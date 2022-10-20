https://ukraina.ru/20221020/1039962576.html

"Наступление остановили": Кнутов рассказал о ситуации в Херсонской области

"Наступление остановили": Кнутов рассказал о ситуации в Херсонской области - 20.10.2022 Украина.ру

"Наступление остановили": Кнутов рассказал о ситуации в Херсонской области

На херсонском направлении ВСУ предпринимают "мощные атаки", однако в последние дни их наступление было остановлено. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-10-20T16:50

2022-10-20T16:50

2022-10-20T16:50

новости

спецоперация

юрий кнутов

всу

наступление

херсонская область

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Он не исключил, что на некоторых участках фронта силы киевского режима, обладающие численным перевесом, смогут продвинуться ещё. Однако в целом ситуация стабилизируется, указал эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221019/1039921102.html

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2022

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новости, спецоперация, юрий кнутов, всу, наступление, херсонская область