https://ukraina.ru/20221020/1039970556.html

Кулеба: ЕС и НАТО предоставят Украине почти 600 единиц энергетического оборудования

Кулеба: ЕС и НАТО предоставят Украине почти 600 единиц энергетического оборудования - 20.10.2022 Украина.ру

Кулеба: ЕС и НАТО предоставят Украине почти 600 единиц энергетического оборудования

На следующей неделе Украина получит от европейских стран более 600 единиц энергетического оборудования, в том числе генераторов. Об этом заявил 20 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его слова привела пресс-служба ведомства

2022-10-20T19:25

2022-10-20T19:25

2022-10-20T19:26

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киевский режим

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По словам Кулебы, киевский режим получит данное оборудование в рамках программы кризисного реагирования НАТО (EADRCC) и механизма гражданской защиты ЕС (EARCC).Он уточнил, что украинскому МИД в срочном порядке удалось договориться о поставках оборудования из Италии, Франции, Литвы, Финляндии, Германии и Польши. Эти страны согласились в срочном порядке поставить генераторы, а также комплектующие запчасти к ним и оборудование для газотранспортной системы.По итогам десяти дней ударов российских вооружённых сил по объектам инфраструктуры Украины, по официальной информации киевского режиама, было выведено из строя до 30% объектов инфраструктуры энергетики.

https://ukraina.ru/20221018/1039845559.html

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новости, спецоперация, дмитрий кулеба, удары, энергетика, поставки, киевский режим