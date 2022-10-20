Президент Колумбии: США разрушают экономику всего мира
США разрушают экономики стран всего мира, чтобы защитить собственную. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро 19 октября во время выступления в муниципалитете Ураба в департаменте Антиокия
Недавно избранный президент страны заявил о приближающемся всемирном экономическом кризисе.
Соединённые Штаты, практически, разрушают все экономики мира. И в Соединённых Штатох принимаются решения, направленные только на свою защиту, иногда, не задумываясь о том, что произойдёт в результате применения их мер. Экономики латиноамериканских стран опустошаются, Латинская Америка подвергается разграблению
По словам колумбийского политика, экономика Европы рушится после того, как на континенте "русские, украинцы, европейцы развязали войну за газ и энергию".
23 июня, 06:40Банановая республика: журналист сравнил Украину с КолумбиейУ Украины и Колумбии есть общее, и похожи страны моделью государства. Только Богота добилась своих «завидных» результатов давно, а Киев все последние 8 лет ее догонял. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил журналист-латиноамериканист Олег Ясинский
В опубликованном в июне интервью Украина.ру журналист-международник Олег Ясинский рассказал, что Петро, в то время один из кандидатов в президенты Колумбии, является единственным из них, который "не представляет ни Госдепартамент США, ни наркотрафик, ни банды убийц "парамилитарес".
"Это независимый кандидат, который действительно будет бороться за гражданское общество, за очеловечивание колумбийского общества, и, конечно же, он — как кость в горле для олигархических семей, которые всегда правили Колумбией", - сказал Ясинский.