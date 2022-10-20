На подступах к Красному Лиману сбили украинский вертолет Ми-8
© Фото : president.gov.ua
© Фото : president.gov.ua
На Красно-Лиманском направлении российские войска отбили попытку ВСУ форсировать реку Жеребец. Об этом сообщили 20 октября на брифинге Минобороны России
В ДНР в районе села Терны в 20 километрах от Красного Лимана российские военнослужащие сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины. Войска использовали средства противовоздушной обороны.
ВСУ пытались форсировать реку Жеребец в ЛНР и в районе села Ямполовка (недалеко от Тернов) в ДНР. Российские войска нанесли артиллерийские и авиационные удары по противнику. Уничтожены 40 украинских военнослужащих, две бронированные машины и три пикапа.
6 октября, 19:18Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы русские войска до последнего держали Красный ЛиманРусские войска привыкли наступать, но сейчас нам надо обороняться и контратаковать. Силы для контрударов у нас есть, но мы не хотим их распылять. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру