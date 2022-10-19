Израиль официально отказался поставлять Украине ПВО - 19.10.2022 Украина.ру
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Израиль официально отказался поставлять Украине ПВО
Израиль официально отказался поставлять Украине ПВО - 19.10.2022 Украина.ру
Израиль официально отказался поставлять Украине ПВО
Минобороны Израиля ответило четким отказом на просьбу Киева поставить Украине системы ПВО. Об этом 19 октября в эфире Kol Chai заявил глава ведомства Бени Ганц
2022-10-19T14:08
2022-10-19T14:08
новости
израиль
украина
пво
дмитрий кулеба
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Также экс-премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против поставок оружия на Украину.О системах ПВО накануне попросил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в формулировках.Кроме того, во втоhник Тель-Авив отклонил запрос Киева на проведение телефонного разговора между министрами обороны двух стран - Бени Ганцем и Алексеем Резниковым.
https://ukraina.ru/20221017/1039801911.html
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новости, израиль, украина, пво, дмитрий кулеба
Новости, Израиль, Украина, ПВО, Дмитрий Кулеба

Израиль официально отказался поставлять Украине ПВО

14:08 19.10.2022
 
© president.gov.ua / Перейти в фотобанкЗеленский флаг израиль украина
Зеленский флаг израиль украина
© president.gov.ua
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Минобороны Израиля ответило четким отказом на просьбу Киева поставить Украине системы ПВО. Об этом 19 октября в эфире Kol Chai заявил глава ведомства Бени Ганц
Я — министр обороны, и я отвечаю за экспорт израильского оружия. Я хочу четко заявить, что мы не будем продавать оружие Украине.
Также экс-премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против поставок оружия на Украину.
О системах ПВО накануне попросил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в формулировках.
Кроме того, во втоhник Тель-Авив отклонил запрос Киева на проведение телефонного разговора между министрами обороны двух стран - Бени Ганцем и Алексеем Резниковым.
Зампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 12:44
Медведев: Израилю придется признать Бандеру героем после поставок оружия на УкраинуПоставки оружия из Израиля на Украину разрушат отношения Тель-Авива и Москвы. Об этом 17 октября пишет заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев у себя в Telegram-канале
 
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Заголовок открываемого материала
14:08Израиль официально отказался поставлять Украине ПВО
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