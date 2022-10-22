https://ukraina.ru/20221022/1039982025.html
Суздальцев: Зеленский мешает Вашингтону договориться с Москвой, но США при желании устранят препятствия
Суздальцев: Зеленский мешает Вашингтону договориться с Москвой, но США при желании устранят препятствия - 22.10.2022 Украина.ру
Суздальцев: Зеленский мешает Вашингтону договориться с Москвой, но США при желании устранят препятствия
Госсекретарь президента США Энтони Блинкен заявил, что мир не сможет организоваться без Америки, поэтому Вашингтону необходимо участвовать во всех глобальных событиях. Многие восприняли это как анонс переговоров с Москвой. Свою версию в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Андрей Суздальцев
2022-10-22T05:00
2022-10-22T05:00
2022-10-22T05:00
новости
андрей суздальцев
владимир зеленский
вашингтон
препятствие
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По мнению эксперта, разговаривать с Киевом бессмысленно, особенно после того как Владимир Зеленский издал указ, что переговоры с Россией невозможны, пока у власти находится Путин.Он уточнил, что произойдет это в случае успехов ВС РФ на фронте. А еще, добавил эксперт, Вашингтон понимает, чтоНо для этого, еще раз повторим, необходимы успехи на поле боя. разговаривать с Украиной Москва не будет, потому что это бесполезный разговор."Так что, здесь Блинкен в чем-то прав, когда говорит, что это с их участием это должно решаться. Реальный результат можно достичь только в диалоге между Москвой и Вашингтоном. Но, по американской традиции, Блинкен говорит с позиции превосходства и силы. На такие переговоры Россия никогда не пойдет", - заключил он.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей суздальцев, владимир зеленский, вашингтон, препятствие
Суздальцев: Зеленский мешает Вашингтону договориться с Москвой, но США при желании устранят препятствия
Госсекретарь президента США Энтони Блинкен заявил, что мир не сможет организоваться без Америки, поэтому Вашингтону необходимо участвовать во всех глобальных событиях. Многие восприняли это как анонс переговоров с Москвой. Свою версию в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Андрей Суздальцев
По мнению эксперта, разговаривать с Киевом бессмысленно, особенно после того как Владимир Зеленский издал указ, что переговоры с Россией невозможны, пока у власти находится Путин.
"Президент Украины своеобразно переходит красную линию, он требует переговоры только с его участием и, повторяем, без Владимира Путина. Видимо, это одно из препятствий. Но если ситуация будет ухудшаться, если будет потребность сесть за стол переговоров с Москвой, Вашингтон это препятствие преодолеет", - заявил Суздальцев.
Он уточнил, что произойдет это в случае успехов ВС РФ на фронте. А еще, добавил эксперт, Вашингтон понимает, что
Но для этого, еще раз повторим, необходимы успехи на поле боя. разговаривать с Украиной Москва не будет, потому что это бесполезный разговор.
"Так что, здесь Блинкен в чем-то прав, когда говорит, что это с их участием это должно решаться. Реальный результат можно достичь только в диалоге между Москвой и Вашингтоном. Но, по американской традиции, Блинкен говорит с позиции превосходства и силы. На такие переговоры Россия никогда не пойдет", - заключил он.
Полностью интервью можно прочитать здесь: