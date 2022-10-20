https://ukraina.ru/20221020/1039967295.html
"Шизанулись на фашизме": Федоров объяснил, почему энергетический коллапс не приведет к капитуляции Киева
"Шизанулись на фашизме": Федоров объяснил, почему энергетический коллапс не приведет к капитуляции Киева - 20.10.2022 Украина.ру
"Шизанулись на фашизме": Федоров объяснил, почему энергетический коллапс не приведет к капитуляции Киева
Украинская энергетика в период зимних холодов будет работать очень плохо, единая энергетическая система страны будет разрушена, однако этот тяжелый блокадный период не приведет к капитуляции киевского режима, заявил депутат Государственной Думы Евгений Федоров в интервью Украина.ру
2022-10-20T19:00
2022-10-20T19:00
2022-10-20T19:00
новости
энергетика
евгений федоров
украина
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Ранее в офисе Владимира Зеленского после очередных ударов ВС РФ заявили о критической ситуации в энергетике по всей Украине и предупредили о грядущих веерные отключения по всей стране"С одной стороны, это подорвет всю экономику Украины. Но, с другой стороны, я не думаю, чтобы на Украине это привело к капитуляции – потому что там русские люди, неважно, что они там шизанулись на фашизме, но они русские люди, а русский человек от давления, наоборот, ожесточается, начинает переходить на сухари, на буржуйки и укрепляет мобилизационный потенциал", - сказал Федоров.При этом он отметил, что противниками России на Украине являются не войска Киева, а Североатлантический альянс.Полностью интервью Евгения Федорова можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20221020/1039938581.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, энергетика, евгений федоров, украина
"Шизанулись на фашизме": Федоров объяснил, почему энергетический коллапс не приведет к капитуляции Киева
Украинская энергетика в период зимних холодов будет работать очень плохо, единая энергетическая система страны будет разрушена, однако этот тяжелый блокадный период не приведет к капитуляции киевского режима, заявил депутат Государственной Думы Евгений Федоров в интервью Украина.ру
Ранее в офисе Владимира Зеленского
после очередных ударов ВС РФ заявили о критической ситуации в энергетике по всей Украине и предупредили о грядущих веерные отключения по всей стране
"С одной стороны, это подорвет всю экономику Украины. Но, с другой стороны, я не думаю, чтобы на Украине это привело к капитуляции – потому что там русские люди, неважно, что они там шизанулись на фашизме, но они русские люди, а русский человек от давления, наоборот, ожесточается, начинает переходить на сухари, на буржуйки и укрепляет мобилизационный потенциал", - сказал Федоров.
При этом он отметил, что противниками России на Украине являются не войска Киева, а Североатлантический альянс.
Полностью интервью Евгения Федорова
можно прочитать на нашем сайте.