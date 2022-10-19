Путин поручил создать координационный совет для работы по укреплению безопасности - 19.10.2022 Украина.ру
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Путин поручил создать координационный совет для работы по укреплению безопасности
Путин поручил создать координационный совет для работы по укреплению безопасности - 19.10.2022 Украина.ру
Путин поручил создать координационный совет для работы по укреплению безопасности
Президент РФ Владимир Путин поручил создать специальный координационный совет по безопасности во главе с премьер-министром Росии Михаилом Мишустиным. Об этом президент РФ заявил 19 октября, выступая на совещании Совета Безопасности России
2022-10-19T15:30
2022-10-19T15:30
новости
владимир путин
совбез
михаил мишустин
безопасность
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Ранее на этом же заседании российский лидер подписал указ о введении военного положения в новых субъектах РФ, то есть ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Теперь документ будет направлен на утверждение в Совет Федерации.
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новости, владимир путин, совбез, михаил мишустин, безопасность
Новости, Владимир Путин, Совбез, Михаил Мишустин, безопасность

Путин поручил создать координационный совет для работы по укреплению безопасности

15:30 19.10.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр М. Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр М. Мишустин провел заседание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Президент РФ Владимир Путин поручил создать специальный координационный совет по безопасности во главе с премьер-министром Росии Михаилом Мишустиным. Об этом президент РФ заявил 19 октября, выступая на совещании Совета Безопасности России

"Поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета, его возглавит глава кабинета министров", — сказал он

Ранее на этом же заседании российский лидер подписал указ о введении военного положения в новых субъектах РФ, то есть ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Теперь документ будет направлен на утверждение в Совет Федерации.
 
НовостиВладимир ПутинСовбезМихаил Мишустинбезопасность
 
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