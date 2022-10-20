https://ukraina.ru/20221020/1039955997.html

О польских наёмниках, крупном сражении в Херсоне и Саудовской Аравии в БРИКС - Колташов. Видео

О польских наёмниках, крупном сражении в Херсоне и Саудовской Аравии в БРИКС - Колташов. Видео - 20.10.2022 Украина.ру

О польских наёмниках, крупном сражении в Херсоне и Саудовской Аравии в БРИКС - Колташов. Видео

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о ситуации во Франции и других странах ЕС, а также о британском... Украина.ру, 20.10.2022

2022-10-20T15:13

2022-10-20T15:13

2022-10-20T15:13

колташов

европа

видео

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Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о ситуации во Франции и других странах ЕС, а также о британском фунте и о возможном членстве Саудовской Аравии в БРИКС:00:45 - Всеобщая забастовка во Франции: к чему ведёт ухудшение социально-экономической ситуации во Франции?08:23 - Хватит ли странам Европы запасов газа на предстоящую зиму?18:01 – Создание в Турции газового хаба для Европы: заменит ли черноморское направление "Северный Поток"? Что будет с ценами?22:12 - Насколько серьезна ситуация с фунтом в Британии и какова судьба Лиз Трасс в качестве премьера?25:09 - Синхронизация санкций ЕС в отношении России и Белоруссии: насколько это было ожидаемо и что изменит?27:33 - Возможное членство Саудовской Аравии в БРИКС.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

колташов, европа, видео, видео