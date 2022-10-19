"Частично пропало электричество": Рогов заявил, что ВСУ усилили обстрел Энергодара - 19.10.2022 Украина.ру
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"Частично пропало электричество": Рогов заявил, что ВСУ усилили обстрел Энергодара
"Частично пропало электричество": Рогов заявил, что ВСУ усилили обстрел Энергодара - 19.10.2022 Украина.ру
"Частично пропало электричество": Рогов заявил, что ВСУ усилили обстрел Энергодара
ВСУ усилили обстрел Энергодара, в городе частично пропало электричество, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-10-19T08:29
2022-10-19T08:29
новости
владимир рогов
энергодар
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Вечером 18 октября украинские войска открыли артиллерийский огонь по пригороду Энергодара, было зафиксировано около 10 попаданий в районах ТЭС и промзоны.По его словам, под удары попали различные районы Энергодара. Степень возможных разрушений уточняется.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, владимир рогов, энергодар, всу
Новости, Владимир Рогов, Энергодар, ВСУ

"Частично пропало электричество": Рогов заявил, что ВСУ усилили обстрел Энергодара

08:29 19.10.2022
 
© Фото : Евгений Балицкий / TelegramЭнергодар обстрел 28 августа
Энергодар обстрел 28 августа - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : Евгений Балицкий / Telegram
Читать в
ВСУ усилили обстрел Энергодара, в городе частично пропало электричество, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
Вечером 18 октября украинские войска открыли артиллерийский огонь по пригороду Энергодара, было зафиксировано около 10 попаданий в районах ТЭС и промзоны.
"Сейчас обстрелы усилились. В городе частично пропало электричество. В данный момент обстрелы города продолжаются", - сказал Рогов.
По его словам, под удары попали различные районы Энергодара. Степень возможных разрушений уточняется.
Работа РСЗО БМ-21 Град по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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