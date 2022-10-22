https://ukraina.ru/20221022/1040015918.html
Эксперт объяснил, как России противостоять западной пропаганде
Эксперт объяснил, как России противостоять западной пропаганде - 22.10.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, как России противостоять западной пропаганде
Украинские медиа – продукт и часть экономики Запада. В этих условиях России крайне сложно что-то противопоставлять Киеву. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал политический эксперт, Генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский
2022-10-22T05:55
2022-10-22T05:55
2022-10-22T05:55
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запад
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Первое, что в этих обстоятельствах нужно было предпринять и было сделано – это блокировка самых массовых площадок "для разогрева" публики. Дальше, уверен специалист, России предстоит создавать что-то свое, пусть даже "оно будет дорого и плохо будет работать, криво и косо", но другого выхода в борьбе с западной пропагандой нет.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221021/1039996075.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, медиа, эксперт, россия, украина, запад
Новости, медиа, эксперт, Россия, Украина, Запад
Эксперт объяснил, как России противостоять западной пропаганде
Украинские медиа – продукт и часть экономики Запада. В этих условиях России крайне сложно что-то противопоставлять Киеву. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал политический эксперт, Генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский
"По сути, у нас своей медиаиндустрии никогда не было. Она была точно так же вторична по отношению к западным. Мы просто копировали то, что на Западе сделали. Все наши известные медийные площадки, даже в интернете — просто копии западных медийных площадок, и "Одноклассники" и "ВКонтакте". Честно скажу, я не знаю, что противопоставить этой огромный медиасреде, машине, которую мы не создавали", - сказал эксперт.
Первое, что в этих обстоятельствах нужно было предпринять и было сделано – это блокировка самых массовых площадок "для разогрева" публики. Дальше, уверен специалист, России предстоит создавать что-то свое, пусть даже "оно будет дорого и плохо будет работать, криво и косо", но другого выхода в борьбе с западной пропагандой нет.
Полностью прочитать интервью можно здесь: