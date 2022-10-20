https://ukraina.ru/20221020/1039934085.html
ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами — власти
ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами — власти - 20.10.2022 Украина.ру
ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами — власти
Украинские войска могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами. Об этом сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, передает 20 октября РИА Новости
2022-10-20T08:35
2022-10-20T08:35
2022-10-20T08:35
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"Это не преувеличение, а достоверная информация. Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск (использования морских мин — ред.) существует", — отметил Леонтьев.По его словам, данные об использовании украинской стороной морских мин, которые можно запустить по течению Днепра в направлении Каховской ГЭС для подрыва плотины, поступали также весной — в марте-апреле.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска продолжают наносить ракетные удары по шлюзам электростанции с целью подтопления территорий ниже по Днепру, но власти региона принимают меры, чтобы не допустить большого подъема воды.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
гэс, новая каховка, новости, всу
ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами — власти
Украинские войска могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами. Об этом сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, передает 20 октября РИА Новости
"Это не преувеличение, а достоверная информация. Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск (использования морских мин — ред.) существует", — отметил Леонтьев.
По его словам, данные об использовании украинской стороной морских мин, которые можно запустить по течению Днепра в направлении Каховской ГЭС для подрыва плотины, поступали также весной — в марте-апреле.
"Мы контролируем ситуацию в городе и окрестностях. Охрана и оборона стратегических объектов усилена", — подчеркнул Леонтьев.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска продолжают наносить ракетные удары по шлюзам электростанции с целью подтопления территорий ниже по Днепру, но власти региона принимают меры, чтобы не допустить большого подъема воды.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.