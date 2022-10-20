https://ukraina.ru/20221020/1039931344.html

Сын Трампа придумал остроумный мем с Зеленским

Сын Трампа придумал остроумный мем с Зеленским - 20.10.2022 Украина.ру

Сын Трампа придумал остроумный мем с Зеленским

Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал в телеграм-канале мем, высмеивающий президента Украины Владимира Зеленского за умение выпрашивать деньги

2022-10-20T07:24

2022-10-20T07:24

2022-10-20T07:24

новости

владимир зеленский

дональд трамп

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На снимке изображен улыбающийся лидер Украины в футболке цвета хаки.Вероятно, Трамп-младший хотел указать на постоянные обращения Зеленского к западным странам и организациям с просьбой выделить кредит на закупку вооружения.Ранее президент США Джо Байден распорядился о новом транше военной помощи Украине на 725 миллионов долларов.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, дональд трамп