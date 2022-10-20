Президент Колумбии: США разрушают экономику всего мира - 20.10.2022 Украина.ру
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Президент Колумбии: США разрушают экономику всего мира
Президент Колумбии: США разрушают экономику всего мира - 20.10.2022 Украина.ру
Президент Колумбии: США разрушают экономику всего мира
США разрушают экономики стран всего мира, чтобы защитить собственную. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро 19 октября во время выступления в муниципалитете Ураба в департаменте Антиокия
2022-10-20T08:55
2022-10-20T08:55
новости
колумбия
сша
густаво петро
латинская америка
экономика
кризис
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Недавно избранный президент страны заявил о приближающемся всемирном экономическом кризисе.По словам колумбийского политика, экономика Европы рушится после того, как на континенте "русские, украинцы, европейцы развязали войну за газ и энергию".В опубликованном в июне интервью Украина.ру журналист-международник Олег Ясинский рассказал, что Петро, в то время один из кандидатов в президенты Колумбии, является единственным из них, который "не представляет ни Госдепартамент США, ни наркотрафик, ни банды убийц "парамилитарес".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, колумбия, сша, густаво петро, латинская америка, экономика, кризис
Новости, Колумбия, США, Густаво Петро, Латинская Америка, экономика, кризис

Президент Колумбии: США разрушают экономику всего мира

08:55 20.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / National Police of ColombiaГуставо Франсиско Петро Уррего
Густаво Франсиско Петро Уррего - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© commons.wikimedia.org / National Police of Colombia
Читать в
США разрушают экономики стран всего мира, чтобы защитить собственную. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро 19 октября во время выступления в муниципалитете Ураба в департаменте Антиокия
Недавно избранный президент страны заявил о приближающемся всемирном экономическом кризисе.

Соединённые Штаты, практически, разрушают все экономики мира. И в Соединённых Штатох принимаются решения, направленные только на свою защиту, иногда, не задумываясь о том, что произойдёт в результате применения их мер. Экономики латиноамериканских стран опустошаются, Латинская Америка подвергается разграблению

Густаво Франсиско Петро Уррего
Густаво Петро
Президент Колумбии
По словам колумбийского политика, экономика Европы рушится после того, как на континенте "русские, украинцы, европейцы развязали войну за газ и энергию".
23 июня, 06:40
Банановая республика: журналист сравнил Украину с КолумбиейУ Украины и Колумбии есть общее, и похожи страны моделью государства. Только Богота добилась своих «завидных» результатов давно, а Киев все последние 8 лет ее догонял. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил журналист-латиноамериканист Олег Ясинский
В опубликованном в июне интервью Украина.ру журналист-международник Олег Ясинский рассказал, что Петро, в то время один из кандидатов в президенты Колумбии, является единственным из них, который "не представляет ни Госдепартамент США, ни наркотрафик, ни банды убийц "парамилитарес".

"Это независимый кандидат, который действительно будет бороться за гражданское общество, за очеловечивание колумбийского общества, и, конечно же, он — как кость в горле для олигархических семей, которые всегда правили Колумбией", - сказал Ясинский.

 
НовостиКолумбияСШАГуставо ПетроЛатинская Америкаэкономикакризис
 
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