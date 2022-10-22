Эксперт объяснил, как России противостоять западной пропаганде

"По сути, у нас своей медиаиндустрии никогда не было. Она была точно так же вторична по отношению к западным. Мы просто копировали то, что на Западе сделали. Все наши известные медийные площадки, даже в интернете — просто копии западных медийных площадок, и "Одноклассники" и "ВКонтакте". Честно скажу, я не знаю, что противопоставить этой огромный медиасреде, машине, которую мы не создавали", - сказал эксперт.