Университет спецназа: как Чечня готовит добровольцев для СВО. СПЕЦРЕПОРТАЖ - 25.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Университет спецназа: как Чечня готовит добровольцев для СВО. СПЕЦРЕПОРТАЖ
Университет спецназа: как Чечня готовит добровольцев для СВО. СПЕЦРЕПОРТАЖ - 25.07.2022 Украина.ру
Университет спецназа: как Чечня готовит добровольцев для СВО. СПЕЦРЕПОРТАЖ
Украина.ру в Чечне. И не просто так. Мы посетили Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе где готовят добровольцев для участия в специальной военной операции. Перед отправкой к месту проведения СВО их экипируют всем необходимым, а также проводят курс боевой и тактической подготовки
2022-07-25T19:09
2022-07-25T19:09
спецоперация
видео
чечня
добровольцы
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В РУС мы провели несколько дней, так что смотрите наши репортажи о центре, подготовке добровольцев, уникальных багги "чаборз", которые производят на территории университета и других возможностях тренировочной площадки, которую РУС предоставляет не только добровольцам и спецподразделениям, но и гражданским, желающим испытать себя и получить уникальные навыки. Сайт РУС - http://ruspetsnaz.ru/Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, чечня, добровольцы, видео

Университет спецназа: как Чечня готовит добровольцев для СВО. СПЕЦРЕПОРТАЖ

19:09 25.07.2022
 
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Украина.ру в Чечне. И не просто так. Мы посетили Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе где готовят добровольцев для участия в специальной военной операции. Перед отправкой к месту проведения СВО их экипируют всем необходимым, а также проводят курс боевой и тактической подготовки
В РУС мы провели несколько дней, так что смотрите наши репортажи о центре, подготовке добровольцев, уникальных багги "чаборз", которые производят на территории университета и других возможностях тренировочной площадки, которую РУС предоставляет не только добровольцам и спецподразделениям, но и гражданским, желающим испытать себя и получить уникальные навыки.
Сайт РУС - http://ruspetsnaz.ru/
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
СпецоперацияВидеоЧечнядобровольцы
 
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