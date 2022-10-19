https://ukraina.ru/20221019/1039900009.html

Рекордная взятка: на Украине разоблачили экс-депутата Верховной Рады

Рекордная взятка: на Украине разоблачили экс-депутата Верховной Рады - 19.10.2022 Украина.ру

Рекордная взятка: на Украине разоблачили экс-депутата Верховной Рады

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило экс-депутата Верховной Рады и предпринимателя Максима Микитася на попытке подкупить мэра Днепра (Днепропетровска) Бориса Филатова. В пресс-релизе ведомства от 18 октября сумма взятки названа "рекордной"

2022-10-19T10:54

2022-10-19T10:54

2022-10-19T10:54

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максим микитась

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Являясь топ-чиновником одной из крупнейших строительных компаний "Укрбуд", Микитась предложил Филатову взятку за заключение контракта по строительству метрополитена в городе вне конкурса. Средства он обещал предоставлять частями на протяжении действия проекта – до 2027 года.Днепропетровское метро – одна из самых болезненных тем для горожан. Его строительство было начато еще в 1980-х годах, но из-за того, что центр города (на правом берегу Днепра) стоит на подземных озерах, до сих пор были построены только 6 станций, в основном – на левом берегу.Тем не менее, Филатов, занимая должность мэра уже более шести лет, множество раз поднимал тему метро, заключал контракты с иностранными компаниями (индийскими, турецкими), анонсировал открытие нескольких станций в центре города, но ни одна из них так и не была построена.Микитась не раз попадал в коррупционные скандалы, "выигрывая" тендеры, которые никто не проводил, но самым громким делом стало его похищение юриста, который предоставлял услуги "Укрбуду" в 2020 году.Филатов подтвердил попытку подкупа в этом году, пошутив, что ему "конечно, хотелось оставить деньги себе". Микитась сейчас задержан, идет следствие.

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новости, максим микитась, филатов, днепропетровск, метро, набу, взятка, днепр, украина