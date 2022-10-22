https://ukraina.ru/20221022/1039982025.html

Суздальцев: Зеленский мешает Вашингтону договориться с Москвой, но США при желании устранят препятствия

Суздальцев: Зеленский мешает Вашингтону договориться с Москвой, но США при желании устранят препятствия - 22.10.2022 Украина.ру

Суздальцев: Зеленский мешает Вашингтону договориться с Москвой, но США при желании устранят препятствия

Госсекретарь президента США Энтони Блинкен заявил, что мир не сможет организоваться без Америки, поэтому Вашингтону необходимо участвовать во всех глобальных событиях. Многие восприняли это как анонс переговоров с Москвой. Свою версию в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Андрей Суздальцев

2022-10-22T05:00

2022-10-22T05:00

2022-10-22T05:00

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андрей суздальцев

владимир зеленский

вашингтон

препятствие

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По мнению эксперта, разговаривать с Киевом бессмысленно, особенно после того как Владимир Зеленский издал указ, что переговоры с Россией невозможны, пока у власти находится Путин.Он уточнил, что произойдет это в случае успехов ВС РФ на фронте. А еще, добавил эксперт, Вашингтон понимает, чтоНо для этого, еще раз повторим, необходимы успехи на поле боя. разговаривать с Украиной Москва не будет, потому что это бесполезный разговор."Так что, здесь Блинкен в чем-то прав, когда говорит, что это с их участием это должно решаться. Реальный результат можно достичь только в диалоге между Москвой и Вашингтоном. Но, по американской традиции, Блинкен говорит с позиции превосходства и силы. На такие переговоры Россия никогда не пойдет", - заключил он.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html

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новости, андрей суздальцев, владимир зеленский, вашингтон, препятствие