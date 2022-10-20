Сын Трампа придумал остроумный мем с Зеленским - 20.10.2022 Украина.ру
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Сын Трампа придумал остроумный мем с Зеленским
Сын Трампа придумал остроумный мем с Зеленским - 20.10.2022 Украина.ру
Сын Трампа придумал остроумный мем с Зеленским
Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал в телеграм-канале мем, высмеивающий президента Украины Владимира Зеленского за умение выпрашивать деньги
2022-10-20T07:24
2022-10-20T07:24
новости
владимир зеленский
дональд трамп
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На снимке изображен улыбающийся лидер Украины в футболке цвета хаки.Вероятно, Трамп-младший хотел указать на постоянные обращения Зеленского к западным странам и организациям с просьбой выделить кредит на закупку вооружения.Ранее президент США Джо Байден распорядился о новом транше военной помощи Украине на 725 миллионов долларов.
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новости, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

Сын Трампа придумал остроумный мем с Зеленским

07:24 20.10.2022
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
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Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал в телеграм-канале мем, высмеивающий президента Украины Владимира Зеленского за умение выпрашивать деньги
На снимке изображен улыбающийся лидер Украины в футболке цвета хаки.

"За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!", — говорится в подписи к фотографии.

Вероятно, Трамп-младший хотел указать на постоянные обращения Зеленского к западным странам и организациям с просьбой выделить кредит на закупку вооружения.
Ранее президент США Джо Байден распорядился о новом транше военной помощи Украине на 725 миллионов долларов.
 
НовостиВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
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