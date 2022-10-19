https://ukraina.ru/20221019/1039917383.html
Путин поручил создать координационный совет для работы по укреплению безопасности
Путин поручил создать координационный совет для работы по укреплению безопасности - 19.10.2022 Украина.ру
Путин поручил создать координационный совет для работы по укреплению безопасности
Президент РФ Владимир Путин поручил создать специальный координационный совет по безопасности во главе с премьер-министром Росии Михаилом Мишустиным. Об этом президент РФ заявил 19 октября, выступая на совещании Совета Безопасности России
2022-10-19T15:30
2022-10-19T15:30
2022-10-19T15:30
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владимир путин
совбез
михаил мишустин
безопасность
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Ранее на этом же заседании российский лидер подписал указ о введении военного положения в новых субъектах РФ, то есть ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Теперь документ будет направлен на утверждение в Совет Федерации.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, совбез, михаил мишустин, безопасность
Новости, Владимир Путин, Совбез, Михаил Мишустин, безопасность
Путин поручил создать координационный совет для работы по укреплению безопасности
Президент РФ Владимир Путин поручил создать специальный координационный совет по безопасности во главе с премьер-министром Росии Михаилом Мишустиным. Об этом президент РФ заявил 19 октября, выступая на совещании Совета Безопасности России
"Поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета, его возглавит глава кабинета министров", — сказал он
Ранее на этом же заседании российский лидер подписал указ о введении военного положения в новых субъектах РФ, то есть ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Теперь документ будет направлен на утверждение в Совет Федерации.