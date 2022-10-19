https://ukraina.ru/20221019/1039917383.html

Путин поручил создать координационный совет для работы по укреплению безопасности

Путин поручил создать координационный совет для работы по укреплению безопасности - 19.10.2022 Украина.ру

Путин поручил создать координационный совет для работы по укреплению безопасности

Президент РФ Владимир Путин поручил создать специальный координационный совет по безопасности во главе с премьер-министром Росии Михаилом Мишустиным. Об этом президент РФ заявил 19 октября, выступая на совещании Совета Безопасности России

2022-10-19T15:30

2022-10-19T15:30

2022-10-19T15:30

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безопасность

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Ранее на этом же заседании российский лидер подписал указ о введении военного положения в новых субъектах РФ, то есть ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Теперь документ будет направлен на утверждение в Совет Федерации.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, совбез, михаил мишустин, безопасность