Юшков объяснил, что можно сделать с излишками российского газа
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкТанкер-газовоз "Гранд Анива" на территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ)
В условиях резкого падения экспорта российского голубого топлива в Европу важное значение приобретают проекты по сжижению газа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков
Он заметил, что наличие заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) позволит свободно отвозить его на любые рынки.
Однако в настоящее время Россия не располагает технологией крупнотоннажного завода по сжижению газа.
У нас есть технологии среднетоннажных заводов, и сейчас компании должны принять решение: либо строить много среднетоннажных установок, которых нужно пять-шесть вместо одной крупнотоннажной, либо будем тратить время и деньги на то, чтобы разработать свою технологию крупнотоннажного СПГ-терминала
Он добавил, что в ближайшее время российские компании должны будут сделать выбор выбор между этими двумя вариантами.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.