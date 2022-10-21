Российские войска сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области - 21.10.2022 Украина.ру
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Российские войска сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области
Российские войска сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области - 21.10.2022 Украина.ру
Российские войска сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области
Военнослужащие Вооруженных сил России сорвали две попытки наступления подразделений ВСУ в Херсонской области за сутки, об этом сообщили 21 октября на брифинге Минобороны России
2022-10-21T13:54
2022-10-21T13:54
новости
херсон
всу
минобороны
спецоперация
херсонская область
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В течение суток российские военнослужащие сорвали две попытки наступления ВСУ в районах сел Давыдов Брод и Сухой Ставок в Херсонской области. Отбиты атаки ротных тактических групп. В ночь на 21 октября в тыловые районы пытались проникнуть до 20 разведывательно-диверсионных групп. В Минобороны заявили об уничтожении 120 военнослужащих ВСУ, 6 бронированных машин и 13 автомобилей артиллерийским огнем и активными действиями российских войск.Вечером 21 октября украинские войска обстреляли гражданскую переправу через Днепр в Херсоне. Следователи возбудили уголовное дело по факту атаки ВСУ. В результате удара 4 человека погибли, 13 пострадали. Среди погибших - двое журналистов. Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты, рассказал ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру.У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.
https://ukraina.ru/20221021/1039988454.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, херсон, всу, минобороны, спецоперация, херсонская область
Новости, Херсон, ВСУ, Минобороны, Спецоперация, Херсонская область

Российские войска сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области

13:54 21.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Военнослужащие Вооруженных сил России сорвали две попытки наступления подразделений ВСУ в Херсонской области за сутки, об этом сообщили 21 октября на брифинге Минобороны России
В течение суток российские военнослужащие сорвали две попытки наступления ВСУ в районах сел Давыдов Брод и Сухой Ставок в Херсонской области. Отбиты атаки ротных тактических групп.
В ночь на 21 октября в тыловые районы пытались проникнуть до 20 разведывательно-диверсионных групп. В Минобороны заявили об уничтожении 120 военнослужащих ВСУ, 6 бронированных машин и 13 автомобилей артиллерийским огнем и активными действиями российских войск.
Вечером 21 октября украинские войска обстреляли гражданскую переправу через Днепр в Херсоне. Следователи возбудили уголовное дело по факту атаки ВСУ. В результате удара 4 человека погибли, 13 пострадали. Среди погибших - двое журналистов.
Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты, рассказал ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру.
У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.
В Херсоне под обстрелом погибли два журналиста
10:06
В Херсоне под обстрелом погибли два журналистаОб этом 21 октября сообщила врио заместителя губернатора Херсонской области Екатерина Губарева
 
НовостиХерсонВСУМинобороныСпецоперацияХерсонская область
 
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