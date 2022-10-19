https://ukraina.ru/20221019/1039911205.html
Израиль официально отказался поставлять Украине ПВО
Израиль официально отказался поставлять Украине ПВО - 19.10.2022 Украина.ру
Израиль официально отказался поставлять Украине ПВО
Минобороны Израиля ответило четким отказом на просьбу Киева поставить Украине системы ПВО. Об этом 19 октября в эфире Kol Chai заявил глава ведомства Бени Ганц
2022-10-19T14:08
2022-10-19T14:08
2022-10-19T14:08
новости
израиль
украина
пво
дмитрий кулеба
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Также экс-премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против поставок оружия на Украину.О системах ПВО накануне попросил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в формулировках.Кроме того, во втоhник Тель-Авив отклонил запрос Киева на проведение телефонного разговора между министрами обороны двух стран - Бени Ганцем и Алексеем Резниковым.
https://ukraina.ru/20221017/1039801911.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, украина, пво, дмитрий кулеба
Новости, Израиль, Украина, ПВО, Дмитрий Кулеба
Израиль официально отказался поставлять Украине ПВО
Минобороны Израиля ответило четким отказом на просьбу Киева поставить Украине системы ПВО. Об этом 19 октября в эфире Kol Chai заявил глава ведомства Бени Ганц