https://ukraina.ru/20221019/1039911205.html

Израиль официально отказался поставлять Украине ПВО

Израиль официально отказался поставлять Украине ПВО - 19.10.2022 Украина.ру

Израиль официально отказался поставлять Украине ПВО

Минобороны Израиля ответило четким отказом на просьбу Киева поставить Украине системы ПВО. Об этом 19 октября в эфире Kol Chai заявил глава ведомства Бени Ганц

2022-10-19T14:08

2022-10-19T14:08

2022-10-19T14:08

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дмитрий кулеба

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Также экс-премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против поставок оружия на Украину.О системах ПВО накануне попросил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в формулировках.Кроме того, во втоhник Тель-Авив отклонил запрос Киева на проведение телефонного разговора между министрами обороны двух стран - Бени Ганцем и Алексеем Резниковым.

https://ukraina.ru/20221017/1039801911.html

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2022

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новости, израиль, украина, пво, дмитрий кулеба