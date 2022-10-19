Что происходит в Херсоне? "Тяжелое, но верное решение" - 19.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221019/1039908163.html
Что происходит в Херсоне? "Тяжелое, но верное решение"
Что происходит в Херсоне? "Тяжелое, но верное решение" - 19.10.2022 Украина.ру
Что происходит в Херсоне? "Тяжелое, но верное решение"
Украина.ру, 19.10.2022
2022-10-19T13:24
2022-10-19T14:14
эксклюзив
сво
херсон
эвакуация
сергей суровикин
сальдо
украина
рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039908688_0:409:2730:1945_1920x0_80_0_0_e82a7e6bb981385c38c6cea6f7c2b767.jpg
В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра, там развернули пункт временного размещения, об этом 19 октября сообщает местная администрация.Накануне заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что Херсон, так же как и другие населенные пункты правобережной части Херсонской области, может попасть под обстрелы украинских войск, поэтому его населению рекомендовано покинуть город.В ожидании наступления ВСУ органы власти Херсонской области переезжают на левый берег Днепра. Из Херсона за последние два дня выехали более пяти тысяч человек, из Херсонской области — около 40% жителей. В регион закрыт въезд гражданских лиц, по данным местных властей, въезжать в область разрешено только по пропускам комендатуры для работников снабжающих компаний.Под прицелом Каховская ГЭСРанее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что им принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. По его словам, украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления, ВС РФ готовятся к обороне.Кроме того, ВСУ планируют разрушить плотину Каховской ГЭС и сбросить воду с каскада электростанций выше по течению Днепра, это может привести к затоплению региона. Если шлюзовые камеры Каховской ГЭС будут разбиты, через определенное время вода в ряде районов Херсона может подняться на один метр, рассказал врио губернатора в эфире «Соловьев Live». По его словам, «там действительно быстрее нужно помочь людям выехать».«В такой ситуации мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения. Это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито», — сказал Сальдо. Тем жителям Херсона, кто захочет переехать в другой регион, правительство России предоставит жилищные сертификаты. По словам Сальдо, власти Херсонской области в качестве временной меры — «на период выполнения военных задач» — намерены в течение шести дней переместить из правобережных районов на левый берег Днепра и в другие регионы России порядка 50−60 тысяч мирных жителей.«Нацистов в город мы не пустим»Правительство РФ решило помочь в организации выезда жителей Херсонской области в более безопасные регионы, об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, при переселении люди получат бесплатное проживание, главам регионов вскоре поручат оказать содействие жителям Херсонской области и организовать их размещение в должных условиях.Хуснуллин подчеркнул, что тем, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, предоставят жилье, передает РИА «Новости».Ранее Владимир Сальдо обратился к руководству Российской Федерации с просьбой помочь в организации выезда жителей Херсонской области. А Кирилл Стремоусов тогда же заявил, что это обращение «не является призывом к эвакуации» и от имени властей призвал жителей области «сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям».Позднее он сообщил о готовящемся наступлении ВСУ и рекомендовал жителям избегать районов ведения боевых действий. «Город сдавать мы не собираемся, будем стоять до конца. Нацистов в город мы не пустим», — сказал Стремоусов.Обстановка напряженнаяКак будут развиваться события вокруг Херсона, сейчас вряд ли кто-то может точно прогнозировать. В интервью журналистам телеканала «Россия 24» командующий группировкой сил в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин отметил, что обстановка в зоне проведения СВО напряженная, ВСУ пытаются прорвать оборону и атаковать российские позиции на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях.По его словам, есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Командующий также отметил, что «натовское руководство Вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на Херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами — как в самих ВСУ, так и среди мирного населения».Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической операции, сказал Суровикин, добавив, что он не исключает «принятия самых непростых решений».Толковать это заявление можно по-разному. Некоторые наблюдатели считают все же возможным сценарий временного вынужденного отхода ВС РФ из Херсона. Так, экс-депутат Рады Олег Царев в своем телеграм-канале указывает, что поставка США Украине высокоточного оружия, преимущество Киева в разведке и в живой силе — все это «привело к обвалу фронта под Харьковом и созданию угрожающей ситуации в Херсоне».Линия обороны удерживаетсяПо мнению Царева, возможно, «новый план состоит в том, чтобы зафиксировать линию фронта на Юге Украины, используя Днепр». Но оставление Херсона позволит Киеву перебросить войска на укрепление своих позиций под Донецком или для наступления в Запорожской области.Политик отметил, что «цель Киева — перерезать сухопутную дорогу из Крыма, одновременно вывести из строя Крымский мост, начать блокаду Крыма, принуждая из-за этого Россию к капитуляции».«Независимо от того, как будет проходить дальнейшая военная кампания, сдача Херсона — это не только большой подарок Байдену перед выборами в конгресс, но и отказ в дальнейшем от наступательной инициативы на юге. Река Днепр будет служить естественным препятствием для возможного наступления на Николаев и Одессу. Освобождение Одессы — это на две трети выигранная война на Украине. Без морских портов Украина в значительной степени теряет свою привлекательность для Запада», — написал Царев. Впрочем, он добавил: «Надеюсь, что все, написанное выше, вскоре будет неактуально, поскольку мы Херсон не сдадим, а, наоборот, пополнив ряды наших вооруженных сил за счёт мобилизованных, вскоре перейдём в наступление».Отметим, Владимир Сальдо в эфире канала "Россия-24" заявил 19 октября, что "отдавать Херсон никто не будет, военные знают, что делать".Как сообщает 19 октября РИА Новости со ссылкой на власти региона, российские войска отразили все атаки ВСУ при попытке наступления в Херсонской области, линия оборона удерживается.Напомним, 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
https://ukraina.ru/20221018/1039884192.html
https://ukraina.ru/20221018/1039887980.html
https://ukraina.ru/20221019/1039906536.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039908688_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4b48db4b91e09f7063206517424a297d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, херсон, эвакуация, сергей суровикин, сальдо, украина, рф
Эксклюзив, СВО, Херсон, эвакуация, Сергей Суровикин, Сальдо, Украина, РФ

Что происходит в Херсоне? "Тяжелое, но верное решение"

13:24 19.10.2022 (обновлено: 14:14 19.10.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра, там развернули пункт временного размещения, об этом 19 октября сообщает местная администрация.
Накануне заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что Херсон, так же как и другие населенные пункты правобережной части Херсонской области, может попасть под обстрелы украинских войск, поэтому его населению рекомендовано покинуть город.
В ожидании наступления ВСУ органы власти Херсонской области переезжают на левый берег Днепра. Из Херсона за последние два дня выехали более пяти тысяч человек, из Херсонской области — около 40% жителей. В регион закрыт въезд гражданских лиц, по данным местных властей, въезжать в область разрешено только по пропускам комендатуры для работников снабжающих компаний.
Под прицелом Каховская ГЭС
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что им принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. По его словам, украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления, ВС РФ готовятся к обороне.
Кроме того, ВСУ планируют разрушить плотину Каховской ГЭС и сбросить воду с каскада электростанций выше по течению Днепра, это может привести к затоплению региона. Если шлюзовые камеры Каховской ГЭС будут разбиты, через определенное время вода в ряде районов Херсона может подняться на один метр, рассказал врио губернатора в эфире «Соловьев Live». По его словам, «там действительно быстрее нужно помочь людям выехать».
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 17:57
Госдума переселит жителей Херсонской области в другие регионы РоссииГосударственная дума России возьмет под контроль переселение жителей Херсонской области в другие регионы РФ, заявил председатель парламента Вячеслав Володин 18 октября
«В такой ситуации мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения. Это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито», — сказал Сальдо.
Тем жителям Херсона, кто захочет переехать в другой регион, правительство России предоставит жилищные сертификаты. По словам Сальдо, власти Херсонской области в качестве временной меры — «на период выполнения военных задач» — намерены в течение шести дней переместить из правобережных районов на левый берег Днепра и в другие регионы России порядка 50−60 тысяч мирных жителей.
«Нацистов в город мы не пустим»
Правительство РФ решило помочь в организации выезда жителей Херсонской области в более безопасные регионы, об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, при переселении люди получат бесплатное проживание, главам регионов вскоре поручат оказать содействие жителям Херсонской области и организовать их размещение в должных условиях.
Хуснуллин подчеркнул, что тем, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, предоставят жилье, передает РИА «Новости».
Ранее Владимир Сальдо обратился к руководству Российской Федерации с просьбой помочь в организации выезда жителей Херсонской области. А Кирилл Стремоусов тогда же заявил, что это обращение «не является призывом к эвакуации» и от имени властей призвал жителей области «сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям».
Позднее он сообщил о готовящемся наступлении ВСУ и рекомендовал жителям избегать районов ведения боевых действий. «Город сдавать мы не собираемся, будем стоять до конца. Нацистов в город мы не пустим», — сказал Стремоусов.
Обстановка напряженная
Как будут развиваться события вокруг Херсона, сейчас вряд ли кто-то может точно прогнозировать. В интервью журналистам телеканала «Россия 24» командующий группировкой сил в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин отметил, что обстановка в зоне проведения СВО напряженная, ВСУ пытаются прорвать оборону и атаковать российские позиции на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях.
По его словам, есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.
Командующий также отметил, что «натовское руководство Вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на Херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами — как в самих ВСУ, так и среди мирного населения».
Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической операции, сказал Суровикин, добавив, что он не исключает «принятия самых непростых решений».
Сергей Суровикин
Вчера, 20:40
Не исключаю принятия самых непростых решений - СуровикинКомандующий группировкой сил в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин прокомментировал ход спецоперации в интервью журналистам телеканала "Россия 24"
Толковать это заявление можно по-разному. Некоторые наблюдатели считают все же возможным сценарий временного вынужденного отхода ВС РФ из Херсона. Так, экс-депутат Рады Олег Царев в своем телеграм-канале указывает, что поставка США Украине высокоточного оружия, преимущество Киева в разведке и в живой силе — все это «привело к обвалу фронта под Харьковом и созданию угрожающей ситуации в Херсоне».
Линия обороны удерживается
По мнению Царева, возможно, «новый план состоит в том, чтобы зафиксировать линию фронта на Юге Украины, используя Днепр». Но оставление Херсона позволит Киеву перебросить войска на укрепление своих позиций под Донецком или для наступления в Запорожской области.
Политик отметил, что «цель Киева — перерезать сухопутную дорогу из Крыма, одновременно вывести из строя Крымский мост, начать блокаду Крыма, принуждая из-за этого Россию к капитуляции».
«Независимо от того, как будет проходить дальнейшая военная кампания, сдача Херсона — это не только большой подарок Байдену перед выборами в конгресс, но и отказ в дальнейшем от наступательной инициативы на юге. Река Днепр будет служить естественным препятствием для возможного наступления на Николаев и Одессу. Освобождение Одессы — это на две трети выигранная война на Украине. Без морских портов Украина в значительной степени теряет свою привлекательность для Запада», — написал Царев. Впрочем, он добавил: «Надеюсь, что все, написанное выше, вскоре будет неактуально, поскольку мы Херсон не сдадим, а, наоборот, пополнив ряды наших вооруженных сил за счёт мобилизованных, вскоре перейдём в наступление».
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
12:59
Херсон Украине не сдадут – врио губернатора СальдоХерсон никто не собирается сдавать ВСУ, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 19 октября в эфире "Россия-24"
Отметим, Владимир Сальдо в эфире канала "Россия-24" заявил 19 октября, что "отдавать Херсон никто не будет, военные знают, что делать".
Как сообщает 19 октября РИА Новости со ссылкой на власти региона, российские войска отразили все атаки ВСУ при попытке наступления в Херсонской области, линия оборона удерживается.
Напомним, 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
 
ЭксклюзивСВОХерсонэвакуацияСергей СуровикинСальдоУкраинаРФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:08Израиль официально отказался поставлять Украине ПВО
13:53Причин для эвакуации жителей Запорожской области нет – власти
13:24Что происходит в Херсоне? "Тяжелое, но верное решение"
13:18У ВС РФ достаточно сил, чтобы отразить наступление ВСУ на Херсонском направлении - Сальдо
13:15Кличко попросил европейцев не думать о бедах украинцев, а поставлять оружие
13:14Юрий Кнутов: Когда Россия перейдет в контрнаступление, тыл Украины будет полностью уничтожен
12:59Херсон Украине не сдадут – врио губернатора Сальдо
12:47ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть пострадавшие
12:40Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ на Херсонскую область
12:23Врио губернатора Херсонщины объявил о непростом решении и призвал население к решительным действиям
12:18Въезд граждан в Херсонскую область закрыли на неделю
12:17Стиль Суровикина
12:00Обстрел и подтопление Херсона, потери ВСУ, десант в Энергодаре. Главное на Украине на 12:00 19 октября
11:32В Херсоне началось перемещение жителей на левый берег Днепра
11:26Токаева внесли в базу "Миротворца"
11:05В Кривом Роге ударом поврежден объект энергетики – власти
10:59В Совфеде объяснили, почему власти пока не могут решить вопрос с завышением цен на бронежилеты
10:57Стаи дронов и новая тактика: Киев в панике, помощи Запада ждать не стоит: Кнутов о том, что дальше. Видео
10:54Рекордная взятка: на Украине разоблачили экс-депутата Верховной Рады
10:45Маск пожаловался на убытки от работы Starlink на Украине
Лента новостейМолния