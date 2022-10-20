Безработный житель ДНР готовил в Мариуполе теракт по заданию СБУ - 20.10.2022 Украина.ру
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Безработный житель ДНР готовил в Мариуполе теракт по заданию СБУ
Безработный житель ДНР готовил в Мариуполе теракт по заданию СБУ - 20.10.2022 Украина.ру
Безработный житель ДНР готовил в Мариуполе теракт по заданию СБУ
Пресс-служба МГБ ДНР сообщила 20 октября о задержании подозреваемого в подготовке теракта в Мариуполе
2022-10-20T10:41
2022-10-20T10:41
новости
теракт
днр
мариуполь
сбу
украина
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Безработный местный житель готовил террористический акт против своих соседей по заданию СБУ.Сообщается, что он собирался взорвать две гранаты в ходе бытового конфликта, чтобы убить своих пророссийски настроенных соседей.По словам представителя МГБ, речь идет о безработном жителе поселка Каменск Викторе Зайцеве 1976 года рождения, злоупотребляющим алкоголем и неоднократно судимом. Подозреваемого завербовала СБУ, у него нашли взрывное устройство с поражающими элементами.
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новости, теракт, днр, мариуполь, сбу, украина
Новости, теракт, ДНР, Мариуполь, СБУ, Украина

Безработный житель ДНР готовил в Мариуполе теракт по заданию СБУ

10:41 20.10.2022
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Пресс-служба МГБ ДНР сообщила 20 октября о задержании подозреваемого в подготовке теракта в Мариуполе
Безработный местный житель готовил террористический акт против своих соседей по заданию СБУ.
Сообщается, что он собирался взорвать две гранаты в ходе бытового конфликта, чтобы убить своих пророссийски настроенных соседей.

"Ко мне пришел человек, назвавшийся эсбэушником. Он предложил мне 50 тысяч гривен (около 83 тысяч рублей. — ред.) за маленькую диверсию, чтобы я где-нибудь в районе Каменска (Ильичевский район Мариуполя) подорвал какой-нибудь районный центр. Естественно, я согласился, так как у меня денег на существование постоянно не было", - рассказал задержанный.

По словам представителя МГБ, речь идет о безработном жителе поселка Каменск Викторе Зайцеве 1976 года рождения, злоупотребляющим алкоголем и неоднократно судимом. Подозреваемого завербовала СБУ, у него нашли взрывное устройство с поражающими элементами.
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Вчера, 04:45
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