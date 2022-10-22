https://ukraina.ru/20221022/1040028577.html
Байден ставит мир на грань ядерного апокалипсиса из-за Украины - американский конгрессмен
Байден ставит мир на грань ядерного апокалипсиса из-за Украины - американский конгрессмен - 22.10.2022 Украина.ру
Байден ставит мир на грань ядерного апокалипсиса из-за Украины - американский конгрессмен
Решение президента США Джо Байдена спровоцировать войну на Украине поставило мир на грань ядерного апокалипсиса, заявил американский конгрессмен Пол Госар
2022-10-22T08:59
2022-10-22T08:59
2022-10-22T08:59
джо байден
украина
конгрессмен
сша
президент сша
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"Прокси-война Байдена на Украине натравила ядерные державы друг на друга. Сейчас мы максимально близки к ядерному конфликту", — приводит его слова РИА Новости.Госар подчеркнул, что учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень", которые проходят в Европе с 17 по 30 октября, подрывают перспективы мирного урегулирования на Украине.Политик выразил уверенность в том, что военная мощь США не должна использоваться для эскалации международных конфликтов.
https://ukraina.ru/20221012/1039649672.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
джо байден, украина, конгрессмен, сша, президент сша
Джо Байден, Украина, конгрессмен, США, президент США
Байден ставит мир на грань ядерного апокалипсиса из-за Украины - американский конгрессмен
Решение президента США Джо Байдена спровоцировать войну на Украине поставило мир на грань ядерного апокалипсиса, заявил американский конгрессмен Пол Госар
"Прокси-война Байдена
на Украине натравила ядерные державы друг на друга. Сейчас мы максимально близки к ядерному конфликту", — приводит его слова РИА Новости.
Госар подчеркнул, что учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень", которые проходят в Европе с 17 по 30 октября, подрывают перспективы мирного урегулирования на Украине.
Политик выразил уверенность в том, что военная мощь США не должна использоваться для эскалации международных конфликтов.