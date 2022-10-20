Противники использования потенциала ядерного оружия в России работают на вражескую пропаганду – Федоров - 20.10.2022 Украина.ру
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Противники использования потенциала ядерного оружия в России работают на вражескую пропаганду – Федоров
Противники использования потенциала ядерного оружия в России работают на вражескую пропаганду – Федоров - 20.10.2022 Украина.ру
Противники использования потенциала ядерного оружия в России работают на вражескую пропаганду – Федоров
Не нужно бояться разговоров об использовании потенциала ядерного оружия в конфликте на Украине, заявил депутат Государственной Думы Евгений Федоров в интервью Украина.ру
2022-10-20T18:00
2022-10-20T18:00
украина
новости
ядерное оружие
евгений федоров
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По его словам, для разрешения конфликта на Украине необходимо создать опасность для территории Соединенных Штатов, которые натравливают киевский режим на Россию."Если вы заметили, такая огромная пропаганда идет, и в России в том числе, что нельзя использовать потенциал ядерного оружия, нельзя вообще о нем вспоминать, это зло... Это пропаганда врага, потому что операция "Анадырь" – это то, что, чем мы сможем победить", - сказал Федоров.Полностью интервью Евгения Федорова можно прочитать на нашем сайте.В ходе операции под кодовым названием "Анадырь" в 1962 году на Кубу Советским Союзом были доставлены ядерные заряды и средства их доставки, гарантировавшие поражение территории Соединенных Штатов.Также на "Острове свободы" был развернут контингент советских войск, в том числе РВСН, войска ПВО, ВВС, сухопутные войск прикрытия и военно-морской флот. Это вынудило Соединенные Штаты отказаться от планов по интервенции на Кубу и вывели свои ракеты из Турции.
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452
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украина, новости, ядерное оружие, евгений федоров
Украина, Новости, Ядерное оружие, Евгений Федоров

Противники использования потенциала ядерного оружия в России работают на вражескую пропаганду – Федоров

18:00 20.10.2022
 
© Фото : Public Domain
- РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : Public Domain
Читать в
Не нужно бояться разговоров об использовании потенциала ядерного оружия в конфликте на Украине, заявил депутат Государственной Думы Евгений Федоров в интервью Украина.ру
По его словам, для разрешения конфликта на Украине необходимо создать опасность для территории Соединенных Штатов, которые натравливают киевский режим на Россию.
"Если вы заметили, такая огромная пропаганда идет, и в России в том числе, что нельзя использовать потенциал ядерного оружия, нельзя вообще о нем вспоминать, это зло... Это пропаганда врага, потому что операция "Анадырь" – это то, что, чем мы сможем победить", - сказал Федоров.
Полностью интервью Евгения Федорова можно прочитать на нашем сайте.
В ходе операции под кодовым названием "Анадырь" в 1962 году на Кубу Советским Союзом были доставлены ядерные заряды и средства их доставки, гарантировавшие поражение территории Соединенных Штатов.
Также на "Острове свободы" был развернут контингент советских войск, в том числе РВСН, войска ПВО, ВВС, сухопутные войск прикрытия и военно-морской флот. Это вынудило Соединенные Штаты отказаться от планов по интервенции на Кубу и вывели свои ракеты из Турции.
Никита Мендкович интервью - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
08:34
Никита Мендкович: Появилась информация, что Украина может использовать ядерный боеприпас
 
УкраинаНовостиЯдерное оружиеЕвгений Федоров
 
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