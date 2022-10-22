https://ukraina.ru/20221022/1040028340.html

Брошенный сослуживцами ВСУшник с радостью сдался в плен российским разведчикам

Брошенный сослуживцами ВСУшник с радостью сдался в плен российским разведчикам - 22.10.2022 Украина.ру

Брошенный сослуживцами ВСУшник с радостью сдался в плен российским разведчикам

Разведывательная группа Вооруженных сил РФ Криворожском направлении взяла в плен бойца украинских вооруженных формирований, которого бросили свои, сообщает РИА Новости 22 октября

2022-10-22T08:45

2022-10-22T08:45

2022-10-22T08:45

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Как уточняется, после выхода разведчиков на ночное задание дрон засек человека, лежащего в поле рядом с воронкой от мины. Оказавшийся украинским военнослужащим сдался разведчикам в плен и рассказал, что при спешном отступлении ему не нашлось места на бронетехнике и его просто бросили на позиции.Он шел некоторое время в неизвестном направлении, но из-за усталости лег спать прямо в поле. Пленный был рад, что не замерз насмерть, не подорвался на мине и ему не придется дальше сражаться, рассказали российские военные.

https://ukraina.ru/20221021/1040005605.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, пленные