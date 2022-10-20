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ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами — власти

ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами — власти - 20.10.2022 Украина.ру

ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами — власти

Украинские войска могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами. Об этом сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, передает 20 октября РИА Новости

2022-10-20T08:35

2022-10-20T08:35

2022-10-20T08:35

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"Это не преувеличение, а достоверная информация. Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск (использования морских мин — ред.) существует", — отметил Леонтьев.По его словам, данные об использовании украинской стороной морских мин, которые можно запустить по течению Днепра в направлении Каховской ГЭС для подрыва плотины, поступали также весной — в марте-апреле.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска продолжают наносить ракетные удары по шлюзам электростанции с целью подтопления территорий ниже по Днепру, но власти региона принимают меры, чтобы не допустить большого подъема воды.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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