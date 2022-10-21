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Российские войска сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области

Российские войска сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области - 21.10.2022 Украина.ру

Российские войска сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области

Военнослужащие Вооруженных сил России сорвали две попытки наступления подразделений ВСУ в Херсонской области за сутки, об этом сообщили 21 октября на брифинге Минобороны России

2022-10-21T13:54

2022-10-21T13:54

2022-10-21T13:54

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В течение суток российские военнослужащие сорвали две попытки наступления ВСУ в районах сел Давыдов Брод и Сухой Ставок в Херсонской области. Отбиты атаки ротных тактических групп. В ночь на 21 октября в тыловые районы пытались проникнуть до 20 разведывательно-диверсионных групп. В Минобороны заявили об уничтожении 120 военнослужащих ВСУ, 6 бронированных машин и 13 автомобилей артиллерийским огнем и активными действиями российских войск.Вечером 21 октября украинские войска обстреляли гражданскую переправу через Днепр в Херсоне. Следователи возбудили уголовное дело по факту атаки ВСУ. В результате удара 4 человека погибли, 13 пострадали. Среди погибших - двое журналистов. Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты, рассказал ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру.У нашей армии подготовлено несколько рубежей обороны. В случае прорыва первого рубежа мы отойдем на второй, который расположен за этими городами, пояснил эксперт.

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новости, херсон, всу, минобороны, спецоперация, херсонская область