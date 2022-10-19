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В Энергодаре отбили попытку украинского десанта на катерах захватить ЗАЭС

В Энергодаре отбили попытку украинского десанта на катерах захватить ЗАЭС - 19.10.2022 Украина.ру

В Энергодаре отбили попытку украинского десанта на катерах захватить ЗАЭС

Украинские войска обстреляли Энергодар и попытались высадить в городе десант. Об этом 19 октября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-10-19T10:06

2022-10-19T10:06

2022-10-19T10:06

новости

энергодар

десант

катер

всу

спецоперация

запорожская аэс

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В Запорожской области российские войска отбили попытку украинского десанта захватить Запорожскую АЭС, сообщил Рогов. Украинские военнослужащие пытались высадиться на не менее чем 30 катерах в Энергодаре. Бой шел несколько часов, атака была отбита.В ночь на 19 октября украинские войска начали обстреливать Энергодар. Власти зафиксировали свыше десяти попаданий в районах ТЭС и промзоны. К 3 часам ночи обстрелы усилились, возросла интенсивность боевых действий. ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Энергодара из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Украинские боевики использовали управляемые ракеты HLRMS. Повреждены мост на въезде в город и подстанция "Луч". Энергодар частично обесточен, аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов ранее в интервью Украина.ру объяснил, для чего Киеву жизненно необходим контроль над ЗАЭС в ближайшие месяцы.По его словам, Киев концентрирует свои силы, в том числе на Запорожском направлении. ВФУ проводят разведку боем с тем, чтобы определить наименее защищенные места в обороне союзных сил. Это необходимо, чтобы вернуть контроль над ЗАЭС и подать электроэнергию на территорию Украины.

https://ukraina.ru/20221019/1039891669.html

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новости, энергодар, десант, катер, всу, спецоперация, запорожская аэс