https://ukraina.ru/20221020/1039970556.html
Кулеба: ЕС и НАТО предоставят Украине почти 600 единиц энергетического оборудования
Кулеба: ЕС и НАТО предоставят Украине почти 600 единиц энергетического оборудования - 20.10.2022 Украина.ру
Кулеба: ЕС и НАТО предоставят Украине почти 600 единиц энергетического оборудования
На следующей неделе Украина получит от европейских стран более 600 единиц энергетического оборудования, в том числе генераторов. Об этом заявил 20 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его слова привела пресс-служба ведомства
2022-10-20T19:25
2022-10-20T19:25
2022-10-20T19:26
новости
спецоперация
дмитрий кулеба
удары
энергетика
поставки
киевский режим
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По словам Кулебы, киевский режим получит данное оборудование в рамках программы кризисного реагирования НАТО (EADRCC) и механизма гражданской защиты ЕС (EARCC).Он уточнил, что украинскому МИД в срочном порядке удалось договориться о поставках оборудования из Италии, Франции, Литвы, Финляндии, Германии и Польши. Эти страны согласились в срочном порядке поставить генераторы, а также комплектующие запчасти к ним и оборудование для газотранспортной системы.По итогам десяти дней ударов российских вооружённых сил по объектам инфраструктуры Украины, по официальной информации киевского режиама, было выведено из строя до 30% объектов инфраструктуры энергетики.
https://ukraina.ru/20221018/1039845559.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, дмитрий кулеба, удары, энергетика, поставки, киевский режим
Новости, Спецоперация, Дмитрий Кулеба, удары, энергетика, поставки, киевский режим
Кулеба: ЕС и НАТО предоставят Украине почти 600 единиц энергетического оборудования
19:25 20.10.2022 (обновлено: 19:26 20.10.2022)
На следующей неделе Украина получит от европейских стран более 600 единиц энергетического оборудования, в том числе генераторов. Об этом заявил 20 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его слова привела пресс-служба ведомства
По словам Кулебы, киевский режим получит данное оборудование в рамках программы кризисного реагирования НАТО (EADRCC) и механизма гражданской защиты ЕС (EARCC).
Он уточнил, что украинскому МИД в срочном порядке удалось договориться о поставках оборудования из Италии, Франции, Литвы, Финляндии, Германии и Польши. Эти страны согласились в срочном порядке поставить генераторы, а также комплектующие запчасти к ним и оборудование для газотранспортной системы.
Первые из около 600 единиц оборудования поступят уже на следующей неделе
Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины
По итогам десяти дней ударов российских вооружённых сил по объектам инфраструктуры Украины, по официальной информации киевского режиама, было выведено из строя до 30% объектов инфраструктуры энергетики.