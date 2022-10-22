https://ukraina.ru/20221022/1040012328.html

Юшков объяснил, что можно сделать с излишками российского газа

Юшков объяснил, что можно сделать с излишками российского газа - 22.10.2022 Украина.ру

Юшков объяснил, что можно сделать с излишками российского газа

В условиях резкого падения экспорта российского голубого топлива в Европу важное значение приобретают проекты по сжижению газа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков

2022-10-22T06:06

2022-10-22T06:06

2022-10-22T06:06

новости

российский газ

спг

игорь юшков

экономика

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Он заметил, что наличие заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) позволит свободно отвозить его на любые рынки.Однако в настоящее время Россия не располагает технологией крупнотоннажного завода по сжижению газа.Он добавил, что в ближайшее время российские компании должны будут сделать выбор выбор между этими двумя вариантами.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220227/1033389598.html

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2022

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новости, российский газ, спг, игорь юшков, экономика