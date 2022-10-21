"Спина к спине, плечо к плечу": эксперт рассказал, насколько вероятно прямое участие Белоруссии в СВО - 21.10.2022 Украина.ру
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"Спина к спине, плечо к плечу": эксперт рассказал, насколько вероятно прямое участие Белоруссии в СВО
"Спина к спине, плечо к плечу": эксперт рассказал, насколько вероятно прямое участие Белоруссии в СВО - 21.10.2022 Украина.ру
"Спина к спине, плечо к плечу": эксперт рассказал, насколько вероятно прямое участие Белоруссии в СВО
Если России понадобится, то белорусские военные примут участие в СВО так, как потребует оперативная обстановка, заявил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов в интервью Украина.ру
2022-10-21T07:00
2022-10-21T07:00
новости
белоруссия
россия
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 октября четко обозначил свою позицию на внутреннем совещании по вопросам военной безопасности. Он заявил: "Что касается нашего участия в специальной военной операции на Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства".Он напомнил, что Лукашенко ранее говорил, что "если Москве и Минску понадобится сражаться, делать они это будут спина к спине, плечо к плечу".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, белоруссия, россия
Новости, Белоруссия, Россия

"Спина к спине, плечо к плечу": эксперт рассказал, насколько вероятно прямое участие Белоруссии в СВО

07:00 21.10.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелоруссия военные
Белоруссия военные
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Если России понадобится, то белорусские военные примут участие в СВО так, как потребует оперативная обстановка, заявил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов в интервью Украина.ру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 октября четко обозначил свою позицию на внутреннем совещании по вопросам военной безопасности. Он заявил: "Что касается нашего участия в специальной военной операции на Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства".
Я уверен, если России понадобится, любое участие белорусских военных частей будет применено в СВО. Давайте вспомним 2020 год, когда в Беларуси была сложная политическая обстановка и Минск запросил военную поддержку (участие Росгвардии, полиции) у Москвы для обеспечения порядка и безопасности. И Россия ответила положительно. К счастью, помощь так и не понадобилась и Беларусь справилась собственными силами, но факт остается фактом. Здесь была показательна реакция и готовность России к поддержке.
Владимир Мамонтов интервью
Владимир Мамонтов
генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры"
Он напомнил, что Лукашенко ранее говорил, что "если Москве и Минску понадобится сражаться, делать они это будут спина к спине, плечо к плечу".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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