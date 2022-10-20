На подступах к Красному Лиману сбили украинский вертолет Ми-8

Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы русские войска до последнего держали Красный Лиман

Русские войска привыкли наступать, но сейчас нам надо обороняться и контратаковать. Силы для контрударов у нас есть, но мы не хотим их распылять. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру