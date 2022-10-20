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Президент Колумбии: США разрушают экономику всего мира

Президент Колумбии: США разрушают экономику всего мира - 20.10.2022 Украина.ру

Президент Колумбии: США разрушают экономику всего мира

США разрушают экономики стран всего мира, чтобы защитить собственную. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро 19 октября во время выступления в муниципалитете Ураба в департаменте Антиокия

2022-10-20T08:55

2022-10-20T08:55

2022-10-20T08:55

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Недавно избранный президент страны заявил о приближающемся всемирном экономическом кризисе.По словам колумбийского политика, экономика Европы рушится после того, как на континенте "русские, украинцы, европейцы развязали войну за газ и энергию".В опубликованном в июне интервью Украина.ру журналист-международник Олег Ясинский рассказал, что Петро, в то время один из кандидатов в президенты Колумбии, является единственным из них, который "не представляет ни Госдепартамент США, ни наркотрафик, ни банды убийц "парамилитарес".

https://ukraina.ru/20220623/1034207696.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, колумбия, сша, густаво петро, латинская америка, экономика, кризис