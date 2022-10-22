Политолог: организаторы диверсии на "Северных потоках" выполнили работу "свахи" - 22.10.2022 Украина.ру
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Политолог: организаторы диверсии на "Северных потоках" выполнили работу "свахи"
Политолог: организаторы диверсии на "Северных потоках" выполнили работу "свахи" - 22.10.2022 Украина.ру
Политолог: организаторы диверсии на "Северных потоках" выполнили работу "свахи"
Диверсия на "Северных потоках" очень сильно помогла тому, чтобы и в России, и в Турции задумались о более тесном сотрудничестве в газовой сфере. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сербский политолог Срджа Трифкович
2022-10-22T06:23
2022-10-22T06:23
новости
политолог
северный поток
сваха
работа
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"Именно организаторы и исполнители диверсии возле острова Борнхольм ныне толкнули Россию и Турцию в более тесные газовые объятия", - сказал он.Эксперт добавил, что кроме всего прочего Путин и Эрдоган приложили все условия к тому, чтобы "Турецким потоком" не произошло то же самое, что и с "Северными потоками".В то же время политолог призвал не строить глобальные планы на дружбу России с Турцией, так как Анкара не отличается верностью и последовательностью, как и ее президент, часто меняющий свои решения в зависимости от "направления ветра".Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221021/1039986723.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, политолог, северный поток, сваха, работа
Новости, политолог, Северный поток, сваха, работа

Политолог: организаторы диверсии на "Северных потоках" выполнили работу "свахи"

06:23 22.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Medija centar BeogradСрджа Трифкович
Срджа Трифкович - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© commons.wikimedia.org / Medija centar Beograd
Читать в
Диверсия на "Северных потоках" очень сильно помогла тому, чтобы и в России, и в Турции задумались о более тесном сотрудничестве в газовой сфере. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сербский политолог Срджа Трифкович
"Именно организаторы и исполнители диверсии возле острова Борнхольм ныне толкнули Россию и Турцию в более тесные газовые объятия", - сказал он.
Эксперт добавил, что кроме всего прочего Путин и Эрдоган приложили все условия к тому, чтобы "Турецким потоком" не произошло то же самое, что и с "Северными потоками".
В то же время политолог призвал не строить глобальные планы на дружбу России с Турцией, так как Анкара не отличается верностью и последовательностью, как и ее президент, часто меняющий свои решения в зависимости от "направления ветра".
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Срджа Трифкович интервью
Вчера, 12:17
Срджа Трифкович: Диверсия на "Северных потоках" толкнула Россию и Турцию в более тесные газовые объятия
 
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