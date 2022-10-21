Число жертв в результате удара ВСУ по переправе в Херсоне увеличилось - 21.10.2022 Украина.ру
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Число жертв в результате удара ВСУ по переправе в Херсоне увеличилось
Число жертв в результате удара ВСУ по переправе в Херсоне увеличилось - 21.10.2022 Украина.ру
Число жертв в результате удара ВСУ по переправе в Херсоне увеличилось
Число погибших в результате ночного удара по гражданской переправе в Херсоне увеличилось до четырех человек. Об этом 21 октября сообщил журналистам заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
2022-10-21T08:58
2022-10-21T08:58
удар
всу
жертвы
новости
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"Мне известно о четырех погибших. Это одна женщина и трое мужчин. Одного обнаружили сегодня утром", - сказал он.Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев сказал, что в результате удара было ранено 13 человек.Ранее сообщалось о трех погибших и 10 раненых.По информации председателя правительства региона Сергея Елисеева, среди пострадавших есть несовершеннолетние. Также среди раненых есть журналисты, это сотрудники местной телекомпании "Таврия".Накануне вечером ВСУ выпустили по Херсону 12 ракет из американских РСЗО HIMARS. 11 из них были сбиты подразделениями ПВО, одна ракета упала в районе Антоновского моста.Единственный в Херсоне мост через Днепр с июля 2022 года регулярно подвергается ракетным ударам со стороны Украины. После того как он оказался непригоден для проезда, российские военные организовали паромную переправу для транспорта. В настоящее время автомобилистам приходится по несколько часов стоять в очереди, чтобы попасть на противоположный берег.
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удар, всу, жертвы, новости
удар, ВСУ, жертвы, Новости

Число жертв в результате удара ВСУ по переправе в Херсоне увеличилось

08:58 21.10.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСитуация в Донецке
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Число погибших в результате ночного удара по гражданской переправе в Херсоне увеличилось до четырех человек. Об этом 21 октября сообщил журналистам заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
"Мне известно о четырех погибших. Это одна женщина и трое мужчин. Одного обнаружили сегодня утром", - сказал он.

Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев сказал, что в результате удара было ранено 13 человек.

"Пострадали 13 человек. Состояние у всех разное, есть тяжелые случаи. Они прооперированы, пока в течение суток транспортировать нельзя. После этого будут приниматься решения о необходимости транспортировки в Крым", - уточнил он.

Ранее сообщалось о трех погибших и 10 раненых.

По информации председателя правительства региона Сергея Елисеева, среди пострадавших есть несовершеннолетние. Также среди раненых есть журналисты, это сотрудники местной телекомпании "Таврия".

Накануне вечером ВСУ выпустили по Херсону 12 ракет из американских РСЗО HIMARS. 11 из них были сбиты подразделениями ПВО, одна ракета упала в районе Антоновского моста.

Единственный в Херсоне мост через Днепр с июля 2022 года регулярно подвергается ракетным ударам со стороны Украины. После того как он оказался непригоден для проезда, российские военные организовали паромную переправу для транспорта. В настоящее время автомобилистам приходится по несколько часов стоять в очереди, чтобы попасть на противоположный берег.
 
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