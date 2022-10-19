Нарастить или сбить? Военный эксперт о том, как России победить американские спутники над Украиной - 19.10.2022 Украина.ру
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Нарастить или сбить? Военный эксперт о том, как России победить американские спутники над Украиной
Нарастить или сбить? Военный эксперт о том, как России победить американские спутники над Украиной - 19.10.2022 Украина.ру
Нарастить или сбить? Военный эксперт о том, как России победить американские спутники над Украиной
Борьба России с американскими спутниками над Украиной никак не отменяет наращивания собственной спутниковой группировки. Но борьба со спутниками — это обоюдоострое оружие. Об этом рассказал президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-10-19T15:03
2022-10-19T15:03
новости
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украина
спутник
космос
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Сейчас она регламентируется договором о космосе, который подписали США и СССР (Россия). По этому договору, атака на спутник, даже если он военный, означает объявление войны, указал эксперт.В борьбе со спутниками противника важно не перейти грань. США воюют с нами в рамках гибридной войны чужими руками, но нельзя допустить столкновения двух ядерных держав, добавил специалист.Поэтому решения об уничтожении спутников врага должны приниматься с максимальной осторожностью и с осознанием последствий, которые будут неизбежными в случае атаки на американские космические аппараты, заключил собеседник издания.
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Новости, США, Россия, Украина, спутник, космос

Нарастить или сбить? Военный эксперт о том, как России победить американские спутники над Украиной

15:03 19.10.2022
 
© Фото : Журналистская правдаАлексей Анпилогов
Алексей Анпилогов - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : Журналистская правда
Читать в
Борьба России с американскими спутниками над Украиной никак не отменяет наращивания собственной спутниковой группировки. Но борьба со спутниками — это обоюдоострое оружие. Об этом рассказал президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Сейчас она регламентируется договором о космосе, который подписали США и СССР (Россия). По этому договору, атака на спутник, даже если он военный, означает объявление войны, указал эксперт.
"Поэтому я думаю, что более правильным было бы наращивание своей собственной группировки, чтобы обеспечить качественной разведывательной информацией наши войска на земле", - считает Анпилогов.
В борьбе со спутниками противника важно не перейти грань. США воюют с нами в рамках гибридной войны чужими руками, но нельзя допустить столкновения двух ядерных держав, добавил специалист.
Поэтому решения об уничтожении спутников врага должны приниматься с максимальной осторожностью и с осознанием последствий, которые будут неизбежными в случае атаки на американские космические аппараты, заключил собеседник издания.
 
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