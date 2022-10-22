Каховская ГЭС и эвакуация из Херсона. Украина готовит чудовищную провокацию - 22.10.2022 Украина.ру
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Каховская ГЭС и эвакуация из Херсона. Украина готовит чудовищную провокацию
Каховская ГЭС и эвакуация из Херсона. Украина готовит чудовищную провокацию - 22.10.2022 Украина.ру
Каховская ГЭС и эвакуация из Херсона. Украина готовит чудовищную провокацию
Украина.ру, 22.10.2022
2022-10-22T09:04
2022-10-22T09:04
эксклюзив
украина
россия
новая каховка
гэс
теракт
спецоперация
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Серьёзное обсуждение возможности подрыва дамбы Каховской ГЭС началось в октябре. Ещё в середине сентября, например, "Укргидроэнерго" направило в Европейский суд по правам человека иск против России с требованием компенсировать нанесенный компании ущерб из-за остановок генерации на ГЭС. Систематические обстрелы ГЭС ведутся с июля, но всерьёз о риске разрушения плотины не говорилось, хотя существовал риск повреждения шлюзов.Зато в октябре разговоры начались активные, причём, как водится, обе стороны обвиняют в намерении разрушить плотину друг друга. Причём военные основания для этого есть. С точки зрения ВСУ прорыв плотины позволит лишить херсонскую группировку российских войск снабжения и исключит её организованный отход на левый берег Днепра. С точки зрения ВС РФ прорыв плотины позволит исключить преследование со стороны ВСУ в случае принятия решения об оставлении Херсона.Впрочем, политические издержки для российской стороны слишком велики, а военный эффект неочевиден (левый берег низменный и вода накроет российские оборонительные позиции). Видимо поэтому в официальной украинской риторике о военных аспектах умалчивается, но много говорится о вопросах гуманитарных, экономических и экологических.В обращении к Европейскому совету и в традиционном вечернем обращении к нации 20 октября Владимир Зеленский заявил следующее:- "У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции".- Дамба ГЭС удерживает около 18 млн кубических метров воды. В зоне быстрого затопления окажутся 80 населенных пунктов Херсонской области и сам областной центр. Пострадают сотни тысяч людей.- "Нужна международная наблюдательная миссия на Каховской ГЭС. Следует вернуть туда украинский персонал и обеспечить немедленное и профессиональное разминирование агрегатов и дамбы".- В случае уничтожения дамбы значительная часть южных регионов Украины может остаться без обеспечения водой. Кроме того, Запорожская АЭС может оказаться без ресурса для охлаждения. Также будет уничтожена работа канала в "оккупированный Крым". "Вот это – настоящее отношение России к нашему украинскому Крыму".- "Теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же самое, что и применение оружия массового поражения".Особенно нам понравилась фраза о "настоящем отношении России к нашему украинскому Крыму" – как будто это вовсе не Украина в апреле 2014 года перекрыла Северо-Крымский канал. Впрочем, тогда "мировое общественное мнение" это восприняло нормально, ну и сейчас никаких противоречий в словах украинского президента не заметит.Ну и особенно тревожит попытка выдать разрушение плотины Каховской ГЭС за применение оружия массового поражения (ОМП) – ведь Запад угрожал какими-то жуткими последствиями в случае применения ОМП на Украине и он же демонстрирует полную готовность признать подрыв плотины терактом со стороны России. Как минимум, это даст Зеленскому возможность давить на США и ЕС, с тем, чтобы они хоть как-нибудь отреагировали.Так или иначе, но возможность подрыва плотины в Киеве рассматривается совершенно серьёзно и, соответственно, меры по эвакуации районов, которые попадают под затопление, должны быть поняты… Ну, вы уже поняли, что наше понимание готовности Киева что-то понять было неправильным.Глава ОП Андрей Ермак осудил "пропагандистскую показуху с эвакуацией", поскольку "ВСУ не обстреливают украинские города – это делают исключительно российские террористы".Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что военное положение не что иное как подготовка к "массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории".Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал население области игнорировать призывы к эвакуации: "херсонцы, настойчиво прошу вас, – игнорируйте всё, что вам говорят или требуют от вас оккупанты. Они хотят взять наших людей в заложники и использовать их как “живой щит”".Вообще-то говоря "живым щитом" жители Херсона могут оказаться только в том случае, если останутся в Херсоне… Во всяком случае, так было в Мариуполе. И такой щит - методика ВСУ, а не российской армии. Ну а если кто-то собирается подорвать плотину, то это уже никакой не "живой щит", а запланированные жертвы.В общем, украинские официальные лица путаются в показаниях и несут самоочевидную чушь. Одновременно говоря о надвигающейся на Херсон катастрофе и призывая при этом людей Херсон не покидать. Но, при этом, по-своему они поступают совершенно правильно – покуда существует запрос на любой бред, если он русофобский, почему бы этим не пользоваться?Есть и еще одно соображение, почему они так поступают - говоря одновременно об экологической катастрофе, ожидающей Херсон и, призывая тем не менее жителей города не выезжать из него. Если они, действительно, задумали взорвать дамбу (а исключить этого нельзя), это, действительно приведет к катастрофе, но только в том случае, если в Херсоне останутся люди. Тогда можно будет обвинить Россию не только в подрыве дамбы (что, собственно украинская власть уже готовит и делает), но и в гуманитарной катастрофе - массового в результате подрыва дамбы убийства людей.И вот если мы правы в последнем своем предположении, то тогда действия и заявления украинской власти выглядят вполне логично: готовить провокацию под чужим флагом (подрыв дамбы, выполненный якобы российской армией) - призывать при этом людей оставаться в Херсоне - взорвать дамбу и обвинить в массовой гибели людей Россию.Такой смертельной и грандиозной по своей чудовищности акции мир давно не видел. надеемся, что это предположение останется только предположением и не будет реализовано в реальности.
https://ukraina.ru/20221020/1039967452.html
https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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эксклюзив, украина, россия, новая каховка, гэс, теракт, спецоперация
Эксклюзив, Украина, Россия, Новая Каховка, ГЭС, теракт, Спецоперация

Каховская ГЭС и эвакуация из Херсона. Украина готовит чудовищную провокацию

09:04 22.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭвакуация мирных жителей из Херсона
Эвакуация мирных жителей из Херсона - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
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Серьёзное обсуждение возможности подрыва дамбы Каховской ГЭС началось в октябре. Ещё в середине сентября, например, "Укргидроэнерго" направило в Европейский суд по правам человека иск против России с требованием компенсировать нанесенный компании ущерб из-за остановок генерации на ГЭС. Систематические обстрелы ГЭС ведутся с июля, но всерьёз о риске разрушения плотины не говорилось, хотя существовал риск повреждения шлюзов.
Зато в октябре разговоры начались активные, причём, как водится, обе стороны обвиняют в намерении разрушить плотину друг друга. Причём военные основания для этого есть. С точки зрения ВСУ прорыв плотины позволит лишить херсонскую группировку российских войск снабжения и исключит её организованный отход на левый берег Днепра. С точки зрения ВС РФ прорыв плотины позволит исключить преследование со стороны ВСУ в случае принятия решения об оставлении Херсона.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 17:57
Козин оценил вероятность наводнения в результате разрушения Каховской ГЭСНасколько реальна угроза разрушения Каховской ГЭС, которая приведет к мощному наводнению в регионе, в интервью изданию Украина.ру ответил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
Впрочем, политические издержки для российской стороны слишком велики, а военный эффект неочевиден (левый берег низменный и вода накроет российские оборонительные позиции). Видимо поэтому в официальной украинской риторике о военных аспектах умалчивается, но много говорится о вопросах гуманитарных, экономических и экологических.
В обращении к Европейскому совету и в традиционном вечернем обращении к нации 20 октября Владимир Зеленский заявил следующее:
- "У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции".
- Дамба ГЭС удерживает около 18 млн кубических метров воды. В зоне быстрого затопления окажутся 80 населенных пунктов Херсонской области и сам областной центр. Пострадают сотни тысяч людей.
- "Нужна международная наблюдательная миссия на Каховской ГЭС. Следует вернуть туда украинский персонал и обеспечить немедленное и профессиональное разминирование агрегатов и дамбы".
- В случае уничтожения дамбы значительная часть южных регионов Украины может остаться без обеспечения водой. Кроме того, Запорожская АЭС может оказаться без ресурса для охлаждения. Также будет уничтожена работа канала в "оккупированный Крым". "Вот это – настоящее отношение России к нашему украинскому Крыму".
- "Теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же самое, что и применение оружия массового поражения".
Особенно нам понравилась фраза о "настоящем отношении России к нашему украинскому Крыму" – как будто это вовсе не Украина в апреле 2014 года перекрыла Северо-Крымский канал. Впрочем, тогда "мировое общественное мнение" это восприняло нормально, ну и сейчас никаких противоречий в словах украинского президента не заметит.
Василий Стоякин
22 октября 2020, 15:30
Василий Стоякин: кто онЖурналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру
Ну и особенно тревожит попытка выдать разрушение плотины Каховской ГЭС за применение оружия массового поражения (ОМП) – ведь Запад угрожал какими-то жуткими последствиями в случае применения ОМП на Украине и он же демонстрирует полную готовность признать подрыв плотины терактом со стороны России. Как минимум, это даст Зеленскому возможность давить на США и ЕС, с тем, чтобы они хоть как-нибудь отреагировали.
Так или иначе, но возможность подрыва плотины в Киеве рассматривается совершенно серьёзно и, соответственно, меры по эвакуации районов, которые попадают под затопление, должны быть поняты… Ну, вы уже поняли, что наше понимание готовности Киева что-то понять было неправильным.
Глава ОП Андрей Ермак осудил "пропагандистскую показуху с эвакуацией", поскольку "ВСУ не обстреливают украинские города – это делают исключительно российские террористы".
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что военное положение не что иное как подготовка к "массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории".
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал население области игнорировать призывы к эвакуации: "херсонцы, настойчиво прошу вас, – игнорируйте всё, что вам говорят или требуют от вас оккупанты. Они хотят взять наших людей в заложники и использовать их как “живой щит”".
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 08:35
ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами — властиУкраинские войска могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами. Об этом сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, передает 20 октября РИА Новости
Вообще-то говоря "живым щитом" жители Херсона могут оказаться только в том случае, если останутся в Херсоне… Во всяком случае, так было в Мариуполе. И такой щит - методика ВСУ, а не российской армии. Ну а если кто-то собирается подорвать плотину, то это уже никакой не "живой щит", а запланированные жертвы.
В общем, украинские официальные лица путаются в показаниях и несут самоочевидную чушь. Одновременно говоря о надвигающейся на Херсон катастрофе и призывая при этом людей Херсон не покидать.
Но, при этом, по-своему они поступают совершенно правильно – покуда существует запрос на любой бред, если он русофобский, почему бы этим не пользоваться?
Есть и еще одно соображение, почему они так поступают - говоря одновременно об экологической катастрофе, ожидающей Херсон и, призывая тем не менее жителей города не выезжать из него. Если они, действительно, задумали взорвать дамбу (а исключить этого нельзя), это, действительно приведет к катастрофе, но только в том случае, если в Херсоне останутся люди. Тогда можно будет обвинить Россию не только в подрыве дамбы (что, собственно украинская власть уже готовит и делает), но и в гуманитарной катастрофе - массового в результате подрыва дамбы убийства людей.
И вот если мы правы в последнем своем предположении, то тогда действия и заявления украинской власти выглядят вполне логично: готовить провокацию под чужим флагом (подрыв дамбы, выполненный якобы российской армией) - призывать при этом людей оставаться в Херсоне - взорвать дамбу и обвинить в массовой гибели людей Россию.
Такой смертельной и грандиозной по своей чудовищности акции мир давно не видел. надеемся, что это предположение останется только предположением и не будет реализовано в реальности.
 
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