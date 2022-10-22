Юшков объяснил, что можно сделать с излишками российского газа - 22.10.2022 Украина.ру
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Юшков объяснил, что можно сделать с излишками российского газа
Юшков объяснил, что можно сделать с излишками российского газа - 22.10.2022 Украина.ру
Юшков объяснил, что можно сделать с излишками российского газа
В условиях резкого падения экспорта российского голубого топлива в Европу важное значение приобретают проекты по сжижению газа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков
2022-10-22T06:06
2022-10-22T06:06
новости
российский газ
спг
игорь юшков
экономика
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Он заметил, что наличие заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) позволит свободно отвозить его на любые рынки.Однако в настоящее время Россия не располагает технологией крупнотоннажного завода по сжижению газа.Он добавил, что в ближайшее время российские компании должны будут сделать выбор выбор между этими двумя вариантами.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, российский газ, спг, игорь юшков, экономика
Новости, российский газ, СПГ, Игорь Юшков, экономика

Юшков объяснил, что можно сделать с излишками российского газа

06:06 22.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкТанкер-газовоз "Гранд Анива" на территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ)
Танкер-газовоз Гранд Анива на территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В условиях резкого падения экспорта российского голубого топлива в Европу важное значение приобретают проекты по сжижению газа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков
Он заметил, что наличие заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) позволит свободно отвозить его на любые рынки.
Однако в настоящее время Россия не располагает технологией крупнотоннажного завода по сжижению газа.

У нас есть технологии среднетоннажных заводов, и сейчас компании должны принять решение: либо строить много среднетоннажных установок, которых нужно пять-шесть вместо одной крупнотоннажной, либо будем тратить время и деньги на то, чтобы разработать свою технологию крупнотоннажного СПГ-терминала

Игорь Юшков
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
Он добавил, что в ближайшее время российские компании должны будут сделать выбор выбор между этими двумя вариантами.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 16:43
Германия оперативно построит терминалы для СПГ - канцлерГермания приняла решение оперативно построить два терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 27 февраля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на экстренном заседании бундестага
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Новостироссийский газСПГИгорь Юшковэкономика
 
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