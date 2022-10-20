Кулеба: ЕС и НАТО предоставят Украине почти 600 единиц энергетического оборудования - 20.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221020/1039970556.html
Кулеба: ЕС и НАТО предоставят Украине почти 600 единиц энергетического оборудования
Кулеба: ЕС и НАТО предоставят Украине почти 600 единиц энергетического оборудования - 20.10.2022 Украина.ру
Кулеба: ЕС и НАТО предоставят Украине почти 600 единиц энергетического оборудования
На следующей неделе Украина получит от европейских стран более 600 единиц энергетического оборудования, в том числе генераторов. Об этом заявил 20 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его слова привела пресс-служба ведомства
2022-10-20T19:25
2022-10-20T19:26
новости
спецоперация
дмитрий кулеба
удары
энергетика
поставки
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102739/71/1027397129_55:0:1859:1015_1920x0_80_0_0_0b2b6c16f6308a12d3769ec7a3f35f53.jpg
По словам Кулебы, киевский режим получит данное оборудование в рамках программы кризисного реагирования НАТО (EADRCC) и механизма гражданской защиты ЕС (EARCC).Он уточнил, что украинскому МИД в срочном порядке удалось договориться о поставках оборудования из Италии, Франции, Литвы, Финляндии, Германии и Польши. Эти страны согласились в срочном порядке поставить генераторы, а также комплектующие запчасти к ним и оборудование для газотранспортной системы.По итогам десяти дней ударов российских вооружённых сил по объектам инфраструктуры Украины, по официальной информации киевского режиама, было выведено из строя до 30% объектов инфраструктуры энергетики.
https://ukraina.ru/20221018/1039845559.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102739/71/1027397129_280:0:1633:1015_1920x0_80_0_0_b07667d501354e46600cc70b20f5cd38.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, дмитрий кулеба, удары, энергетика, поставки, киевский режим
Новости, Спецоперация, Дмитрий Кулеба, удары, энергетика, поставки, киевский режим

Кулеба: ЕС и НАТО предоставят Украине почти 600 единиц энергетического оборудования

19:25 20.10.2022 (обновлено: 19:26 20.10.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / dtp.kiev.uaКиев электростанция взрыв пожар
Киев электростанция взрыв пожар - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / dtp.kiev.ua
Читать в
На следующей неделе Украина получит от европейских стран более 600 единиц энергетического оборудования, в том числе генераторов. Об этом заявил 20 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его слова привела пресс-служба ведомства
По словам Кулебы, киевский режим получит данное оборудование в рамках программы кризисного реагирования НАТО (EADRCC) и механизма гражданской защиты ЕС (EARCC).
Зеленский
18 октября, 12:24
Зеленский заявил об уничтожении 30% электростанций на УкраинеС 10 октября на Украине уничтожено 30% электростанций, написал Владимир Зеленский 18 октября в своем Twitter
Он уточнил, что украинскому МИД в срочном порядке удалось договориться о поставках оборудования из Италии, Франции, Литвы, Финляндии, Германии и Польши. Эти страны согласились в срочном порядке поставить генераторы, а также комплектующие запчасти к ним и оборудование для газотранспортной системы.

Первые из около 600 единиц оборудования поступят уже на следующей неделе

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины
По итогам десяти дней ударов российских вооружённых сил по объектам инфраструктуры Украины, по официальной информации киевского режиама, было выведено из строя до 30% объектов инфраструктуры энергетики.
 
НовостиСпецоперацияДмитрий Кулебаударыэнергетикапоставкикиевский режим
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:59Не Мелитополь: Военный эксперт Евсеев назвал направление главного удара ВСУ
19:50Недетские шалости президента Зеленского. Не единожды совравши, кто ж ему не верит
19:25Кулеба: ЕС и НАТО предоставят Украине почти 600 единиц энергетического оборудования
19:07Конец света, угроза Каховской ГЭС. Итоги 20 октября на Украине
19:00"Шизанулись на фашизме": Федоров объяснил, почему энергетический коллапс не приведет к капитуляции Киева
18:37Владимир Евсеев: России нужно продержаться до 8 ноября, чтобы пойти в атаку на ВСУ по мостам через Днепр
18:30Политический вопрос: Марков объяснил, почему США обязательно попытаются взорвать "Турецкий поток"
18:15Репортаж Аль-Джазиры подтверждает провал наступления ВСУ в Херсонской области
18:03Американцев не заботит Украина, Зеленский напуган: что говорили об Украине в мире 20 октября
18:00Противники использования потенциала ядерного оружия в России работают на вражескую пропаганду – Федоров
17:57Козин оценил вероятность наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС
17:52Удар на Херсонском направлении, ядерная провокация Запада. О чём говорили эксперты 20 октября
17:33Сыновья Кадырова доставят в Грозный пленных украинских военных
17:13Киев не заказывал теракт на Крымском мосту, заявил Зеленский
16:50"Наступление остановили": Кнутов рассказал о ситуации в Херсонской области
16:49МО Белоруссии: под флагами украинских националистов могут выступать войска НАТО
16:45Эксперт предположил, как будут развиваться события на фронте после взятия Артёмовска
16:35Слишком поздно. Запад осознал ценность Минских соглашений и предрёк печальную судьбу Украине
16:24Просьба к центру, Зеленский и Штайнмайер, новые санкции. Главное на Украине на 16:00 20 октября
16:20В Минобороны Белоруссии заявили о подготовке Польши к войне
Лента новостейМолния