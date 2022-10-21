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"Российского агента" разоблачили прямо во время совещания у мэра Николаева
"Российского агента" разоблачили прямо во время совещания у мэра Николаева - 21.10.2022 Украина.ру
"Российского агента" разоблачили прямо во время совещания у мэра Николаева
В пятницу, 21 октября СБУ сообщила о задержании директора коммунального предприятия "Ритуальные услуги" Николаевского горсовета Александра Сагайдака
2022-10-21T14:48
2022-10-21T14:48
2022-10-21T14:49
новости
николаев
сбу
задержание
госизмена
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Сагайдака подозревают в "госизмене".В вину задержанному вменяется якобы создание агентурной сети, сбор данных о сотрудниках правоохранительных органов Украины и вооруженных сил страны. Также ему вменяют передачу России сведений о местных объектах инфраструктуры и "слив" данных, которые озвучивались на совещаниях у городских властей.Сотрудники СБУ провели задержание прямо посреди совещания в горсовете с участием мэра Николаева Александра Сенкевича.Ранее президент России Владимир Путин сказал, что "после вооруженного переворота 2014 года по всей Украине самым жестким образом был усилен режим репрессий в отношении своих собственных граждан".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, николаев, сбу, задержание, госизмена
Новости, Николаев, СБУ, задержание, госизмена
"Российского агента" разоблачили прямо во время совещания у мэра Николаева
14:48 21.10.2022 (обновлено: 14:49 21.10.2022)
В пятницу, 21 октября СБУ сообщила о задержании директора коммунального предприятия "Ритуальные услуги" Николаевского горсовета Александра Сагайдака
Сагайдака подозревают в "госизмене".
В вину задержанному вменяется якобы создание агентурной сети, сбор данных о сотрудниках правоохранительных органов Украины и вооруженных сил страны. Также ему вменяют передачу России сведений о местных объектах инфраструктуры и "слив" данных, которые озвучивались на совещаниях у городских властей.
Сотрудники СБУ провели задержание прямо посреди совещания в горсовете с участием мэра Николаева Александра Сенкевича.
Ранее президент России Владимир Путин
сказал, что "после вооруженного переворота 2014 года по всей Украине самым жестким образом был усилен режим репрессий в отношении своих собственных граждан".