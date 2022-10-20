https://ukraina.ru/20221020/1039931344.html
Сын Трампа придумал остроумный мем с Зеленским
Сын Трампа придумал остроумный мем с Зеленским - 20.10.2022 Украина.ру
Сын Трампа придумал остроумный мем с Зеленским
Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал в телеграм-канале мем, высмеивающий президента Украины Владимира Зеленского за умение выпрашивать деньги
2022-10-20T07:24
2022-10-20T07:24
2022-10-20T07:24
новости
владимир зеленский
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/26/1034272614_0:7:1042:593_1920x0_80_0_0_5c156e36aec30fe59f7d4afd465b63a6.jpg
На снимке изображен улыбающийся лидер Украины в футболке цвета хаки.Вероятно, Трамп-младший хотел указать на постоянные обращения Зеленского к западным странам и организациям с просьбой выделить кредит на закупку вооружения.Ранее президент США Джо Байден распорядился о новом транше военной помощи Украине на 725 миллионов долларов.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/26/1034272614_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_c954a00df9568930f3d63c5615ea6b4d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Сын Трампа придумал остроумный мем с Зеленским
Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал в телеграм-канале мем, высмеивающий президента Украины Владимира Зеленского за умение выпрашивать деньги
На снимке изображен
улыбающийся лидер Украины в футболке цвета хаки.
"За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!", — говорится в подписи к фотографии.
Вероятно, Трамп-младший хотел указать на постоянные обращения Зеленского к западным странам и организациям с просьбой выделить кредит на закупку вооружения.
Ранее президент США Джо Байден распорядился о новом транше военной помощи Украине на 725 миллионов долларов.