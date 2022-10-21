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Песков рассказал об открытости Путина к переговорам

Песков рассказал об открытости Путина к переговорам - 21.10.2022 Украина.ру

Песков рассказал об открытости Путина к переговорам

Позиция России по переговорам с Киевом не изменилась, она всегда была открыта к ним. Об этом 21 октября сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2022-10-21T14:26

2022-10-21T14:26

2022-10-21T14:26

владимир путин

эрдоган

переговоры

песков

киев

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"[Президент РФ Владимир] Путин был открыт к переговорам, когда был фактически согласован текст документа между российскими и украинскими переговорами, поэтому здесь в этом плане ничего не изменилось. Изменилась, наверное, только позиция украинской стороны, потому что украинская сторона за это время кодифицировала тему непродолжения переговоров с Российской Федерацией, то есть, теперь украинский закон запрещает какие-либо переговоры", - сказал Песков.Он напомнил, что Путин пытался инициировать переговоры, и с НАТО, и с Соединёнными Штатами, и с ОБСЕ еще до начала специальной военной операции.Ранее в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с Путиным и Владимиром Зеленским. Он отметил, что Путин стал гораздо мягче и более открыт для переговоров, чем раньше.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир путин, эрдоган, переговоры, песков, киев