https://ukraina.ru/20221022/1040028577.html

Байден ставит мир на грань ядерного апокалипсиса из-за Украины - американский конгрессмен

Байден ставит мир на грань ядерного апокалипсиса из-за Украины - американский конгрессмен - 22.10.2022 Украина.ру

Байден ставит мир на грань ядерного апокалипсиса из-за Украины - американский конгрессмен

Решение президента США Джо Байдена спровоцировать войну на Украине поставило мир на грань ядерного апокалипсиса, заявил американский конгрессмен Пол Госар

2022-10-22T08:59

2022-10-22T08:59

2022-10-22T08:59

джо байден

украина

конгрессмен

сша

президент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037214529_0:0:1401:788_1920x0_80_0_0_15be6a68620389047d888cb2588e021e.jpg

"Прокси-война Байдена на Украине натравила ядерные державы друг на друга. Сейчас мы максимально близки к ядерному конфликту", — приводит его слова РИА Новости.Госар подчеркнул, что учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень", которые проходят в Европе с 17 по 30 октября, подрывают перспективы мирного урегулирования на Украине.Политик выразил уверенность в том, что военная мощь США не должна использоваться для эскалации международных конфликтов.

https://ukraina.ru/20221012/1039649672.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, украина, конгрессмен, сша, президент сша