https://ukraina.ru/20221019/1039891314.html

Стало известно об открытии нового грузового железнодорожного маршрута между РФ и КНР

Стало известно об открытии нового грузового железнодорожного маршрута между РФ и КНР - 19.10.2022 Украина.ру

Стало известно об открытии нового грузового железнодорожного маршрута между РФ и КНР

Открылся новый железнодорожный контейнерный маршрут из китайской провинции Ляонин до Москвы. Об этом сообщило 19 октября генеральное консульство России в городе Харбин

2022-10-19T08:22

2022-10-19T08:22

2022-10-19T08:22

новости

кнр (китай)

граница

торговля

железная дорога

харбин

консульство

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По информации представительства, доставка грузов из Китая по новому маршруту составляет 15 дней, а расстояние между пунктами отправления и назначения — около 7,5 тысяч километров.В сообщении указано, что первый поезд состоял из 50 контейнеров с экспортными товарами общей стоимостью порядка 77 миллионов юаней (около 662 миллионов рублей).

https://ukraina.ru/20220825/1038083518.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кнр (китай), граница, торговля, железная дорога, харбин, консульство