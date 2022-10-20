https://ukraina.ru/20221020/1039932706.html

"Мы готовы, мы предупреждены": в НМ ДНР оценили ситуацию на угледарском направлении

"Мы готовы, мы предупреждены": в НМ ДНР оценили ситуацию на угледарском направлении - 20.10.2022 Украина.ру

"Мы готовы, мы предупреждены": в НМ ДНР оценили ситуацию на угледарском направлении

На угледарском направлении ВСУ продолжают прощупывать линию фронта вылазками разведывательно-диверсионных групп, при этом они избегают большого сосредоточения техники в одном месте, опасаясь ударов со стороны РФ, рассказал корреспонденту РИА Новости командир батальона 131-го полка Народной милиции ДНР с позывным "Индус"

2022-10-20T07:52

2022-10-20T07:52

2022-10-20T07:52

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Угледар — город, который находится под контролем украинских вооруженных формирований с 2014 года, и это направление — одно из приоритетных и стратегически важных для полного освобождения ДНР.

https://ukraina.ru/20221020/1039929289.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днр, всу, россия