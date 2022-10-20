Безработный житель ДНР готовил в Мариуполе теракт по заданию СБУ
© скриншот видео
© скриншот видео
Пресс-служба МГБ ДНР сообщила 20 октября о задержании подозреваемого в подготовке теракта в Мариуполе
Безработный местный житель готовил террористический акт против своих соседей по заданию СБУ.
Сообщается, что он собирался взорвать две гранаты в ходе бытового конфликта, чтобы убить своих пророссийски настроенных соседей.
"Ко мне пришел человек, назвавшийся эсбэушником. Он предложил мне 50 тысяч гривен (около 83 тысяч рублей. — ред.) за маленькую диверсию, чтобы я где-нибудь в районе Каменска (Ильичевский район Мариуполя) подорвал какой-нибудь районный центр. Естественно, я согласился, так как у меня денег на существование постоянно не было", - рассказал задержанный.
По словам представителя МГБ, речь идет о безработном жителе поселка Каменск Викторе Зайцеве 1976 года рождения, злоупотребляющим алкоголем и неоднократно судимом. Подозреваемого завербовала СБУ, у него нашли взрывное устройство с поражающими элементами.
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