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Запад считает Киев неспособным управлять собственной армией

Запад считает Киев неспособным управлять собственной армией - 21.10.2022 Украина.ру

Запад считает Киев неспособным управлять собственной армией

Зарубежные партнеры Украины считают ее военных неспособными командовать войсками. Об этом рассказал украинский военнопленный, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич, передает 21 октября РИА Новости

2022-10-21T07:30

2022-10-21T07:30

2022-10-21T07:30

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"Командир нам говорил, что, говорят, что наши не способны управлять армией, что помогает Америка нам", — отметил Катранич.По словам военнопленного, поэтому все управление возлагалось на зарубежных генералов.В Москве неоднократно заявляли, что нынешние власти в Киеве не самостоятельны в принятии решений и фактически управляются из Вашингтона. В частности, в январе 2022 года, до начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщалось, что американские советники на постоянной основе работают в министерстве обороны Украины.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, америка