https://ukraina.ru/20221020/1039933898.html

"Это ужас настоящий": военный из ДНР рассказал, как ВСУ пытали в плену российских военных

"Это ужас настоящий": военный из ДНР рассказал, как ВСУ пытали в плену российских военных - 20.10.2022 Украина.ру

"Это ужас настоящий": военный из ДНР рассказал, как ВСУ пытали в плену российских военных

Попавших в плен на Украине российских военных местные солдаты пытали током, голодом и избивали, рассказал РИА Новости очевидец, военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий

2022-10-20T08:33

2022-10-20T08:33

2022-10-20T08:33

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С ним согласился и освобожденный из плена военный из ЛНР Михаил Янко. Он рассказал про тюрьму "Спортзал". Пленные получали там в день по куску хлеба размером со спичечный коробок.Также Егильницкий в свою очередь рассказал, что помещение, где содержались пленные, не отапливалось.Также Егильницкий отметил, что особенно плохо в плену относились именно к россиянам.Ранее в Минобороны РФ заявили, что более 80% российских военнослужащих, которые попали в плен на Украине, подвергались физическому насилию.

https://ukraina.ru/20221006/1039449830.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, пленные, всу, вс рф