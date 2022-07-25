https://ukraina.ru/20220725/1036849541.html
Университет спецназа: как Чечня готовит добровольцев для СВО. СПЕЦРЕПОРТАЖ
Университет спецназа: как Чечня готовит добровольцев для СВО. СПЕЦРЕПОРТАЖ - 25.07.2022 Украина.ру
Университет спецназа: как Чечня готовит добровольцев для СВО. СПЕЦРЕПОРТАЖ
Украина.ру в Чечне. И не просто так. Мы посетили Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе где готовят добровольцев для участия в специальной военной операции. Перед отправкой к месту проведения СВО их экипируют всем необходимым, а также проводят курс боевой и тактической подготовки
2022-07-25T19:09
2022-07-25T19:09
2022-07-25T19:09
спецоперация
видео
чечня
добровольцы
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В РУС мы провели несколько дней, так что смотрите наши репортажи о центре, подготовке добровольцев, уникальных багги "чаборз", которые производят на территории университета и других возможностях тренировочной площадки, которую РУС предоставляет не только добровольцам и спецподразделениям, но и гражданским, желающим испытать себя и получить уникальные навыки. Сайт РУС - http://ruspetsnaz.ru/Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, чечня, добровольцы, видео
Университет спецназа: как Чечня готовит добровольцев для СВО. СПЕЦРЕПОРТАЖ
Украина.ру в Чечне. И не просто так. Мы посетили Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе где готовят добровольцев для участия в специальной военной операции. Перед отправкой к месту проведения СВО их экипируют всем необходимым, а также проводят курс боевой и тактической подготовки
В РУС мы провели несколько дней, так что смотрите наши репортажи о центре, подготовке добровольцев, уникальных багги "чаборз", которые производят на территории университета и других возможностях тренировочной площадки, которую РУС предоставляет не только добровольцам и спецподразделениям, но и гражданским, желающим испытать себя и получить уникальные навыки.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.