – Алехин про ВСУПолномасштабное вторжение на территорию Белгородской области со стороны ВСУ не будет, потому что у них на это нет сил и средств, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
 
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