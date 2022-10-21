https://ukraina.ru/20221021/1039979408.html

Число жертв в результате удара ВСУ по переправе в Херсоне увеличилось

Число жертв в результате удара ВСУ по переправе в Херсоне увеличилось - 21.10.2022 Украина.ру

Число жертв в результате удара ВСУ по переправе в Херсоне увеличилось

Число погибших в результате ночного удара по гражданской переправе в Херсоне увеличилось до четырех человек. Об этом 21 октября сообщил журналистам заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов

2022-10-21T08:58

2022-10-21T08:58

2022-10-21T08:58

удар

всу

жертвы

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101489/37/1014893724_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_fa94804af93f230f6dec4349eaa03852.jpg

"Мне известно о четырех погибших. Это одна женщина и трое мужчин. Одного обнаружили сегодня утром", - сказал он.Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев сказал, что в результате удара было ранено 13 человек.Ранее сообщалось о трех погибших и 10 раненых.По информации председателя правительства региона Сергея Елисеева, среди пострадавших есть несовершеннолетние. Также среди раненых есть журналисты, это сотрудники местной телекомпании "Таврия".Накануне вечером ВСУ выпустили по Херсону 12 ракет из американских РСЗО HIMARS. 11 из них были сбиты подразделениями ПВО, одна ракета упала в районе Антоновского моста.Единственный в Херсоне мост через Днепр с июля 2022 года регулярно подвергается ракетным ударам со стороны Украины. После того как он оказался непригоден для проезда, российские военные организовали паромную переправу для транспорта. В настоящее время автомобилистам приходится по несколько часов стоять в очереди, чтобы попасть на противоположный берег.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

удар, всу, жертвы, новости