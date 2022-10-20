https://ukraina.ru/20221020/1039932706.html
"Мы готовы, мы предупреждены": в НМ ДНР оценили ситуацию на угледарском направлении
"Мы готовы, мы предупреждены": в НМ ДНР оценили ситуацию на угледарском направлении - 20.10.2022 Украина.ру
"Мы готовы, мы предупреждены": в НМ ДНР оценили ситуацию на угледарском направлении
На угледарском направлении ВСУ продолжают прощупывать линию фронта вылазками разведывательно-диверсионных групп, при этом они избегают большого сосредоточения техники в одном месте, опасаясь ударов со стороны РФ, рассказал корреспонденту РИА Новости командир батальона 131-го полка Народной милиции ДНР с позывным "Индус"
2022-10-20T07:52
2022-10-20T07:52
2022-10-20T07:52
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Угледар — город, который находится под контролем украинских вооруженных формирований с 2014 года, и это направление — одно из приоритетных и стратегически важных для полного освобождения ДНР.
https://ukraina.ru/20221020/1039929289.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, днр, всу, россия
Новости, ДНР, ВСУ, Россия
"Мы готовы, мы предупреждены": в НМ ДНР оценили ситуацию на угледарском направлении
На угледарском направлении ВСУ продолжают прощупывать линию фронта вылазками разведывательно-диверсионных групп, при этом они избегают большого сосредоточения техники в одном месте, опасаясь ударов со стороны РФ, рассказал корреспонденту РИА Новости командир батальона 131-го полка Народной милиции ДНР с позывным "Индус"
"От Великой Новоселовки до Угледара действуют короткие мобильные группы, пытаются пешими захватами, пытаются в обход без большого применения техники. Мы готовы, мы предупреждены, проводим фортификационные работы, проводим обучение, дополнительное минирование, пристреливаем огневые точки, учимся взаимодействовать с артиллерией, пехотой и БПЛА, готовы к любому развитию событий", — отметил собеседник агентства.
Угледар — город, который находится под контролем украинских вооруженных формирований с 2014 года, и это направление — одно из приоритетных и стратегически важных для полного освобождения ДНР.