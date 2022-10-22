Брошенный сослуживцами ВСУшник с радостью сдался в плен российским разведчикам - 22.10.2022 Украина.ру
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Брошенный сослуживцами ВСУшник с радостью сдался в плен российским разведчикам
Брошенный сослуживцами ВСУшник с радостью сдался в плен российским разведчикам - 22.10.2022 Украина.ру
Брошенный сослуживцами ВСУшник с радостью сдался в плен российским разведчикам
Разведывательная группа Вооруженных сил РФ Криворожском направлении взяла в плен бойца украинских вооруженных формирований, которого бросили свои, сообщает РИА Новости 22 октября
2022-10-22T08:45
2022-10-22T08:45
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Как уточняется, после выхода разведчиков на ночное задание дрон засек человека, лежащего в поле рядом с воронкой от мины. Оказавшийся украинским военнослужащим сдался разведчикам в плен и рассказал, что при спешном отступлении ему не нашлось места на бронетехнике и его просто бросили на позиции.Он шел некоторое время в неизвестном направлении, но из-за усталости лег спать прямо в поле. Пленный был рад, что не замерз насмерть, не подорвался на мине и ему не придется дальше сражаться, рассказали российские военные.
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новости, украина, всу, пленные
Новости, Украина, ВСУ, Пленные

Брошенный сослуживцами ВСУшник с радостью сдался в плен российским разведчикам

08:45 22.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазведка ЧВК "Вагнер"
Разведка ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Разведывательная группа Вооруженных сил РФ Криворожском направлении взяла в плен бойца украинских вооруженных формирований, которого бросили свои, сообщает РИА Новости 22 октября
Как уточняется, после выхода разведчиков на ночное задание дрон засек человека, лежащего в поле рядом с воронкой от мины.
Оказавшийся украинским военнослужащим сдался разведчикам в плен и рассказал, что при спешном отступлении ему не нашлось места на бронетехнике и его просто бросили на позиции.
Он шел некоторое время в неизвестном направлении, но из-за усталости лег спать прямо в поле. Пленный был рад, что не замерз насмерть, не подорвался на мине и ему не придется дальше сражаться, рассказали российские военные.
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 13:54
Российские войска сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области Военнослужащие Вооруженных сил России сорвали две попытки наступления подразделений ВСУ в Херсонской области за сутки, об этом сообщили 21 октября на брифинге Минобороны России
 
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