В Энергодаре отбили попытку украинского десанта на катерах захватить ЗАЭС - 19.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221019/1039897746.html
В Энергодаре отбили попытку украинского десанта на катерах захватить ЗАЭС
В Энергодаре отбили попытку украинского десанта на катерах захватить ЗАЭС - 19.10.2022 Украина.ру
В Энергодаре отбили попытку украинского десанта на катерах захватить ЗАЭС
Украинские войска обстреляли Энергодар и попытались высадить в городе десант. Об этом 19 октября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-10-19T10:06
2022-10-19T10:06
новости
энергодар
десант
катер
всу
спецоперация
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/04/1033480405_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_e2383b0d81fc84c2e1d2ad0933e4afbe.jpg.webp
В Запорожской области российские войска отбили попытку украинского десанта захватить Запорожскую АЭС, сообщил Рогов. Украинские военнослужащие пытались высадиться на не менее чем 30 катерах в Энергодаре. Бой шел несколько часов, атака была отбита.В ночь на 19 октября украинские войска начали обстреливать Энергодар. Власти зафиксировали свыше десяти попаданий в районах ТЭС и промзоны. К 3 часам ночи обстрелы усилились, возросла интенсивность боевых действий. ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Энергодара из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Украинские боевики использовали управляемые ракеты HLRMS. Повреждены мост на въезде в город и подстанция "Луч". Энергодар частично обесточен, аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов ранее в интервью Украина.ру объяснил, для чего Киеву жизненно необходим контроль над ЗАЭС в ближайшие месяцы.По его словам, Киев концентрирует свои силы, в том числе на Запорожском направлении. ВФУ проводят разведку боем с тем, чтобы определить наименее защищенные места в обороне союзных сил. Это необходимо, чтобы вернуть контроль над ЗАЭС и подать электроэнергию на территорию Украины.
https://ukraina.ru/20221019/1039891669.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/04/1033480405_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e32d7fa41fb2df53a940f49bfee2416.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, энергодар, десант, катер, всу, спецоперация, запорожская аэс
Новости, Энергодар, десант, катер, ВСУ, Спецоперация, Запорожская АЭС

В Энергодаре отбили попытку украинского десанта на катерах захватить ЗАЭС

10:06 19.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинские войска обстреляли Энергодар и попытались высадить в городе десант. Об этом 19 октября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
В Запорожской области российские войска отбили попытку украинского десанта захватить Запорожскую АЭС, сообщил Рогов. Украинские военнослужащие пытались высадиться на не менее чем 30 катерах в Энергодаре. Бой шел несколько часов, атака была отбита.
В ночь на 19 октября украинские войска начали обстреливать Энергодар. Власти зафиксировали свыше десяти попаданий в районах ТЭС и промзоны. К 3 часам ночи обстрелы усилились, возросла интенсивность боевых действий.
ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Энергодара из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Украинские боевики использовали управляемые ракеты HLRMS. Повреждены мост на въезде в город и подстанция "Луч". Энергодар частично обесточен, аварийные бригады приступили к восстановительным работам.
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов ранее в интервью Украина.ру объяснил, для чего Киеву жизненно необходим контроль над ЗАЭС в ближайшие месяцы.
По его словам, Киев концентрирует свои силы, в том числе на Запорожском направлении. ВФУ проводят разведку боем с тем, чтобы определить наименее защищенные места в обороне союзных сил. Это необходимо, чтобы вернуть контроль над ЗАЭС и подать электроэнергию на территорию Украины.
Энергодар обстрел 28 августа - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
08:29
"Частично пропало электричество": Рогов заявил, что ВСУ усилили обстрел ЭнергодараВСУ усилили обстрел Энергодара, в городе частично пропало электричество, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
 
НовостиЭнергодардесанткатерВСУСпецоперацияЗапорожская АЭС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:26Токаева внесли в базу "Миротворца"
11:05В Кривом Роге ударом поврежден объект энергетики – власти
10:59В Совфеде объяснили, почему власти пока не могут решить вопрос с завышением цен на бронежилеты
10:57Стаи дронов и новая тактика: Киев в панике, помощи Запада ждать не стоит: Кнутов о том, что дальше. Видео
10:54Рекордная взятка: на Украине разоблачили экс-депутата Верховной Рады
10:45Маск пожаловался на убытки от работы Starlink на Украине
10:43Власти сообщили об обстреле инфраструктуры Белгорода со стороны ВСУ
10:39Денацификация по-винницки: в украинском поселке отреклись от Бандеры
10:34Мизулина рассказала об "идейной войне" с традиционной семьей во время СВО
10:06В Энергодаре отбили попытку украинского десанта на катерах захватить ЗАЭС
10:00Военнопленные рассказали об употреблении наркотиков силовиками киевского режима
09:28"Вслед за Маском": еще один американский миллиардер предложил план по урегулированию конфликта на Украине
09:25Девятый год на войне. Секреты батальона "Восток"
09:23Обстрелы Донбасса и "капитуляция" Украины
09:21Зеленский уволил скандального посла Украины в Казахстане
09:00Ракетный обстрел Энергодара, угроза для Херсона, увольнение посла. Главное на Украине на утро 19 октября
09:00"Зачастую, но не всегда": Корнилов объяснил, почему Китай настороженно относится к украинскому конфликту
08:45"Освободительная борьба": чилийский военкор Кирк рассказал о своём восхищении народом Донбасса
08:43Эксперт рассказал, хватит ли Украине ГЭС и АЭС, чтобы пережить зиму
08:42"Чтобы не отличаться": украинский пленный о том, как иностранных наемников стали переодевать в форму ВСУ
Лента новостейМолния