https://ukraina.ru/20221021/1039955005.html

"Спина к спине, плечо к плечу": эксперт рассказал, насколько вероятно прямое участие Белоруссии в СВО

"Спина к спине, плечо к плечу": эксперт рассказал, насколько вероятно прямое участие Белоруссии в СВО - 21.10.2022 Украина.ру

"Спина к спине, плечо к плечу": эксперт рассказал, насколько вероятно прямое участие Белоруссии в СВО

Если России понадобится, то белорусские военные примут участие в СВО так, как потребует оперативная обстановка, заявил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов в интервью Украина.ру

2022-10-21T07:00

2022-10-21T07:00

2022-10-21T07:00

новости

белоруссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103366/39/1033663960_0:0:2972:1673_1920x0_80_0_0_cf97ee48f96c4dc2c6726d3e855d8305.jpg.webp

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 октября четко обозначил свою позицию на внутреннем совещании по вопросам военной безопасности. Он заявил: "Что касается нашего участия в специальной военной операции на Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства".Он напомнил, что Лукашенко ранее говорил, что "если Москве и Минску понадобится сражаться, делать они это будут спина к спине, плечо к плечу".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221019/1039876318.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, россия