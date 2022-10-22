https://ukraina.ru/20221022/1040029528.html
В Белгородской и Курской областях продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Белгородской и Курской областях продлили "желтый" уровень террористической опасности - 22.10.2022 Украина.ру
В Белгородской и Курской областях продлили "желтый" уровень террористической опасности
Власти Белгородской и Курской областей продлили "желтый" уровень террористической опасности на 15 суток. Об этом сообщили главы регионов в телегам-каналах
2022-10-22T09:40
2022-10-22T09:40
2022-10-22T09:40
новости
белгородская область
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/28/1034282881_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_890ecd6a78f78918edf6c39e8441a5e4.jpg
В Белгородской и Курской областях "желтый" уровень продлили до 6 ноября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков напомнил о запрете на запуск петард, фейерверков и салютов. Губернатор Курской области Роман Старовойт попросил граждан быть бдительными, сообщать о беспилотниках и оставленных предметах по номеру 112. "Ни в коем случае не трогайте неразорвавшиеся боеприпасы", заключил он.
https://ukraina.ru/20221015/1039760740.html
курская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/28/1034282881_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d8490db5561d862845cab8f68ad33260.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, курская область
В Белгородской и Курской областях продлили "желтый" уровень террористической опасности
Власти Белгородской и Курской областей продлили "желтый" уровень террористической опасности на 15 суток. Об этом сообщили главы регионов в телегам-каналах