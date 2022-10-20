Безработный житель ДНР готовил в Мариуполе теракт по заданию СБУ

Эксперт рассказал, по какой технологии работал Киев при организации теракта на Крымском мосту Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин поделился мнением в интервью Украина.ру о том, что водитель грузового автомобиля, который взорвался на Крымском мосту, был частью террористического механизма, запущенного Киевом