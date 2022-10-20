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Сыновья Кадырова доставят в Грозный пленных украинских военных

Сыновья Кадырова доставят в Грозный пленных украинских военных - 20.10.2022 Украина.ру

Сыновья Кадырова доставят в Грозный пленных украинских военных

Батальон "Запад-Ахмат" Минобороны РФ успешно завершил операцию по ликвидации укрепрайона ВСУ в Донбассе. В бою приняли участие сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова, они повезут троих пленных украинских военных в Грозный. Сообщение об этом Кадыров опубликовал у себя в Telegram 20 октября

2022-10-20T17:33

2022-10-20T17:33

2022-10-20T17:33

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Ранее в расположение батальона "Запад-Ахмат" в Донбассе прибыли сыновья Кадырова Ахмат, Эли и Адам. Они наравне с рядовыми бойцами приняли участие в операции по ликвидации украинского укрепрайона. По его словам, пленные - мобилизованные украинцы, которых пригнали на фронт насильно. Кадыров отметил, что чеченские бойцы обращаются с пленными гуманно.Чеченская Республика и ее глава Рамзан Кадыров с первых дней российской спецоперации на Украине принимают активное участие в формировании воинских соединений для фронта и гуманитарной работе на освобожденных территориях. Журналисты издания Украина.ру ранее побывали в Гудермесе, где в Российском университет спецназа готовят добровольцев для участия в СВО.

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