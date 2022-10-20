"Это ужас настоящий": военный из ДНР рассказал, как ВСУ пытали в плену российских военных - 20.10.2022 Украина.ру
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"Это ужас настоящий": военный из ДНР рассказал, как ВСУ пытали в плену российских военных
"Это ужас настоящий": военный из ДНР рассказал, как ВСУ пытали в плену российских военных - 20.10.2022 Украина.ру
"Это ужас настоящий": военный из ДНР рассказал, как ВСУ пытали в плену российских военных
Попавших в плен на Украине российских военных местные солдаты пытали током, голодом и избивали, рассказал РИА Новости очевидец, военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий
2022-10-20T08:33
2022-10-20T08:33
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С ним согласился и освобожденный из плена военный из ЛНР Михаил Янко. Он рассказал про тюрьму "Спортзал". Пленные получали там в день по куску хлеба размером со спичечный коробок.Также Егильницкий в свою очередь рассказал, что помещение, где содержались пленные, не отапливалось.Также Егильницкий отметил, что особенно плохо в плену относились именно к россиянам.Ранее в Минобороны РФ заявили, что более 80% российских военнослужащих, которые попали в плен на Украине, подвергались физическому насилию.
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Новости, Пленные, ВСУ, ВС РФ

"Это ужас настоящий": военный из ДНР рассказал, как ВСУ пытали в плену российских военных

08:33 20.10.2022
 
© Филипп Прокудин/Украина.руДНР Азовсталь z пленные военнослужащий ВС РФ сво
ДНР Азовсталь z пленные военнослужащий ВС РФ сво
© Филипп Прокудин/Украина.ру
Читать в
Попавших в плен на Украине российских военных местные солдаты пытали током, голодом и избивали, рассказал РИА Новости очевидец, военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий
"Пытали. И их любимое оружие было — это молоток. Они молотком очень сильно били по пальцам и применяли ток. В общем, ребята оттуда выходили еще более поникшими, побитыми и изувеченными", — рассказал Егильницкий.
С ним согласился и освобожденный из плена военный из ЛНР Михаил Янко. Он рассказал про тюрьму "Спортзал". Пленные получали там в день по куску хлеба размером со спичечный коробок.
Также Егильницкий в свою очередь рассказал, что помещение, где содержались пленные, не отапливалось.
"Там было холодно, и им кидали просто половую тряпку, чтобы они ей укрылись. Так происходило неделями, и их постепенно вызывали всех куда-то в соседнюю комнату, где постоянно были слышны какие-то крики", — добавил он.
Также Егильницкий отметил, что особенно плохо в плену относились именно к россиянам.
"Именно русские, у них сложный путь, когда они попадают в плен, ими занимаются СБУ, и, ну они на разных этапах с ними по-разному обходятся. Но всегда это, насколько я слышал, это всегда плохо... И вот эта история про "Спортзал" — они говорят, что нам после этого особо ничего не страшно, потому что это ужас настоящий", — сказал он.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что более 80% российских военнослужащих, которые попали в плен на Украине, подвергались физическому насилию.
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