Сыновья Кадырова доставят в Грозный пленных украинских военных - 20.10.2022 Украина.ру
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Сыновья Кадырова доставят в Грозный пленных украинских военных
Сыновья Кадырова доставят в Грозный пленных украинских военных - 20.10.2022 Украина.ру
Сыновья Кадырова доставят в Грозный пленных украинских военных
Батальон "Запад-Ахмат" Минобороны РФ успешно завершил операцию по ликвидации укрепрайона ВСУ в Донбассе. В бою приняли участие сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова, они повезут троих пленных украинских военных в Грозный. Сообщение об этом Кадыров опубликовал у себя в Telegram 20 октября
2022-10-20T17:33
2022-10-20T17:33
новости
чечня
грозный
кадыров
донбасс
спецоперация
пленные
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Ранее в расположение батальона "Запад-Ахмат" в Донбассе прибыли сыновья Кадырова Ахмат, Эли и Адам. Они наравне с рядовыми бойцами приняли участие в операции по ликвидации украинского укрепрайона. По его словам, пленные - мобилизованные украинцы, которых пригнали на фронт насильно. Кадыров отметил, что чеченские бойцы обращаются с пленными гуманно.Чеченская Республика и ее глава Рамзан Кадыров с первых дней российской спецоперации на Украине принимают активное участие в формировании воинских соединений для фронта и гуманитарной работе на освобожденных территориях. Журналисты издания Украина.ру ранее побывали в Гудермесе, где в Российском университет спецназа готовят добровольцев для участия в СВО.
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новости, чечня, грозный, кадыров, донбасс, спецоперация, пленные
Новости, Чечня, Грозный, Кадыров, Донбасс, Спецоперация, Пленные

Сыновья Кадырова доставят в Грозный пленных украинских военных

17:33 20.10.2022
 
© скриншот видео Kadyrov_95/Telegram
© скриншот видео Kadyrov_95/Telegram
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Батальон "Запад-Ахмат" Минобороны РФ успешно завершил операцию по ликвидации укрепрайона ВСУ в Донбассе. В бою приняли участие сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова, они повезут троих пленных украинских военных в Грозный. Сообщение об этом Кадыров опубликовал у себя в Telegram 20 октября
Ранее в расположение батальона "Запад-Ахмат" в Донбассе прибыли сыновья Кадырова Ахмат, Эли и Адам. Они наравне с рядовыми бойцами приняли участие в операции по ликвидации украинского укрепрайона.

"По словам начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустама Агуева, внуки Ахмата-Хаджи Кадырова действовали в бою отважно, хладнокровно, решительно и внесли весомый вклад в успех спецоперации. Ну а что касается пленных, то троих из них Ахмат, Эли и Адам решили доставить в Грозный", - написал глава Чечни.

По его словам, пленные - мобилизованные украинцы, которых пригнали на фронт насильно.
Кадыров отметил, что чеченские бойцы обращаются с пленными гуманно.
Чеченская Республика и ее глава Рамзан Кадыров с первых дней российской спецоперации на Украине принимают активное участие в формировании воинских соединений для фронта и гуманитарной работе на освобожденных территориях. Журналисты издания Украина.ру ранее побывали в Гудермесе, где в Российском университет спецназа готовят добровольцев для участия в СВО.
 
НовостиЧечняГрозныйКадыровДонбассСпецоперацияПленные
 
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