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Стало известно о гибели колумбийского наёмника в бою на Украине

Стало известно о гибели колумбийского наёмника в бою на Украине - 20.10.2022 Украина.ру

Стало известно о гибели колумбийского наёмника в бою на Украине

Родственники колумбийского наёмника, скончавшегося в киевском госпитале от последствий ранения, полученного им в ходе боевых действий в конце сентября, просят правительство страны помочь им с перевозкой тела из Боготы в родной город. Об этом на днях сообщила колумбийская радиостанция Caracol

2022-10-20T13:32

2022-10-20T13:32

2022-10-20T13:32

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В опубликованном на сайте радиостанции материале сообщается, что военнослужащий колумбийской армии Хорхе Бооркес Гарай отправился на Украину в начале года, и собирался вернуться домой в декабре.В статье указано, что мать погибшего, Росмари Гарай, рассчитывает на помощь колумбийского правительства для перевозки тела из столицы страны на родину.Из сообщения Caracol и колумбийской газеты El Heraldo следует, что Бооркес являлся действующим военнослужащим колумбийской армии. СМИ не уточняют, отправился ли он на Украину с разрешения своего командования. В июне колумбийские СМИ сообщали о решении колумбийского правительства о посылке группы военнослужащих в Восточную Европу для "обучения разминированию" военных киевского режима. Данное решение было согласовано с США в рамках обладания Колумбией статусом "Основного союзника вне НАТО".Наемники не смогут заменить на фронте мобилизованных украинцев. Их могут использовать как ударную силу, отмечал ранее в своей статье в издании Украина.ру политолог Ростислав Ищенко. Если украинская армия не сможет удержать фронт, то наёмникам останется только спасать себя, писал эксперт.

https://ukraina.ru/20220602/1034075290.html

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новости, колумбия, сми, наёмники, спецоперация