Стало известно о гибели колумбийского наёмника в бою на Украине - 20.10.2022 Украина.ру
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Стало известно о гибели колумбийского наёмника в бою на Украине
Стало известно о гибели колумбийского наёмника в бою на Украине - 20.10.2022 Украина.ру
Стало известно о гибели колумбийского наёмника в бою на Украине
Родственники колумбийского наёмника, скончавшегося в киевском госпитале от последствий ранения, полученного им в ходе боевых действий в конце сентября, просят правительство страны помочь им с перевозкой тела из Боготы в родной город. Об этом на днях сообщила колумбийская радиостанция Caracol
2022-10-20T13:32
2022-10-20T13:32
новости
колумбия
сми
наёмники
спецоперация
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В опубликованном на сайте радиостанции материале сообщается, что военнослужащий колумбийской армии Хорхе Бооркес Гарай отправился на Украину в начале года, и собирался вернуться домой в декабре.В статье указано, что мать погибшего, Росмари Гарай, рассчитывает на помощь колумбийского правительства для перевозки тела из столицы страны на родину.Из сообщения Caracol и колумбийской газеты El Heraldo следует, что Бооркес являлся действующим военнослужащим колумбийской армии. СМИ не уточняют, отправился ли он на Украину с разрешения своего командования. В июне колумбийские СМИ сообщали о решении колумбийского правительства о посылке группы военнослужащих в Восточную Европу для "обучения разминированию" военных киевского режима. Данное решение было согласовано с США в рамках обладания Колумбией статусом "Основного союзника вне НАТО".Наемники не смогут заменить на фронте мобилизованных украинцев. Их могут использовать как ударную силу, отмечал ранее в своей статье в издании Украина.ру политолог Ростислав Ищенко. Если украинская армия не сможет удержать фронт, то наёмникам останется только спасать себя, писал эксперт.
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новости, колумбия, сми, наёмники, спецоперация
Новости, Колумбия, СМИ, наёмники, Спецоперация

Стало известно о гибели колумбийского наёмника в бою на Украине

13:32 20.10.2022
 
© elheraldo.co
© elheraldo.co
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Родственники колумбийского наёмника, скончавшегося в киевском госпитале от последствий ранения, полученного им в ходе боевых действий в конце сентября, просят правительство страны помочь им с перевозкой тела из Боготы в родной город. Об этом на днях сообщила колумбийская радиостанция Caracol
В опубликованном на сайте радиостанции материале сообщается, что военнослужащий колумбийской армии Хорхе Бооркес Гарай отправился на Украину в начале года, и собирался вернуться домой в декабре.
В статье указано, что мать погибшего, Росмари Гарай, рассчитывает на помощь колумбийского правительства для перевозки тела из столицы страны на родину.

По словам Гарай, украинское правительство подтвердило, что репатриирует тело её сына, доставив его в Боготу, но у неё нет средств, чтобы перевезти его домой

Radio Caracol
Из сообщения Caracol и колумбийской газеты El Heraldo следует, что Бооркес являлся действующим военнослужащим колумбийской армии. СМИ не уточняют, отправился ли он на Украину с разрешения своего командования.
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В июне колумбийские СМИ сообщали о решении колумбийского правительства о посылке группы военнослужащих в Восточную Европу для "обучения разминированию" военных киевского режима. Данное решение было согласовано с США в рамках обладания Колумбией статусом "Основного союзника вне НАТО".
Наемники не смогут заменить на фронте мобилизованных украинцев. Их могут использовать как ударную силу, отмечал ранее в своей статье в издании Украина.ру политолог Ростислав Ищенко. Если украинская армия не сможет удержать фронт, то наёмникам останется только спасать себя, писал эксперт.
 
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