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Нарастить или сбить? Военный эксперт о том, как России победить американские спутники над Украиной

Нарастить или сбить? Военный эксперт о том, как России победить американские спутники над Украиной - 19.10.2022 Украина.ру

Нарастить или сбить? Военный эксперт о том, как России победить американские спутники над Украиной

Борьба России с американскими спутниками над Украиной никак не отменяет наращивания собственной спутниковой группировки. Но борьба со спутниками — это обоюдоострое оружие. Об этом рассказал президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2022-10-19T15:03

2022-10-19T15:03

2022-10-19T15:03

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Сейчас она регламентируется договором о космосе, который подписали США и СССР (Россия). По этому договору, атака на спутник, даже если он военный, означает объявление войны, указал эксперт.В борьбе со спутниками противника важно не перейти грань. США воюют с нами в рамках гибридной войны чужими руками, но нельзя допустить столкновения двух ядерных держав, добавил специалист.Поэтому решения об уничтожении спутников врага должны приниматься с максимальной осторожностью и с осознанием последствий, которые будут неизбежными в случае атаки на американские космические аппараты, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина, спутник, космос