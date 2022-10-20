На подступах к Красному Лиману сбили украинский вертолет Ми-8 - 20.10.2022 Украина.ру
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На подступах к Красному Лиману сбили украинский вертолет Ми-8
На подступах к Красному Лиману сбили украинский вертолет Ми-8 - 20.10.2022 Украина.ру
На подступах к Красному Лиману сбили украинский вертолет Ми-8
На Красно-Лиманском направлении российские войска отбили попытку ВСУ форсировать реку Жеребец. Об этом сообщили 20 октября на брифинге Минобороны России
2022-10-20T12:41
2022-10-20T12:41
новости
красный лиман
всу
вертолеты
днр
спецоперация
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В ДНР в районе села Терны в 20 километрах от Красного Лимана российские военнослужащие сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины. Войска использовали средства противовоздушной обороны. ВСУ пытались форсировать реку Жеребец в ЛНР и в районе села Ямполовка (недалеко от Тернов) в ДНР. Российские войска нанесли артиллерийские и авиационные удары по противнику. Уничтожены 40 украинских военнослужащих, две бронированные машины и три пикапа.
https://ukraina.ru/20221006/1039465595.html
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новости, красный лиман, всу, вертолеты, днр, спецоперация
Новости, Красный Лиман, ВСУ, вертолеты, ДНР, Спецоперация

На подступах к Красному Лиману сбили украинский вертолет Ми-8

12:41 20.10.2022
 
© Фото : president.gov.ua
- РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : president.gov.ua
Читать в
На Красно-Лиманском направлении российские войска отбили попытку ВСУ форсировать реку Жеребец. Об этом сообщили 20 октября на брифинге Минобороны России
В ДНР в районе села Терны в 20 километрах от Красного Лимана российские военнослужащие сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины. Войска использовали средства противовоздушной обороны.
ВСУ пытались форсировать реку Жеребец в ЛНР и в районе села Ямполовка (недалеко от Тернов) в ДНР. Российские войска нанесли артиллерийские и авиационные удары по противнику. Уничтожены 40 украинских военнослужащих, две бронированные машины и три пикапа.
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 19:18
Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы русские войска до последнего держали Красный ЛиманРусские войска привыкли наступать, но сейчас нам надо обороняться и контратаковать. Силы для контрударов у нас есть, но мы не хотим их распылять. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиКрасный ЛиманВСУвертолетыДНРСпецоперация
 
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