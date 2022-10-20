https://ukraina.ru/20221020/1039962576.html
"Наступление остановили": Кнутов рассказал о ситуации в Херсонской области
"Наступление остановили": Кнутов рассказал о ситуации в Херсонской области - 20.10.2022 Украина.ру
"Наступление остановили": Кнутов рассказал о ситуации в Херсонской области
На херсонском направлении ВСУ предпринимают "мощные атаки", однако в последние дни их наступление было остановлено. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-20T16:50
2022-10-20T16:50
2022-10-20T16:50
новости
спецоперация
юрий кнутов
всу
наступление
херсонская область
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Он не исключил, что на некоторых участках фронта силы киевского режима, обладающие численным перевесом, смогут продвинуться ещё. Однако в целом ситуация стабилизируется, указал эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221019/1039921102.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, юрий кнутов, всу, наступление, херсонская область
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, ВСУ, наступление, Херсонская область
"Наступление остановили": Кнутов рассказал о ситуации в Херсонской области
На херсонском направлении ВСУ предпринимают "мощные атаки", однако в последние дни их наступление было остановлено. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он не исключил, что на некоторых участках фронта силы киевского режима, обладающие численным перевесом, смогут продвинуться ещё. Однако в целом ситуация стабилизируется, указал эксперт.
Но мы наступление остановили. И по силам, которые готовятся для прорыва, мы наносим артиллерийские удары, что позволяет нам не допускать дальнейшего продвижения ВФУ (вооружённых формирований Украины — ред.) в сторону Херсона
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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