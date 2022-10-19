https://ukraina.ru/20221019/1039891669.html

"Частично пропало электричество": Рогов заявил, что ВСУ усилили обстрел Энергодара

"Частично пропало электричество": Рогов заявил, что ВСУ усилили обстрел Энергодара - 19.10.2022 Украина.ру

"Частично пропало электричество": Рогов заявил, что ВСУ усилили обстрел Энергодара

ВСУ усилили обстрел Энергодара, в городе частично пропало электричество, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-10-19T08:29

2022-10-19T08:29

2022-10-19T08:29

новости

владимир рогов

энергодар

всу

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Вечером 18 октября украинские войска открыли артиллерийский огонь по пригороду Энергодара, было зафиксировано около 10 попаданий в районах ТЭС и промзоны.По его словам, под удары попали различные районы Энергодара. Степень возможных разрушений уточняется.

https://ukraina.ru/20221018/1039813037.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир рогов, энергодар, всу