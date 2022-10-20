https://ukraina.ru/20221020/1039967178.html

Противники использования потенциала ядерного оружия в России работают на вражескую пропаганду – Федоров

Противники использования потенциала ядерного оружия в России работают на вражескую пропаганду – Федоров - 20.10.2022 Украина.ру

Противники использования потенциала ядерного оружия в России работают на вражескую пропаганду – Федоров

Не нужно бояться разговоров об использовании потенциала ядерного оружия в конфликте на Украине, заявил депутат Государственной Думы Евгений Федоров в интервью Украина.ру

2022-10-20T18:00

2022-10-20T18:00

2022-10-20T18:00

украина

новости

ядерное оружие

евгений федоров

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По его словам, для разрешения конфликта на Украине необходимо создать опасность для территории Соединенных Штатов, которые натравливают киевский режим на Россию."Если вы заметили, такая огромная пропаганда идет, и в России в том числе, что нельзя использовать потенциал ядерного оружия, нельзя вообще о нем вспоминать, это зло... Это пропаганда врага, потому что операция "Анадырь" – это то, что, чем мы сможем победить", - сказал Федоров.Полностью интервью Евгения Федорова можно прочитать на нашем сайте.В ходе операции под кодовым названием "Анадырь" в 1962 году на Кубу Советским Союзом были доставлены ядерные заряды и средства их доставки, гарантировавшие поражение территории Соединенных Штатов.Также на "Острове свободы" был развернут контингент советских войск, в том числе РВСН, войска ПВО, ВВС, сухопутные войск прикрытия и военно-морской флот. Это вынудило Соединенные Штаты отказаться от планов по интервенции на Кубу и вывели свои ракеты из Турции.

https://ukraina.ru/20221020/1039920161.html

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украина, новости, ядерное оружие, евгений федоров