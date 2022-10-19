https://ukraina.ru/20221019/1039908163.html

Что происходит в Херсоне? "Тяжелое, но верное решение"

Что происходит в Херсоне? "Тяжелое, но верное решение" - 19.10.2022 Украина.ру

Что происходит в Херсоне? "Тяжелое, но верное решение"

Украина.ру, 19.10.2022

2022-10-19T13:24

2022-10-19T13:24

2022-10-19T14:14

эксклюзив

сво

херсон

эвакуация

сергей суровикин

сальдо

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В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра, там развернули пункт временного размещения, об этом 19 октября сообщает местная администрация.Накануне заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что Херсон, так же как и другие населенные пункты правобережной части Херсонской области, может попасть под обстрелы украинских войск, поэтому его населению рекомендовано покинуть город.В ожидании наступления ВСУ органы власти Херсонской области переезжают на левый берег Днепра. Из Херсона за последние два дня выехали более пяти тысяч человек, из Херсонской области — около 40% жителей. В регион закрыт въезд гражданских лиц, по данным местных властей, въезжать в область разрешено только по пропускам комендатуры для работников снабжающих компаний.Под прицелом Каховская ГЭСРанее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что им принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. По его словам, украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления, ВС РФ готовятся к обороне.Кроме того, ВСУ планируют разрушить плотину Каховской ГЭС и сбросить воду с каскада электростанций выше по течению Днепра, это может привести к затоплению региона. Если шлюзовые камеры Каховской ГЭС будут разбиты, через определенное время вода в ряде районов Херсона может подняться на один метр, рассказал врио губернатора в эфире «Соловьев Live». По его словам, «там действительно быстрее нужно помочь людям выехать».«В такой ситуации мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения. Это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито», — сказал Сальдо. Тем жителям Херсона, кто захочет переехать в другой регион, правительство России предоставит жилищные сертификаты. По словам Сальдо, власти Херсонской области в качестве временной меры — «на период выполнения военных задач» — намерены в течение шести дней переместить из правобережных районов на левый берег Днепра и в другие регионы России порядка 50−60 тысяч мирных жителей.«Нацистов в город мы не пустим»Правительство РФ решило помочь в организации выезда жителей Херсонской области в более безопасные регионы, об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, при переселении люди получат бесплатное проживание, главам регионов вскоре поручат оказать содействие жителям Херсонской области и организовать их размещение в должных условиях.Хуснуллин подчеркнул, что тем, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, предоставят жилье, передает РИА «Новости».Ранее Владимир Сальдо обратился к руководству Российской Федерации с просьбой помочь в организации выезда жителей Херсонской области. А Кирилл Стремоусов тогда же заявил, что это обращение «не является призывом к эвакуации» и от имени властей призвал жителей области «сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям».Позднее он сообщил о готовящемся наступлении ВСУ и рекомендовал жителям избегать районов ведения боевых действий. «Город сдавать мы не собираемся, будем стоять до конца. Нацистов в город мы не пустим», — сказал Стремоусов.Обстановка напряженнаяКак будут развиваться события вокруг Херсона, сейчас вряд ли кто-то может точно прогнозировать. В интервью журналистам телеканала «Россия 24» командующий группировкой сил в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин отметил, что обстановка в зоне проведения СВО напряженная, ВСУ пытаются прорвать оборону и атаковать российские позиции на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях.По его словам, есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Командующий также отметил, что «натовское руководство Вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на Херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами — как в самих ВСУ, так и среди мирного населения».Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической операции, сказал Суровикин, добавив, что он не исключает «принятия самых непростых решений».Толковать это заявление можно по-разному. Некоторые наблюдатели считают все же возможным сценарий временного вынужденного отхода ВС РФ из Херсона. Так, экс-депутат Рады Олег Царев в своем телеграм-канале указывает, что поставка США Украине высокоточного оружия, преимущество Киева в разведке и в живой силе — все это «привело к обвалу фронта под Харьковом и созданию угрожающей ситуации в Херсоне».Линия обороны удерживаетсяПо мнению Царева, возможно, «новый план состоит в том, чтобы зафиксировать линию фронта на Юге Украины, используя Днепр». Но оставление Херсона позволит Киеву перебросить войска на укрепление своих позиций под Донецком или для наступления в Запорожской области.Политик отметил, что «цель Киева — перерезать сухопутную дорогу из Крыма, одновременно вывести из строя Крымский мост, начать блокаду Крыма, принуждая из-за этого Россию к капитуляции».«Независимо от того, как будет проходить дальнейшая военная кампания, сдача Херсона — это не только большой подарок Байдену перед выборами в конгресс, но и отказ в дальнейшем от наступательной инициативы на юге. Река Днепр будет служить естественным препятствием для возможного наступления на Николаев и Одессу. Освобождение Одессы — это на две трети выигранная война на Украине. Без морских портов Украина в значительной степени теряет свою привлекательность для Запада», — написал Царев. Впрочем, он добавил: «Надеюсь, что все, написанное выше, вскоре будет неактуально, поскольку мы Херсон не сдадим, а, наоборот, пополнив ряды наших вооруженных сил за счёт мобилизованных, вскоре перейдём в наступление».Отметим, Владимир Сальдо в эфире канала "Россия-24" заявил 19 октября, что "отдавать Херсон никто не будет, военные знают, что делать".Как сообщает 19 октября РИА Новости со ссылкой на власти региона, российские войска отразили все атаки ВСУ при попытке наступления в Херсонской области, линия оборона удерживается.Напомним, 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

https://ukraina.ru/20221018/1039884192.html

https://ukraina.ru/20221018/1039887980.html

https://ukraina.ru/20221019/1039906536.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, херсон, эвакуация, сергей суровикин, сальдо, украина, рф