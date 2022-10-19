https://ukraina.ru/20221019/1039918683.html

Нас могут разрезать. Военный эксперт о том, какое "непопулярное решение" Россия примет под Херсоном

Нас могут разрезать. Военный эксперт о том, какое "непопулярное решение" Россия примет под Херсоном - 19.10.2022 Украина.ру

Нас могут разрезать. Военный эксперт о том, какое "непопулярное решение" Россия примет под Херсоном

Когда генерал армии Суровикин говорил о "непопулярных решениях" на херсонском направлении, скорее всего, он имел в виду отход с правого берега Днепра. Если ВСУ отрежет нас от Берислава и выйдет к реке, у нас резко сократится линия подвоза. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру

2022-10-19T15:49

2022-10-19T15:49

2022-10-19T15:49

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Сейчас мы навели понтонные мосты и паромные переправы. Если противник в том районе выйдет на Днепр, все эти переправы будут у них перед глазами и снабжать группировку будет невозможно. Поэтому может быть дана команда об отходе с правого берега, пояснил эксперт.Поэтому администрация Херсонской области, понимая, что могут быть оставлены административные центры этих районов и могут последовать бомбардировки самого Херсона, призывает людей к эвакуации, добавил он.По крайней мере, нужно вывезти женщин и детей. Если мы отделаемся легким испугом, отдохнуть пару недель в Крыму лишним никому не будет, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, днепр, россия, всу