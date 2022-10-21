https://ukraina.ru/20221021/1039947889.html
Бомбили сами себя: Кнутов описал, как российские удары повлияли на работу украинской авиации
Бомбили сами себя: Кнутов описал, как российские удары повлияли на работу украинской авиации - 21.10.2022 Украина.ру
Бомбили сами себя: Кнутов описал, как российские удары повлияли на работу украинской авиации
Удары с применением ракет и беспилотников, нанесённые ВС РФ по объектам киевского режима, привели к выходу из строя не только электроподстанций, но и пунктов управления и узлов связи ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-21T05:45
2022-10-21T05:45
2022-10-21T05:45
новости
спецоперация
юрий кнутов
удары
всу
наступление
илон маск
авиация
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Он добавил, что эти удары по центрам принятия решений ВСУ сказались на управлении войсками киевского режима.По словам Кнутова, данная ситуация привела к приостановке наступления ВСУ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221013/1039714111.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, юрий кнутов, удары, всу, наступление, илон маск, авиация
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, удары, ВСУ, наступление, Илон Маск, авиация
Бомбили сами себя: Кнутов описал, как российские удары повлияли на работу украинской авиации
Удары с применением ракет и беспилотников, нанесённые ВС РФ по объектам киевского режима, привели к выходу из строя не только электроподстанций, но и пунктов управления и узлов связи ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов