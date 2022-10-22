Премьеры Польши и Эстонии предложил конфисковать замороженные активы России в нуждах ЕС - 22.10.2022 Украина.ру
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Премьеры Польши и Эстонии предложил конфисковать замороженные активы России в нуждах ЕС
Премьеры Польши и Эстонии предложил конфисковать замороженные активы России в нуждах ЕС - 22.10.2022 Украина.ру
Премьеры Польши и Эстонии предложил конфисковать замороженные активы России в нуждах ЕС
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил конфисковать российские активы в Европе и потратить на энергетику. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила часть денег передать Киеву. Об этом заявили главы правительств двух стран на заседании Европейского совета в Брюсселе 21 октября
2022-10-22T09:28
2022-10-22T09:28
новости
польша
эстония
деньги
активы
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Премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий и Эстонии Кая Каллас предложили использовать замороженные активы России в нуждах Евросоюза. Общая стоимость подсанкционного российского имущества, по эстонским оценкам, составляет 300 млрд евро. Часть денег предлагают направить киевским властям. Моравецкий возмутился, что происходящее на Украине оплачивают европейские налогоплательщики. Однако предложение потратить чужие деньги в нуждах Евросоюза пока, по его словам, не находит понимания в Европе. "Мы должны найти возможности использовать замороженное имущество, чтобы Россия заплатила за причиненные ею разрушения. Европейская комиссия получила задание вскоре предложить конкретное решение", - заявила Каллас.Эстония предоставила Украине дополнительный пакет военной помощи, в государстве запускают миссию по обучению украинских солдат.
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новости, польша, эстония, деньги, активы
Новости, Польша, Эстония, деньги, активы

Премьеры Польши и Эстонии предложил конфисковать замороженные активы России в нуждах ЕС

09:28 22.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил конфисковать российские активы в Европе и потратить на энергетику. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила часть денег передать Киеву. Об этом заявили главы правительств двух стран на заседании Европейского совета в Брюсселе 21 октября
Премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий и Эстонии Кая Каллас предложили использовать замороженные активы России в нуждах Евросоюза. Общая стоимость подсанкционного российского имущества, по эстонским оценкам, составляет 300 млрд евро. Часть денег предлагают направить киевским властям.
"Я предлагаю эту сумму конфисковать и использовать на механизмы, стабилизирующие цены на энергию в Европейском союзе", - заявил Моравецкий.
Моравецкий возмутился, что происходящее на Украине оплачивают европейские налогоплательщики. Однако предложение потратить чужие деньги в нуждах Евросоюза пока, по его словам, не находит понимания в Европе.
"Мы должны найти возможности использовать замороженное имущество, чтобы Россия заплатила за причиненные ею разрушения. Европейская комиссия получила задание вскоре предложить конкретное решение", - заявила Каллас.
Эстония предоставила Украине дополнительный пакет военной помощи, в государстве запускают миссию по обучению украинских солдат.
Андрей Ермак
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