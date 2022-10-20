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Сыновья Кадырова доставят в Грозный пленных украинских военных
Сыновья Кадырова доставят в Грозный пленных украинских военных - 20.10.2022 Украина.ру
Сыновья Кадырова доставят в Грозный пленных украинских военных
Батальон "Запад-Ахмат" Минобороны РФ успешно завершил операцию по ликвидации укрепрайона ВСУ в Донбассе. В бою приняли участие сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова, они повезут троих пленных украинских военных в Грозный. Сообщение об этом Кадыров опубликовал у себя в Telegram 20 октября
2022-10-20T17:33
2022-10-20T17:33
2022-10-20T17:33
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чечня
грозный
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Ранее в расположение батальона "Запад-Ахмат" в Донбассе прибыли сыновья Кадырова Ахмат, Эли и Адам. Они наравне с рядовыми бойцами приняли участие в операции по ликвидации украинского укрепрайона. По его словам, пленные - мобилизованные украинцы, которых пригнали на фронт насильно. Кадыров отметил, что чеченские бойцы обращаются с пленными гуманно.Чеченская Республика и ее глава Рамзан Кадыров с первых дней российской спецоперации на Украине принимают активное участие в формировании воинских соединений для фронта и гуманитарной работе на освобожденных территориях. Журналисты издания Украина.ру ранее побывали в Гудермесе, где в Российском университет спецназа готовят добровольцев для участия в СВО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чечня, грозный, кадыров, донбасс, спецоперация, пленные
Новости, Чечня, Грозный, Кадыров, Донбасс, Спецоперация, Пленные
Сыновья Кадырова доставят в Грозный пленных украинских военных
Батальон "Запад-Ахмат" Минобороны РФ успешно завершил операцию по ликвидации укрепрайона ВСУ в Донбассе. В бою приняли участие сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова, они повезут троих пленных украинских военных в Грозный. Сообщение об этом Кадыров опубликовал у себя в Telegram 20 октября
Ранее в расположение батальона "Запад-Ахмат" в Донбассе прибыли сыновья Кадырова
Ахмат, Эли и Адам. Они наравне с рядовыми бойцами приняли участие в операции по ликвидации украинского укрепрайона.
"По словам начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустама Агуева, внуки Ахмата-Хаджи Кадырова действовали в бою отважно, хладнокровно, решительно и внесли весомый вклад в успех спецоперации. Ну а что касается пленных, то троих из них Ахмат, Эли и Адам решили доставить в Грозный", - написал глава Чечни.
По его словам, пленные - мобилизованные украинцы, которых пригнали на фронт насильно.
Кадыров отметил, что чеченские бойцы обращаются с пленными гуманно.
Чеченская Республика и ее глава Рамзан Кадыров с первых дней российской спецоперации на Украине принимают активное участие в формировании воинских соединений для фронта и гуманитарной работе на освобожденных территориях. Журналисты издания Украина.ру ранее побывали
в Гудермесе, где в Российском университет спецназа готовят добровольцев для участия в СВО.