https://ukraina.ru/20221019/1039892159.html

"Чтобы не отличаться": украинский пленный о том, как иностранных наемников стали переодевать в форму ВСУ

"Чтобы не отличаться": украинский пленный о том, как иностранных наемников стали переодевать в форму ВСУ - 19.10.2022 Украина.ру

"Чтобы не отличаться": украинский пленный о том, как иностранных наемников стали переодевать в форму ВСУ

На Украине иностранных наемников стали переодевать в украинскую форму и распределять в местные подразделения, рассказал РИА Новости взятый в плен группой "Бахмут" компании "Вагнера" майор украинского спецназа Руслан Груздь

2022-10-19T08:42

2022-10-19T08:42

2022-10-19T08:42

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иностранные наемники

украина

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Он уточнил, что видел наемников в составе украинских подразделений в Веселой Долине под Бахмутом.По его словам, дополнительной информацией о задачах, стоящих перед иностранцами, он не располагает, так как это "закрытая информация".Ранее помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев объяснил, что на сватовском направлении военных ВСУ мотивируют иностранные наемники. Он отметил, что зарубежным инструкторам, которые "гонят вперед" ВСУ, "наплевать на украинцев, плевать, сколько их там погибнет".

https://ukraina.ru/20221019/1039888678.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, иностранные наемники, украина, всу