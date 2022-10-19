https://ukraina.ru/20221019/1039915097.html
Нарастить или сбить? Военный эксперт о том, как России победить американские спутники над Украиной
Нарастить или сбить? Военный эксперт о том, как России победить американские спутники над Украиной - 19.10.2022 Украина.ру
Нарастить или сбить? Военный эксперт о том, как России победить американские спутники над Украиной
Борьба России с американскими спутниками над Украиной никак не отменяет наращивания собственной спутниковой группировки. Но борьба со спутниками — это обоюдоострое оружие. Об этом рассказал президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-10-19T15:03
2022-10-19T15:03
2022-10-19T15:03
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Сейчас она регламентируется договором о космосе, который подписали США и СССР (Россия). По этому договору, атака на спутник, даже если он военный, означает объявление войны, указал эксперт.В борьбе со спутниками противника важно не перейти грань. США воюют с нами в рамках гибридной войны чужими руками, но нельзя допустить столкновения двух ядерных держав, добавил специалист.Поэтому решения об уничтожении спутников врага должны приниматься с максимальной осторожностью и с осознанием последствий, которые будут неизбежными в случае атаки на американские космические аппараты, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, украина, спутник, космос
Новости, США, Россия, Украина, спутник, космос
Нарастить или сбить? Военный эксперт о том, как России победить американские спутники над Украиной
Борьба России с американскими спутниками над Украиной никак не отменяет наращивания собственной спутниковой группировки. Но борьба со спутниками — это обоюдоострое оружие. Об этом рассказал президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Сейчас она регламентируется договором о космосе, который подписали США и СССР (Россия). По этому договору, атака на спутник, даже если он военный, означает объявление войны, указал эксперт.
"Поэтому я думаю, что более правильным было бы наращивание своей собственной группировки, чтобы обеспечить качественной разведывательной информацией наши войска на земле", - считает Анпилогов.
В борьбе со спутниками противника важно не перейти грань. США воюют с нами в рамках гибридной войны чужими руками, но нельзя допустить столкновения двух ядерных держав, добавил специалист.
Поэтому решения об уничтожении спутников врага должны приниматься с максимальной осторожностью и с осознанием последствий, которые будут неизбежными в случае атаки на американские космические аппараты, заключил собеседник издания.