https://ukraina.ru/20221019/1039892159.html
"Чтобы не отличаться": украинский пленный о том, как иностранных наемников стали переодевать в форму ВСУ
"Чтобы не отличаться": украинский пленный о том, как иностранных наемников стали переодевать в форму ВСУ - 19.10.2022 Украина.ру
"Чтобы не отличаться": украинский пленный о том, как иностранных наемников стали переодевать в форму ВСУ
На Украине иностранных наемников стали переодевать в украинскую форму и распределять в местные подразделения, рассказал РИА Новости взятый в плен группой "Бахмут" компании "Вагнера" майор украинского спецназа Руслан Груздь
2022-10-19T08:42
2022-10-19T08:42
2022-10-19T08:42
новости
иностранные наемники
украина
всу
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Он уточнил, что видел наемников в составе украинских подразделений в Веселой Долине под Бахмутом.По его словам, дополнительной информацией о задачах, стоящих перед иностранцами, он не располагает, так как это "закрытая информация".Ранее помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев объяснил, что на сватовском направлении военных ВСУ мотивируют иностранные наемники. Он отметил, что зарубежным инструкторам, которые "гонят вперед" ВСУ, "наплевать на украинцев, плевать, сколько их там погибнет".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иностранные наемники, украина, всу
"Чтобы не отличаться": украинский пленный о том, как иностранных наемников стали переодевать в форму ВСУ
На Украине иностранных наемников стали переодевать в украинскую форму и распределять в местные подразделения, рассказал РИА Новости взятый в плен группой "Бахмут" компании "Вагнера" майор украинского спецназа Руслан Груздь
"Там небольшие группы раскиданы по разным подразделениям – батальонам, бригадам. (Иностранцы находятся) в составе украинских подразделений… Возможно, у них только свое вооружение. Я мельком видел их (наемников), берут наш (войск Киева) "пиксель" (камуфляж), чтобы не отличаться", - рассказал пленный.
Он уточнил, что видел наемников в составе украинских подразделений в Веселой Долине под Бахмутом.
"Белорусы, грузины, Новая Зеландия, Англия или Америка – точно не помню, несколько человек" - рассказал Груздь.
По его словам, дополнительной информацией о задачах, стоящих перед иностранцами, он не располагает, так как это "закрытая информация".
Ранее помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев объяснил, что на сватовском направлении военных ВСУ мотивируют иностранные наемники. Он отметил, что зарубежным инструкторам, которые "гонят вперед" ВСУ, "наплевать на украинцев, плевать, сколько их там погибнет".