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"Российского агента" разоблачили прямо во время совещания у мэра Николаева

"Российского агента" разоблачили прямо во время совещания у мэра Николаева - 21.10.2022 Украина.ру

"Российского агента" разоблачили прямо во время совещания у мэра Николаева

В пятницу, 21 октября СБУ сообщила о задержании директора коммунального предприятия "Ритуальные услуги" Николаевского горсовета Александра Сагайдака

2022-10-21T14:48

2022-10-21T14:48

2022-10-21T14:49

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Сагайдака подозревают в "госизмене".В вину задержанному вменяется якобы создание агентурной сети, сбор данных о сотрудниках правоохранительных органов Украины и вооруженных сил страны. Также ему вменяют передачу России сведений о местных объектах инфраструктуры и "слив" данных, которые озвучивались на совещаниях у городских властей.Сотрудники СБУ провели задержание прямо посреди совещания в горсовете с участием мэра Николаева Александра Сенкевича.Ранее президент России Владимир Путин сказал, что "после вооруженного переворота 2014 года по всей Украине самым жестким образом был усилен режим репрессий в отношении своих собственных граждан".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, николаев, сбу, задержание, госизмена