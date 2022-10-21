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Запад считает Киев неспособным управлять собственной армией
Запад считает Киев неспособным управлять собственной армией - 21.10.2022 Украина.ру
Запад считает Киев неспособным управлять собственной армией
Зарубежные партнеры Украины считают ее военных неспособными командовать войсками. Об этом рассказал украинский военнопленный, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич, передает 21 октября РИА Новости
2022-10-21T07:30
2022-10-21T07:30
2022-10-21T07:30
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"Командир нам говорил, что, говорят, что наши не способны управлять армией, что помогает Америка нам", — отметил Катранич.По словам военнопленного, поэтому все управление возлагалось на зарубежных генералов.В Москве неоднократно заявляли, что нынешние власти в Киеве не самостоятельны в принятии решений и фактически управляются из Вашингтона. В частности, в январе 2022 года, до начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщалось, что американские советники на постоянной основе работают в министерстве обороны Украины.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, америка
Новости, Украина, ВСУ, Америка
Запад считает Киев неспособным управлять собственной армией
Зарубежные партнеры Украины считают ее военных неспособными командовать войсками. Об этом рассказал украинский военнопленный, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич, передает 21 октября РИА Новости
"Командир нам говорил, что, говорят, что наши не способны управлять армией, что помогает Америка нам", — отметил Катранич.
По словам военнопленного, поэтому все управление возлагалось на зарубежных генералов.
В Москве неоднократно заявляли, что нынешние власти в Киеве не самостоятельны в принятии решений и фактически управляются из Вашингтона.
В частности, в январе 2022 года, до начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщалось, что американские советники на постоянной основе работают в министерстве обороны Украины.