Бомбили сами себя: Кнутов описал, как российские удары повлияли на работу украинской авиации - 21.10.2022 Украина.ру
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Бомбили сами себя: Кнутов описал, как российские удары повлияли на работу украинской авиации
Бомбили сами себя: Кнутов описал, как российские удары повлияли на работу украинской авиации - 21.10.2022 Украина.ру
Бомбили сами себя: Кнутов описал, как российские удары повлияли на работу украинской авиации
Удары с применением ракет и беспилотников, нанесённые ВС РФ по объектам киевского режима, привели к выходу из строя не только электроподстанций, но и пунктов управления и узлов связи ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-21T05:45
2022-10-21T05:45
новости
спецоперация
юрий кнутов
удары
всу
наступление
илон маск
авиация
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Он добавил, что эти удары по центрам принятия решений ВСУ сказались на управлении войсками киевского режима.По словам Кнутова, данная ситуация привела к приостановке наступления ВСУ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221013/1039714111.html
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новости, спецоперация, юрий кнутов, удары, всу, наступление, илон маск, авиация
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, удары, ВСУ, наступление, Илон Маск, авиация

Бомбили сами себя: Кнутов описал, как российские удары повлияли на работу украинской авиации

05:45 21.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Удары с применением ракет и беспилотников, нанесённые ВС РФ по объектам киевского режима, привели к выходу из строя не только электроподстанций, но и пунктов управления и узлов связи ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он добавил, что эти удары по центрам принятия решений ВСУ сказались на управлении войсками киевского режима.

Те же самые терминалы Илона Маска (их около 20 тысяч в ВСУ) не работали в течение нескольких дней или работали некорректно. В результате авиация Украины несколько раз бомбила собственные позиции. Не было взаимодействия между войсками, что привело к серьёзным потерям

По словам Кнутова, данная ситуация привела к приостановке наступления ВСУ.
Брифинг главы ДНР Д. Пушилина - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 17:32
Пушилин: ракетные удары по Украине положительно повлияли на ситуацию на фронтеВрио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал результаты ракетных обстрелов объектов критической инфраструктуры Украины. Его слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 24"
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияЮрий КнутовударыВСУнаступлениеИлон Маскавиация
 
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