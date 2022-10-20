https://ukraina.ru/20221020/1039960604.html
Эксперт предположил, как будут развиваться события на фронте после взятия Артёмовска
Эксперт предположил, как будут развиваться события на фронте после взятия Артёмовска - 20.10.2022 Украина.ру
Эксперт предположил, как будут развиваться события на фронте после взятия Артёмовска
Владимир Зеленский будет стараться избежать сдачи Артёмовска (Бахмута), потому что овладение этим городом будет означать для российских войск возможность выхода на славянско-краматорскую группировку ВСУ с другого направления. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-20T16:45
2022-10-20T16:45
2022-10-20T16:45
новости
спецоперация
юрий кнутов
артёмовск (бахмут)
славянск
краматорск
наступление
всу
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Он предположил, что при таком развитии событий российская армия не будет сразу наступать на эту группировку ВСУ, а займётся расширением плацдарма либо на север, либо на юг.Эксперт рассказал, что задача по взятию Артёмовска "выполняется неплохо".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, юрий кнутов, артёмовск (бахмут), славянск, краматорск, наступление, всу
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, Артёмовск (Бахмут), Славянск, Краматорск, наступление, ВСУ
Эксперт предположил, как будут развиваться события на фронте после взятия Артёмовска
Владимир Зеленский будет стараться избежать сдачи Артёмовска (Бахмута), потому что овладение этим городом будет означать для российских войск возможность выхода на славянско-краматорскую группировку ВСУ с другого направления. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он предположил, что при таком развитии событий российская армия не будет сразу наступать на эту группировку ВСУ, а займётся расширением плацдарма либо на север, либо на юг.
Но мы получаем возможность атаковать с тыла те населённые пункты, оборона которых достаточно хорошо укреплена, чтобы не пытаться пробить их в лоб
Эксперт рассказал, что задача по взятию Артёмовска "выполняется неплохо".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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