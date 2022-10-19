Стало известно об открытии нового грузового железнодорожного маршрута между РФ и КНР
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту
Открылся новый железнодорожный контейнерный маршрут из китайской провинции Ляонин до Москвы. Об этом сообщило 19 октября генеральное консульство России в городе Харбин
По информации представительства, доставка грузов из Китая по новому маршруту составляет 15 дней, а расстояние между пунктами отправления и назначения — около 7,5 тысяч километров.
В начале октября через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия прошел первый грузовой состав в Москву из китайского города Телин (провинция Ляонин)
В сообщении указано, что первый поезд состоял из 50 контейнеров с экспортными товарами общей стоимостью порядка 77 миллионов юаней (около 662 миллионов рублей).
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