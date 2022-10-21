Запад считает Киев неспособным управлять собственной армией - 21.10.2022 Украина.ру
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Запад считает Киев неспособным управлять собственной армией
Запад считает Киев неспособным управлять собственной армией - 21.10.2022 Украина.ру
Запад считает Киев неспособным управлять собственной армией
Зарубежные партнеры Украины считают ее военных неспособными командовать войсками. Об этом рассказал украинский военнопленный, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич, передает 21 октября РИА Новости
2022-10-21T07:30
2022-10-21T07:30
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"Командир нам говорил, что, говорят, что наши не способны управлять армией, что помогает Америка нам", — отметил Катранич.По словам военнопленного, поэтому все управление возлагалось на зарубежных генералов.В Москве неоднократно заявляли, что нынешние власти в Киеве не самостоятельны в принятии решений и фактически управляются из Вашингтона. В частности, в январе 2022 года, до начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщалось, что американские советники на постоянной основе работают в министерстве обороны Украины.
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новости, украина, всу, америка
Новости, Украина, ВСУ, Америка

Запад считает Киев неспособным управлять собственной армией

07:30 21.10.2022
 
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
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Зарубежные партнеры Украины считают ее военных неспособными командовать войсками. Об этом рассказал украинский военнопленный, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич, передает 21 октября РИА Новости
"Командир нам говорил, что, говорят, что наши не способны управлять армией, что помогает Америка нам", — отметил Катранич.
По словам военнопленного, поэтому все управление возлагалось на зарубежных генералов.
В Москве неоднократно заявляли, что нынешние власти в Киеве не самостоятельны в принятии решений и фактически управляются из Вашингтона.
В частности, в январе 2022 года, до начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщалось, что американские советники на постоянной основе работают в министерстве обороны Украины.
 
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