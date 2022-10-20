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Аксенов рассказал о сюрпризах для ВСУ в Херсонской области

Аксенов рассказал о сюрпризах для ВСУ в Херсонской области - 20.10.2022 Украина.ру

Аксенов рассказал о сюрпризах для ВСУ в Херсонской области

Российские войска настроены оборонять Херсонскую область, руководство страны примет на днях необходимые решения. Об этом 20 октября рассказал в эфире "Соловьев Live" глава Республики Крым Сергей Аксенов

2022-10-20T10:45

2022-10-20T10:45

2022-10-20T10:45

новости

аксенов

спецоперация

херсонская область

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Херсонская область выстраивает оборону, есть все шансы не отдать город противнику. В течение одного-двух дней российским руководством будут приняты решения, "которые должны быть приняты", заявил Аксенов. По его словам, российские войска подготовили сюрпризы для украинской армии. Удары по объектам критической инфраструктуры Украины, считает Аксенов, должны были наносить еще в первые дни специальной военной операции. "Если бы мы это активно делали с первых дней, уверен, нам не потребовалась бы мобилизация", - добавил он. После назначения командующим спецоперацией генерала Сергея Суровикина, эффективность войск возрастет, считает Аксенов. Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты. Поэтому решение об эвакуации мирного населения абсолютно логично. Но пока ситуация не столь плоха, как была в конце сентября, сказал ранее в интервью Украина.ру работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков.

https://ukraina.ru/20221010/1039556435.html

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новости, аксенов, спецоперация, херсонская область