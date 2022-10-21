"Спина к спине, плечо к плечу": эксперт рассказал, насколько вероятно прямое участие Белоруссии в СВО
© Sputnik
Если России понадобится, то белорусские военные примут участие в СВО так, как потребует оперативная обстановка, заявил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов в интервью Украина.ру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 октября четко обозначил свою позицию на внутреннем совещании по вопросам военной безопасности. Он заявил: "Что касается нашего участия в специальной военной операции на Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства".
Я уверен, если России понадобится, любое участие белорусских военных частей будет применено в СВО. Давайте вспомним 2020 год, когда в Беларуси была сложная политическая обстановка и Минск запросил военную поддержку (участие Росгвардии, полиции) у Москвы для обеспечения порядка и безопасности. И Россия ответила положительно. К счастью, помощь так и не понадобилась и Беларусь справилась собственными силами, но факт остается фактом. Здесь была показательна реакция и готовность России к поддержке.
Он напомнил, что Лукашенко ранее говорил, что "если Москве и Минску понадобится сражаться, делать они это будут спина к спине, плечо к плечу".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.