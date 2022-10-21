https://ukraina.ru/20221021/1039947889.html

Бомбили сами себя: Кнутов описал, как российские удары повлияли на работу украинской авиации

Бомбили сами себя: Кнутов описал, как российские удары повлияли на работу украинской авиации - 21.10.2022 Украина.ру

Бомбили сами себя: Кнутов описал, как российские удары повлияли на работу украинской авиации

Удары с применением ракет и беспилотников, нанесённые ВС РФ по объектам киевского режима, привели к выходу из строя не только электроподстанций, но и пунктов управления и узлов связи ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-10-21T05:45

2022-10-21T05:45

2022-10-21T05:45

новости

спецоперация

юрий кнутов

удары

всу

наступление

илон маск

авиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039735021_0:0:1821:1025_1920x0_80_0_0_de86d7c348bdfc6991f5561be4510a96.jpg

Он добавил, что эти удары по центрам принятия решений ВСУ сказались на управлении войсками киевского режима.По словам Кнутова, данная ситуация привела к приостановке наступления ВСУ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221013/1039714111.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, юрий кнутов, удары, всу, наступление, илон маск, авиация